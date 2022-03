Steam Deck : déjà un problème de drift, voici comment le corriger

Steam Deck © Valve

Après un retard de deux mois, les premiers Steam Deck commencent enfin à être livrés depuis le 28 février. Les joueurs ont donc pu l’apprivoiser en lançant les jeux compatibles avec la console de Valve. Mais certains ont eu la mauvaise surprise d’être confrontés à un problème de drift alors que la machine vit ses premières heures.

Véritable fléau sur la Nintendo Switch, ce dysfonctionnement provoque un déplacement inopiné du personnage ou du curseur alors même que le joueur n’actionne pas le joystick. Dans le cas de la console de Valve, il ne s’agirait heureusement pas d’un problème matériel. Membre de l’équipe en charge du Steam Deck, Lawrence Yang a rapidement réagi sur Twitter. D’après lui, le drift provient d’un « problème d’étalonnage de la zone morte » qui aurait été mal-calibrée à la suite d’une récente mise à jour du micrologiciel.

Drift sur le Steam Deck : Valve déploie rapidement un correctif

Par conséquent, un correctif a d’ores et déjà été déployé. Il suffit de mettre à jour sa console pour en bénéficier. Rendez-vous donc dans les paramètres, rubrique Système > Mise à jour du logiciel et installez la mise à jour la plus récente. Celle-ci devrait vous permettre de résoudre le drift apparu sur votre Steam Deck.

« Valve a publié une mise à jour du micrologiciel et je peux confirmer qu’elle a résolu le problème sur le joystick droit », se félicite ainsi KimJongThorse sur Reddit. La réactivité de Valve a en tout cas été appréciée par la communauté. Certains joueurs sont toutefois moins enthousiastes, estimant que le joystick est désormais moins sensible. « On dirait qu’ils ont augmenté le rayon de la zone morte par défaut (…) Cela ressemble à une solution de panique afin d’éviter les réactions négatives », pointe thekingofthejungle, toujours sur Reddit.

En cas de problème matériel majeur, il est possible d’obtenir des pièces de réparation et de remplacement du Steam Deck grâce au partenariat entre Valve et iFixit. Les plans 3D sont également facilement accessibles.

Source : Reddit