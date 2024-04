Steam : ce nouveau jeu gratuit très apprécié a une durée de vie considérable

© Steam

Les joueurs PC peuvent récupérer régulièrement des jeux gratuits grâce à Steam, GOG ou encore l’Epic Games Store afin de remplir leur ludothèque sans dépenser un centime. Ces opportunités ne durent parfois que quelques jours, alors il faut se montrer réactif.

Sur une boutique en ligne un peu moins connue, à savoir Fanatical, vous pouvez obtenir dès à présent un nouveau titre sans frais. Si vous rêvez de devenir streamer un jour et que vous cherchez un jeu à la durée de vie solide, ne passez pas à côté.

Un nouveau jeu gratuit à utiliser sur Steam, plongez dans le quotidien d’un streamer

La plateforme Fanatical propose des milliers de clés Steam à des prix plutôt intéressants. En plus de ses promotions régulières, la boutique en ligne se distingue aussi en offrant des jeux de temps à autre. Dès maintenant, vous pouvez récupérer gratuitement un certain Streamer Life Simulator. Pour cela, la méthode à suivre est très simple.

Rendez-vous sur la boutique en ligne Fanatical

Ajoutez Streamer Life Simulator à votre panier

Connectez-vous à votre compte ou créez-en un

Entrez la clé sur Steam une fois l’achat validé

L’offre expire le mardi 23 avril à 23h59

Dans Streamer Life Simulator, votre objectif est de devenir l’un des créateurs de contenu les plus populaires au monde. En partant de rien, il vous faudra commencer par gagner de l’argent pour acheter de nouveaux équipements, réussir à trouver un lieu ou streamer correctement et jouer aux bons jeux au bon moment pour attirer de plus en plus d’abonnés.

Streamer Life Simulator vous occupera pendant plusieurs dizaines d’heures sans problème. L’expérience conçue par le studio Cheescake Dev s’inspire clairement de Youtubers Life, une simulation vous plaçant, elle aussi, dans la peau d’une future star d’Internet. D’ailleurs, il existe même un bundle nommé « Influencer Lifestyle Bundle » sur Steam comprenant Streamer Life Simulator et Youtubers Life 2.

Les évaluations récentes de ce dernier sur la plateforme de Valve sont très positives (et globalement « plutôt positives »). Si Streamer Life Simulator vous intéresse, il vaut mieux ne pas passer à côté de l’offre de Fanatical, puisque le jeu indépendant coûte tout de même 19,50 € en temps normal. Si vous l’achetez et qu’il ne vous plaît, n’oubliez pas que Steam peut vous rembourser.