SteamOS arrive sur l’ASUS Rog Ally, Valve offre le meilleur atout du Steam Deck à la concurrence

C’est officiel : Valve annonce travailler sur le portage de SteamOS, le système d’exploitation du Steam Deck, sur d’autres appareils. Parmi les consoles portables qui pourront en profiter, on retrouve le fameux Asus ROG Ally.

Valve étend SteamOS aux consoles portables concurrentes comme l’Asus ROG Ally, actuellement sous Windows

Valve a ajouté le support pour les touches supplémentaires du ROG Ally dans la version beta 3.6.9 de SteamOS

Selon Valve, SteamOS n’est pas encore prêt à fonctionner immédiatement sur d’autres consoles malgré des progrès constants

Valve a lancé le marché des puissantes consoles portables et même la Nintendo Switch 2 pourrait s’inspirer de ses performances. Le plus gros argument de la machine ? SteamOS, son système d’exploitation qui pourrait s’étendre à d’autres appareils, notamment l’Asus ROG Ally.

À lire > Quels sont les 100 jeux les plus populaires sur Steam Deck ?

Valve confirme SteamOS sur d’autres consoles portables

Jusqu’à présent, la plupart des consoles portables modernes, comme l’Asus ROG Ally qui est passé entre nos mains expertes dans sa version X, fonctionnent sous Windows. Bien que le système d’exploitation de Microsoft offre une grande flexibilité et un large support pour les plateformes de jeux comme le Xbox Game Pass ou l’Epic Games Store, il a souvent été critiqué pour son expérience utilisateur peu adaptée à ces machines.

Lawrence Yang, designer chez Valve, a confirmé à The Verge que l’entreprise travaille activement sur l’ajout du support de SteamOS pour d’autres consoles portables. Cette annonce fait suite à la découverte d’une note dans les mises à jour de SteamOS 3.6.9 Beta mentionnant l’ajout du support pour les touches supplémentaires du ROG Ally.

SteamOS, basé sur Linux et optimisé pour une expérience de salon, comme le décrit Valve, équipe actuellement le Steam Deck dont les performances ont été améliorées par la mise à jour 3.6.0.

Asus pourrait tout de même privilégier Windows à SteamOS

Toutefois, l’adoption de SteamOS par d’autres fabricants n’est pas garantie. Asus, par exemple, privilégie Windows pour sa console portable, Microsoft assurant la compatibilité de son système d’exploitation avec divers matériels et puces.

Valve prévient que le déploiement de SteamOS sur d’autres appareils n’est pas pour tout de suite. Malgré des progrès constants, le système d’exploitation n’est pas encore prêt à fonctionner immédiatement sur les consoles de la concurrence.

Cette initiative de Valve pourrait potentiellement résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs de consoles portables sous Windows comme les bugs et autres problèmes de sécurité (heureusement corrigées au fil des mises à jour). En offrant une alternative plus fluide et optimisée, Valve pourrait bien redéfinir l’expérience de jeu sur toutes les consoles portables.