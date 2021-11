Starlink : une antenne rectangulaire pour accéder à l’Internet satellite de SpaceX

L’antenne parabole rectangulaire proposée à la vente par Starlink (Crédits image : Starlink / SpaceX)

Alors qu’il a atteint cet été ses 100 000 premiers clients, le service d’accès à internet par satellite Starlink propose à ses abonnés une antenne parabolique à la forme bien singulière. Contrairement à toutes les paraboles satellites utilisées notamment pour la télévision par câble, sa forme est rectangulaire, à l’inverse des antennes soucoupes traditionnelles.

Starlink : l’internet par satellite d’Elon Musk sera accessible à tous en 2022

Starlink, la filiale internet de SpaceX, est bien décidé à couvrir toute la planète avec son offre d’Internet par satellite. Le fournisseur d’accès à Internet, propriété d’Elon Musk, compte prochainement sortir de sa phase bêta. Il semblerait cependant difficile de s’y abonner avant fin 2022, voire 2023, en raison des pénuries de puces électroniques qui pénalisent les industries du monde entier.

Pour pouvoir profiter de l’internet par satellite à la maison, les clients de Starlink doivent installer une antenne parabolique, comme pour la télévision. Celle-ci est cependant différente, puisqu’elle doit non seulement capter, mais envoyer des données dans l’espace. Vendue en kit à 499 dollars, des experts soupçonnent que son coût de fabrication avoisinerait 1 300, voire 3 000 dollars. Si cette information est confirmée, Starlink les vendrait donc à perte pour engranger ses premiers clients.

Une parabole rectangulaire deux fois moins coûteuse que la ronde (mais proposée au même prix)

Starlink propose désormais un second modèle de parabole à ses abonnés. Celui-ci est rectangulaire, mesure 50 x 30 centimètres, soit une taille légèrement plus petite que sa grande sœur circulaire. Surtout, son poids est deux fois moindre que le modèle en disque, ce qui peut être un avantage sur les structures fragiles, comme des pylônes en hauteur. Plus petite, elle reste proposée cependant au même prix que le modèle de parabole traditionnel.

Un prix identique qui étonne, puisque que le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré cet été que Starlink était en mesure de « réduire de moitié le coût » de la construction de leur prochaine antenne parabolique. À terme, c’est une constellation de plus de 12 000 satellites en orbite basse que compte installer Elon Musk et sa société Starlink, afin de couvrir l’ensemble du globe, en particulier dans les zones les plus isolées, où les câbles de fibre optique ne sont pas disponibles. Espérons que les performances de sa nouvelle antenne rectangulaire égaleront (voire dépasseront) les 649 Mb par seconde enregistrés par un utilisateur de Starlink en juin dernier.

Source : The Verge