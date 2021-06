Starlink : un débit record de 649 Mb/s enregistré par un utilisateur

Grâce à son immense flotte de satellites, le service Starlink permettra à terme d’avoir Internet où que vous vous trouviez sur Terre. Pour l’instant, il n’est disponible que dans certains pays du globe, dont notamment les États-Unis ou encore la France.

Antenne satellite Starlink – Crédit : SpaceX

Cette semaine, un utilisateur allemand de Starlink (@awlnx) a atteint les 649 Mb/s, à Munich, en Allemagne. C’est bien plus que la plupart des utilisateurs, qui constatent généralement des débits compris entre 100 et 200 Mb/s. Starlink devrait constamment améliorer les débits, puisqu’Elon Musk avait promis qu’il passerait à 300 Mb/s cette année.

Malgré une vitesse qui se rapproche des débits que l’on peut obtenir avec la plupart des abonnements fibre en France, la latence n’est pas encore au rendez-vous. Même si certains utilisateurs arrivent à descendre sous la barre des 10 millisecondes, la latence la plus faible enregistrée lors de ce test a été de 37 millisecondes, et était de 56 millisecondes au moment du pic à 649 Mb/s. C’est assez pour jouer à des jeux en ligne dans de bonnes conditions, mais le service n’atteint pas encore le niveau de la fibre optique.

Starlink est également disponible en France

Pour l’instant, Starlink est un abonnement Internet affiché au tarif de 99 euros par mois. Cependant, il faut ajouter des frais uniques de 499 euros qui couvrent une parabole ainsi qu’un routeur. L’abonnement est déjà disponible en France, et devrait parfaitement convenir à ceux qui ne veulent plus de l’ADSL.

Cependant, bien que Starlink semble être la meilleure solution à l’heure actuelle pour remplacer les petites connexions, le service ne semble pas ravir tout le monde. En effet, les satellites Starlink perturbent les populations et inquiètent les astronomes. Ces satellites sont si proches et réfléchissants, qu’ils sont souvent visibles à l’œil nu. Il s’agit donc d’un véritable cauchemar pour les astronomes, en plus de ressembler à une invasion d’Ovnis pour les personnes qui ne seraient pas au courant de leur existence. Même si leur luminosité a été considérablement réduite ces derniers mois, ils resteraient visibles pour les puissants télescopes utilisés en astronomie.

À court terme, SpaceX souhaiterait équiper ses antennes Starlink sur des avions de ligne, ce qui permettrait aux passagers de profiter d’une connexion Internet beaucoup plus rapide lors de leurs longs trajets.

Source : @awlnx