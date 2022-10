Starlink : la Chine a demandé à Elon Musk de ne pas vendre ses antennes dans le pays

SpaceX a déjà lancé Starlink en Antarctique dans une base scientifique, mais la société aérospatiale n’arrive pas encore à déployer ses antennes dans tous les pays. Elon Musk a effectivement révélé que la Chine lui a demandé de ne pas vendre ses antennes Starlink dans le pays.

Lancement d’une fusée Falcon 9 pour déployer des satellites Starlink en orbite © SpaceX

À l’heure actuelle, Starlink est déjà disponible ou sera bientôt disponible dans de nombreux pays. La carte interactive sur le site du fournisseur d’accès à Internet par satellite montre effectivement que certains pays sont grisés. La Russie, la Chine, le Venezuela, Cuba et d’autres en font partie.

La Chine a désapprouvé le déploiement de Starlink en Ukraine

À l’occasion d’une interview accordée au Financial Times, Elon Musk a révélé que « Pékin a clairement désapprouvé son récent déploiement de Starlink en Ukraine ». Le gouvernement chinois lui a demandé « l’assurance qu’il ne vendrait pas Starlink en Chine ». On rappelle effectivement qu’Elon Musk a porté secours à l’Ukraine suite à l’invasion de la Russie en fournissant des antennes Starlink. Le vice-président ukrainien Mykhailo Fedorov lui avait personnellement demandé de rendre Starlink actif en Ukraine.

L’objectif de Starlink est de proposer une connexion Internet haut débit dans les zones les plus rurales et isolées du monde. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle SpaceX veut mettre des antennes Starlink sur les bus scolaires américains qui desservent des communautés rurales où les enfants n’ont pas tous une connexion haut débit à domicile.

Nous ne savons pas encore si Elon Musk prévoit d’écouter la demande du gouvernement chinois. En tout cas, d’autres pays à proximité n’ont pas non plus accès à Starlink. Par exemple, Taïwan, la Mongolie et le Vietnam sont en attente « d’approbation réglementaire » comme on peut le voir sur la carte de Starlink. Le milliardaire américain doit faire face aux pressions internationales qui freinent le déploiement de son service d’accès à Internet par satellite. Pourtant, il ne faut pas oublier que Tesla possède une Gigafactory à Shanghai. Celle-ci a déjà vendu plus de 80 000 voitures électriques.

Source : The Verge