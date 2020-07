Les meilleurs jeux de tir (FPS et TPS) gratuits pour Android et iOS (iPhone)

Fan de FPS et de TPS ? Les jeux de tir gratuits ne manquent pas dans les stores de Google et d’Apple. Si certains comme Fornite Mobile ne sont plus à présenter, d’autres sont un peu moins connus, mais méritent le détour. Nous vous proposons notre sélection des meilleurs jeux de tir à découvrir ou à redécouvrir.

Vous êtes à la recherche d’un jeu de tir gratuit sur mobile, mais vous appréhendez les commandes tactiles ? Que vous soyez habitué du combo souris-clavier sur PC ou des manettes sur consoles, sachez qu’il existe d’excellents jeux de tir en téléchargement gratuit sur Android et iOS. Si certains comme Fornite Battle Royale ne sont plus à présenter, d’autres sont un peu moins connus et méritent le détour. Nous vous proposons notre sélection des meilleurs jeux de tir à découvrir ou à redécouvrir !

Les 10 meilleurs jeux de tir (FPS et TPS) gratuits sur le Play Store et l’AppStore :

Critical Ops

Modern Combat: Versus

Lonewolf

Modern Combat 5

Danger Close

PUBG Mobile

Shadowgun Legends

Call Of Duty: Mobile

Fortnite Battle Royale

Into the Dead 2

Critical Ops

Si vous appréciez Counter Strike, vous devriez accrocher à Critical Ops. Légèrement plus difficile à prendre en main que les autres titres cités dans cette sélection, Critical Ops est probablement l’un des meilleurs FPS multijoueurs actuellement disponibles en téléchargement gratuit sur Android et iOS. C’est aussi l’un des plus tactiques.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Le titre offre 3 modes de jeu : Match à mort en équipe, course à l’armement et désamorçage de bombe (d’où la réciprocité avec CS:GO, notamment). Les parties (rapides, personnalisées ou classées) s’enchaînent rapidement grâce à un matchmaking court et juste qui vous placera toujours face à des adversaires de votre niveau.

Modern Combat: Versus

Modern Combat: Versus est un FPS exclusivement multijoueur en ligne, disponible gratuitement sur Android et iOS. Sorti 3 ans après Modern Combat 5: Blackout, le titre propose encore plus d’agents à incarner (17 au total), tous équipés d’armes et de compétences propres à leur classe, ainsi que 6 cartes différentes. Un peu comme Destiny 2, le jeu fonctionne avec un système de saisons classées. De la même manière, il est possible de créer ou de rejoindre un clan afin de jouer avec d’autres joueurs.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Même si on peut regretter la brièveté et le côté légèrement répétitif des parties en ligne, Modern Combat: Versus est un FPS graphiquement réussi, fun et extrêmement simple à prendre en main.

Lonewolf

Lonewolf est un jeu de sniper gratuit se déroulant une ambiance « film noir », plutôt atypique pour le genre. La navigation scénaristique, façon roman graphique, rappelle sans aucun doute les cinématiques du premier Max Payne. Question gameplay, le titre ne passe pas par quatre chemins : vous commencez généralement votre mission cible(s) en joue, et il ne vous reste plus qu’à vous concentrer, viser juste, et tirer. Simple, mais terriblement jouissif !

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Plus d’une vingtaine d’armes sont à débloquer au travers d’un scénario à la fois intense et intrigant, le tout, pour une durée de vie notable d’environ 6 heures. On regrettera seulement l’interface vieillissante du titre, qui ne prend par exemple pas encore en charge le plein écran sur les écrans sans bordures.

Modern Combat 5

Sorti il y a quelques années déjà, mais régulièrement mis à jour, Modern Combat 5 est le dernier opus d’une des plus célèbres franchises de Gameloft. Jouable en solo ou en équipe, le titre permet de choisir entre 9 classes personnalisables, toutes jouables en mode solo ou en multijoueur, du commando au grenadier, en passant par le sniper, etc. Chaque classe possède des capacités et des points de compétences qui lui sont propres, en plus de nombreux éléments personnalisables comme les armes ou les tenues.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Que ce soit en multijoueur ou en campagne solo, Modern Combat 5 est un FPS gratuit aux commandes tactiles particulièrement simples à prendre en main (chose plutôt rare sur smartphones, soyons honnêtes). D’autant plus qu’elles sont personnalisables, et ça, c’est un excellent point. Seul petit bémol : la connexion en multijoueur parfois instable lorsque l’on joue avec les données cellulaires.

Danger Close

Danger Close est le petit dernier de cette sélection des meilleurs jeux de tir gratuits sur Android et iOS. Plus méconnu que les titres énoncés précédemment, ce FPS multijoueur à l’aspect « cartoon » ravira ceux à la recherche d’un titre à la fois léger, facile à prendre en main, sans inscription ni introduction. Il sera aussi idéal pour ceux qui ont des difficultés à viser avec les commandes tactiles puisque le tir se fait de manière automatique, dès que l’on tient un ennemi dans son viseur. Neuf cartes et trois modes de jeux sont actuellement disponibles : match à mort en 5 contre 5, chacun pour soi et le désormais classique Battle Royale.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Malgré la présence d’achats in-app (free-to-play oblige), la boutique du jeu ne propose que des skins et autres éléments purement cosmétiques.Seul bémol, le jeu n’est pour l’instant disponible qu’en anglais, ce qui ne sera cependant pas forcément un problème, vu la nature multijoueur du titre.

PUBG Mobile

Comme son nom l’indique, PUBG Mobile n’est autre que le portage sur smartphone de Player Unknown’s Battleground, l’une des références des jeux de type Battle Royale. On y retrouve toutes les fonctionnalités du jeu, le tout avec des contrôles tactiles. Les déplacements se font à l’aide d’un stick virtuel tandis que la visée se fait en déplaçant son doigt sur l’écran. Plusieurs touches additionnelles permettent d’accéder au sac à dos, au viseur, à la position accroupie ou couchée ou au saut. Comme toujours, l’objectif sera d’être le dernier survivant parmi un groupe de cent joueurs sur une île dont la zone viable rétrécit peu à peu.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Bien évidemment, les contrôles au tactile sont moins évident qu’avec la combinaison clavier-souris sur ordinateur. Surtout qu’on a vite fait d’appuyer sur la touche de tir alors qu’on cherche seulement à regarder ailleurs. On se consolera cependant avec une courbe de protection bien conçue, l’éditeur Tencent ayant en effet ajouté de nombreux bots pour les premières parties, afin de vous familiariser avec les contrôles tactiles. Le jeu reste efficace avec de bonnes doses d’adrénaline.

Shadowgun Legends

Sorti en 2018, Shadowgun Legends propulse le joueur dans un univers futuriste où il incarne un guerrier (un « shadowgun ») destiné à défendre l’humanité face à des extraterrestres mal-intentionnés.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Shadowgun Legends est un shooter qui joue dans la cour des grands : on pourrait le comparer à un Destinyversion mobile. Son point fort ? Ses différents modes de jeu : campagne solo, missions en coopération, mais aussi un multijoueur JCJ. Autre point appréciable, sa touche RPG, avec différentes compétences à débloquer, mais aussi des skins et des pièces d’armure. Le jeu ne s’encombrant pas de système de classes, le joueur peut créer le shadowgun qu’il souhaite, et profiter ainsi d’un style de jeu unique, appuyé par plus de 600 armes différentes. Un FPS aux graphismes de haute volée, profitant d’une maniabilité tactile particulièrement réussie.

Call Of Duty: Mobile

Lorsqu’un jeu AAA dérivé d’une énorme licence débarque sur mobile, généralement, « ça passe, ou ça casse ». Dans le cas de Call Of Duty, bonne nouvelle : ça passe. Idéal pour pousser la puce graphique de votre smartphone dans ses retranchements et parfait si vous êtes à la recherche d’un jeu de tir portable, Call of Duty: Mobile est un jeu efficace qui offre une expérience très complète pour un jeu gratuit mobile.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Même s’il faut arriver à prendre ses marques (écran tactile oblige), ce FPS est plutôt agréable à jouer sur smartphone. Il jouit en outre d’un système de matchmaking relativement court vis-à-vis des jeux du même genre, parfait pour une partie rapide. Plusieurs modes sont disponibles, du classique Match à Mort, jusqu’au mode Battle Royale (façon Blackout de Black Ops 4), en passant par Domination ou Recherche et Destruction. Il est en outre possible de personnaliser son équipement, sans forcément devoir passer par la case des microtransactions, le jeu étant plutôt généreux sur le loot récupéré en fin de partie.

Fortnite Battle Royale

Une île, une pioche, 100 joueurs, des coffres, des flingues et un Battle Bus… Est-il vraiment nécessaire de présenter Fortnite, cet énorme phénomène vidéoludique? À la fois jeu de tir à la troisième personne et jeu d’action multijoueur, Fortnite est avant tout un Battle Royale coloré et hautement addictif qui a constamment su se renouveler depuis sa sortie en 2017. Jouable en solo ou en équipe (2 ou 4), le but d’une partie de Fortniteest de survivre sur une île contre 99 autres joueurs, à l’aide d’armes et de ressources récoltables. Petite spécificité du jeu, Fortnite intègre un système de build pour se défendre et mieux se cacher.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Grâce à un gameplay addictif, un système de quêtes hebdomadaires à faire, une carte régulièrement mise à jour et des ajouts réguliers (emotes, skins, flingues, etc.), Fortnite Battle Royale est un excellent jeu d’action gratuit à avoir sur son smartphone Android ou iOS.

Into the Dead 2

Servi par une ambiance inquiétante inimitable, le FPS d’action qu’est Into the Dead 2 vise juste. Après le succès du premier volet paru en 2010, PikPok a en effet remit le couvert (avec succès !) en 2017 avec la suite du runner à zombie.

Crédits : Aymeric Geoffre-Rouland / Tomsguide.fr

Le joueur devra survivre au coeur d’un monde apocalyptique rempli de zombies, se frayant un chemin entre les morts-vivants à l’aide d’un vaste arsenal d’armes qui rend le tir particulièrement addictif. Si le scénario peut sembler classique de prime abord, le jeu possède pourtant une histoire évolutive, à fins multiples : chaque joueur crée sa propre aventure. Des forêts brumeuses aux bases militaires abandonnées, l’ambiance, angoissante, est très réussie. De quoi s’offrir quelques sueurs froides sur son mobile !

