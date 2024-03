Steam : un nouveau jeu gratuit à la durée de vie impressionnante

© Curve Games

Vous faites peut-être partie des joueurs qui doivent choisir avec soin leurs titres parmi les nombreux jeux vidéo de grande qualité qui sortent en 2024. En effet, se procurer un jeu dès sa sortie ou seulement quelques semaines après demande un investissement financier important.

Heureusement, il existe des alternatives pour se faire plaisir sans se ruiner en attendant les baisses de prix. Steam fait partie des plateformes qui proposent régulièrement des jeux gratuits au public. La plateforme de Valve en offre justement un en ce moment, alors ne manquez pas cette occasion.

Un jeu de gestion gratuit sur Steam qui peut vous occuper des heures

Jusqu’au 14 mars prochain à 18 h, vous pouvez ajouter gratuitement le Space Crew : Legendary Edition à votre bibliothèque Steam. Il ne s’agit pas d’un essai gratuit comme le propose parfois la boutique en ligne, mais bien de la possibilité de récupérer un titre et de le conserver pour toujours.

Space Crew est une simulation de survie qui vous envoie au beau milieu de l’espace. En tant que capitaine de votre vaisseau au sein de la Force de Défense Unie, vous êtes chargé de recruter un équipage qui prendra soin de celui-ci.

En plus de cette partie gestion essentielle dans Space Crew – qui pourrait plaire aux amateurs de Palworld – vous devez ensuite vous partir explorer la galaxie « et défendre la Terre contre de mystérieuses menaces extraterrestres, les phasmides », explique la description du titre sur Steam. Attention, il faudra vous préparer à perdre des membres de votre équipage au combat.

Cette Édition Légendaire comprend un nouveau mode de jeu nommé « Embuscade cyborg ». Dans cette campagne inédite, vous devrez affronter un bataillon de cyborgs bien différents des phasmides. Vous pourrez compter sur de nouveaux équipements pour faire face à cette nouvelle menace armée elle aussi jusqu’aux dents.

Dans les nouvelles missions de terrain, vous pouvez même explorer des vaisseaux ennemis et des avant-postes à pied. Des batailles, mais aussi des énigmes attendent les joueurs lors de ce second mode inédit. Pour faire le tour de tout cela, compter au moins une vingtaine d’heures et facilement plus du double pour le 100 %.

Space Crew est loin d’être un titre parfait, mais dispose tout de même d’une évaluation correcte de 6,5/10 sur Metacritic de la part du public. Toutefois, il s’agit d’une note bien plus faible que celle attribuée à Bomber Crew (8,3), le précédent soft du studio Runner Duck. Étant donné qu’il s’agit d’un jeu gratuit disponible sur Steam, vous devriez quand même en profiter de l’ajouter à votre bibliothèque.