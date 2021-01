The Mandalorian : la série pourrait-elle survivre sans bébé Yoda ?

Revenons sur le dernier épisode de la saison 2. Mando et son équipe font irruption sur le navire de Moff Gideon pour récupérer Grogu. Après une rude bataille, l’enfant est sécurisé et l’antagoniste de la série menotté sur le pont. Une fin idéale sans compter l’arrivée d’une légion de Dark Trooper qui s’apprêtaient à faire un carnage. C’est alors qu’arrive un X-Wing solitaire, mais pas n’importe lequel, celui de Luke Skywalker.

Grogu. Crédit : Lucasfilm/Disney+

La suite, on la connaît. Luke détruit les droïdes à la façon des Jedi et propose à Mando d’entraîner l’enfant. Le mandalorien décide donc de laisser son protégé au Jedi. Sa mission est achevée. C’est une étape semble logique dans le voyage de bébé Yoda (qui préfère qu’on l’appelle Grogu). Nous sommes quelques années après les événements du Retour du Jedi et Luke essaye de reconstruire une nouvelle génération. Les chevaliers sont peu nombreux et la force semble extrêmement puissante chez Grogu. Puissance qui ramène sur la table la théorie des midi-chloriens. Le personnage principal de la série n’étant pas apte à assurer l’entraînement, la décision scénaristique est donc la plus juste.

Grogu, la star de la série

Le succès de The Mandalorian a dépassé toutes les attentes et il n’y a que peu de risque à dire que la popularité quasi instantanée de bébé Yoda y est pour beaucoup. La série a renforcé la position de Disney+ comme service de streaming et a fait la quasi-unanimité parmi les fans de Star Wars. Une question se pose désormais. Alors que la saison 3 est annoncée, que deviendra-t-elle sans ce petit être vert ? Il est difficile d’imaginer un succès équivalent sans cette arme secrète.

Jon Favreau et Dave Filoni se sont imposés comme d’excellents réalisateurs pour cette série Star Wars. Créer une série dans l’univers sans s’appuyer sur les personnages connus était un défi de taille. Défi brillamment relevé, grâce à l’enfant, mais aussi aux aventures de Mando qui ont convaincu les fans comme les spectateurs occasionnels. Verrons-nous la gestion de la vie du mandalorien post Grogu ? Les réalisateurs vont-ils clore le chapitre ou ramener Grogu par une pirouette scénaristique ? Le grand amiral Thrawn fera-t-il son apparition après avoir été nommé dans la saison 2 ? Comme dirait le grand maître Yoda : « Difficile à voir. Toujours en mouvement est l’avenir. »

En tout cas, la saison 3 devrait nous en apprendre plus sur la reconquête de Mandalore et sur le destin du fameux sabre noir en possession de notre héros au grand dam de Bo-Katan qui ne peut simplement pas l’accepter en cadeau. Les trames et rebondissements possibles ne manquent pas et au vu de la qualité des deux premières saisons, on peut compter sur l’équipe de réalisation pour être à la hauteur du défi qui les attend.

Star Wars au petit écran

Avec le succès de The Mandalorian, s’ouvre la voie de tout un tas de séries sur l’univers de Star Wars. Celui-ci est tellement vaste que Disney et Lucasfilm ont l’embarras du choix. Au menu, les spins off Ashoka et les rangers de la Nouvelle République, mais encore le livre de Boba Fett, Obi-wan et bien d’autres. Comme certaines de ces séries se déroulent en même temps que The Mandalorian, il y a de très grandes chances que Grogu revienne à l’écran pour la plus grande joie de ses fans.

Source : movieweb