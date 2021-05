Star Wars The Bad Batch : Kamino, genèse des clones de Palpatine ?

Star Wars : The Bad Batch réalise pour l’instant des débuts assez prometteurs. Il semble que la série ait réussi à enthousiasmer une audience particulièrement exigeante. Le premier épisode a tout de même soulevé quelques polémiques, notamment une incohérence dans l’évasion du padawan Kanan Jarrus lors de l’Ordre 66. Ce vendredi, l’épisode 3 a révélé de nouveaux éléments intéressants. En particulier au sujet des intentions des Kaminoens, et leur détermination à garder le contrat avec l’Empire.

Palpatine dans le corps d’un clone dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Crédit : Disney/Lucasfilm

En effet, l’épisode 3 montre que les Kaminoens et leur business sont en danger. Tarkin n’est pas enthousiaste au sujet des clones, et les Kaminoens l’ont bien compris. Au cours d’une discussion, ils dévoilent que les prélèvements génétiques faits sur Jango Fett sont de plus en plus dégradés. Ils vont ainsi devoir trouver un plan B et améliorer leurs clones pour garder le contrat avec l’Empire. Et il se pourrait que ces nouvelles expérimentations aient servi de point de départ à la création des clones de Palpatine, dévoilés dans L’Ascension de Skywalker.

Star Wars : The Bad Batch, Kamino à l’origine du programme de clonage de Dark Sidious ?

En effet, les échantillons génétiques de Jango Fett se dégradent, et d’autre part l’Empire risque d’abandonner le contrat avec Kamino. Il faut donc que les Kaminoens trouvent une façon de rendre leur savoir-faire indispensable. L’une des possibilités envisagées pourrait être de créer des clones sensibles à la Force. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’Omega soit le résultat de l’une des expériences de recherches antérieures faites par les Kaminoens. Il se pourrait dans ce cas que la jeune fille devienne effectivement un personnage majeur de la saga, comme l’avait indiqué Kevin Kiner.

L’Empire pourrait donc avoir décidé par la suite de prendre possession du projet pour le bénéfice de l’empereur. Pour rappel, The Mandalorian avait introduit un scientifique impérial, le docteur Pershing, dont le symbole impérial était inspiré de celui des Kaminoens. Il se pourrait donc fortement que l’Empire s’approprie ce projet d’une façon ou d’une autre.

#TheMandalorian SPOILERS



Dr. Pershing, who wanted the asset alive, has a Kaminoan symbol on his sleeve. Kamino provided the Republic with an army during the Clone Wars



(via @bhower1138, @NumidianPrime) pic.twitter.com/qnF1shxMJe — Star Wars Facts & News (@SWTweets) November 13, 2019

Quoi qu’il en soit, il est certain que Palpatine est obsédé par l’immortalité. Il ne fait cependant aucun doute que celui-ci préfère prolonger sa vie à l’aide de sa maîtrise du côté obscur. Notamment au savoir qu’il a obtenu de son ancien maître, Dark Plagueis avant de l’assassiner. Mais le comics Darth Vader de Charles Soule et l’Ascension de Skywalker confirment qu’il envisage également les méthodes traditionnelles de clonage. Plus d’informations à venir dans les prochains épisodes de The Bad Batch, tous les vendredis sur Disney+.

Source : screenrant.com