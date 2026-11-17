Steam ajoute régulièrement de nouveaux jeux gratuits à son vaste catalogue. Quatre titres viennent de rejoindre la longue liste des free-to-play disponibles sur la plateforme. C’est le moment de se faire plaisir !

Steam permet de mettre la main sur de nombreux jeux gratuits. Pour nous aider à y voir plus clair, le compte Free Steam Games dévoile régulièrement sur X les derniers titres offerts ajoutés sur la plateforme de Valve. Depuis fin octobre, quatre nouveaux jeux peuvent ainsi être lancés sans débourser le moindre centime. Il serait ainsi dommage de s’en priver !

Quatre jeux gratuits sur Steam : horreur, plateforme et stratégie au menu

Waking Adrift est un jeu d’horreur psychologique à la première personne qui vous plonge à bord du vaisseau spatial Nessie 14, en route vers l’inconnu. Seul face à l’isolement de l’espace profond, vous devrez remettre en question ce que vous voyez et entendez. Percez le mystère des treize missions précédentes ayant échoué et découvrez ce qui attend l’humanité aux confins de l’univers.

Toujours dans le registre de l’horreur psychologique, REDSHIFT vous met dans la peau de Samuel Chase, un technicien envoyé dans un centre de recherche abandonné pour comprendre pourquoi celui-ci produit de l’électricité de façon autonome. En fermant les yeux, vous découvrirez la réalité du REDSHIFT, qui révèle des objets cachés, d’étranges messages et une présence menaçante. Cette expérience narrative de 20 à 30 minutes dispose de deux fins différentes.

Avec TrenchFin, changement d’ambiance : ce jeu de plateforme 3D à la troisième personne vous met aux commandes d’Asha, une baudroie anthropomorphe qui doit atteindre le sommet d’un récif en spirale pour sauver l’arbre de corail magique menacé par un terrifiant Léviathan. Vous devrez utiliser sa lumière afin de révéler les plateformes et les ennemis invisibles, sauter de corail en corail et vous frayer un chemin à travers les créatures des profondeurs avec des attaques au sol.

Disponible gratuitement en accès anticipé, Portentum est un auto battler de construction de deck dans lequel vous devez constituer une équipe de créatures légendaires inspirées du folklore mondial. Bigfoot, Nessie, le Yéti ou encore le Chupacabra peuvent ainsi rejoindre vos rangs pour affronter les joueurs adverses. À vous de trouver les meilleures synergies entre les créatures et leurs capacités pour prendre l’avantage !

Si l’un de ces jeux vous fait de l’œil, n’attendez pas trop longtemps pour l’ajouter à votre bibliothèque. Steam peut en effet retirer certains free-to-play de son catalogue au fil du temps.