Steam offre un FPS classique de Bungie, ne passez pas à côté !

La foire aux jeux gratuits se déroule toute l’année sur les différentes plateformes vidéoludiques. Steam n’est pas en reste et propose régulièrement de jolis cadeaux à ses utilisateurs. Ces derniers jours, il était notamment possible de mettre la main sur Intravenous, un jeu en 2D mélangeant infiltration et action. Si cette offre est désormais terminée, le service de Valve vient d’intégrer un titre classique à son catalogue qu’il est possible de récupérer gratuitement.

Ce jeu, c’est Marathon Infinity. Les fans nostalgiques de FPS connaissent probablement ce titre qui avait été lancé par Bungie en 1996 exclusivement sur Macintosh. Il était finalement devenu compatible avec Windows et Linux grâce au moteur Aleph One. Troisième opus de la franchise Marathon, ce jeu de tir à la première personne vous plonge à travers des niveaux truffés de couloirs, de salles, d’énigmes et de secrets.

Marathon Infinity est actuellement gratuit sur Steam

Vous êtes confronté à différents ennemis extraterrestres qu’il faut éliminer pour progresser dans l’aventure. Vous disposez pour ce faire d’un arsenal élargi (pistolet mitrailleur, fusil à pompe, lance-flammes, lance-missiles, pistolet à fusion, fusil d’assaut, etc). “Après avoir vaincu le Pfhor et réveillé les anciens vestiges du S’pht, le joueur fait maintenant face à un monde où les amis deviennent ennemis et où tout n’est pas ce qu’il semble être…”, peut-on lire dans le descriptif du jeu sur Steam.

A lire > Steam : accusé de surfacturer les jeux PC, Valve risque une lourde amende

Marathon Infinity dispose d’une durée de vie de sept à huit heures. Vous pouvez mettre la main dessus sans rien débourser en passant par Steam. Il ne s’agit visiblement pas d’une offre éphémère. Si le titre vous fait de l’œil, on vous conseille tout de même de le récupérer sans plus tarder, au cas où. Par ailleurs, n’hésitez pas à parcourir notre liste des meilleurs FPS et TPS gratuits pour Android et iOS.