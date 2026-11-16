Windows 11 active d’office une protection qui peut ralentir vos jeux : voici comment vérifier

Microsoft a commencé à allumer lui-même un réglage de sécurité sur des PC Windows 11 qui l’avaient désactivé, sans demander l’avis de leurs propriétaires. La mise à jour obligatoire de novembre étend le mouvement. Sur certaines machines de jeu, l’effet se lit sur le compteur d’images par seconde.

Sur les PC de jeu Windows 11 compatibles, l’intégrité de la mémoire peut désormais s’activer sans demander votre avis. © Shutterstock

Depuis octobre, les mises à jour de Windows 11 activent automatiquement l’intégrité de la mémoire sur les PC que Microsoft juge compatibles. La mise à jour cumulative KB5132061, déployée avec le Patch Tuesday du 10 novembre, l’apporte aussi aux machines qui avaient ignoré la mise à jour facultative d’octobre. Cette protection du noyau rend le système plus difficile à compromettre, mais elle peut coûter quelques images par seconde en jeu. Microsoft l’avait reconnu par écrit, dans une page d’assistance qui a depuis disparu.

L’intégrité de la mémoire, à quoi ça sert ?

On la trouve aussi sous le nom HVCI, pour Hypervisor-Protected Code Integrity. Elle s’appuie sur l’hyperviseur de Windows pour contrôler les pilotes et le code qui tournent dans le noyau avant leur exécution, ce qui bloque les pilotes malveillants ou non signés. Elle a besoin de la sécurité basée sur la virtualisation (VBS). Sur certains PC, la mise à jour active donc aussi la VBS.

La fonction était déjà active d’office sur les installations neuves de Windows 11 et sur les PC Secured-core. Microsoft l’étend désormais aux machines mises à niveau depuis une ancienne version ou livrées avec le réglage coupé. Le changement avait été annoncé le 1er septembre sur le blog Windows IT Pro. Au passage, la même mise à jour déploie progressivement le menu du clic droit personnalisable.

Quels PC sont concernés ?

Avant d’activer quoi que ce soit, Windows examine le matériel, les pilotes installés et les performances de la machine. Il faut au minimum un processeur Intel de 8e génération ou un AMD Zen 2.

Si vous aviez déjà coupé l’option à la main, Windows la laisse telle quelle. Les règles fixées par un service informatique restent également prioritaires.

Quel impact sur vos jeux ?

En 2022, une page d’assistance de Microsoft reconnaissait que “dans certains scénarios et certaines configurations d’appareils de jeu, il peut y avoir un impact sur les performances”. L’éditeur conseillait alors de désactiver la fonction pour jouer. Comme l’a relevé Windows Latest, cette page n’est plus en ligne.

En 2023, Tom’s Hardware a mesuré l’écart sur un Core i9-13900K associé à une RTX 4090. Couper la VBS faisait gagner jusqu’à 5 % en moyenne, et à peine 2 % en 4K ultra. Dans certains jeux, le gain approchait 10 %.

Les pilotes sont l’autre point de vigilance. Windows vérifie leur compatibilité avant d’activer la protection, mais un pilote ancien installé ensuite peut être bloqué au démarrage.

Comment vérifier et désactiver l’intégrité de la mémoire

Tapez “Isolation du noyau” dans la barre de recherche de Windows. Dans Sécurité Windows, ouvrez Sécurité de l’appareil, puis Détails de l’isolation du noyau. Regardez l’interrupteur Intégrité de la mémoire et basculez-le si besoin. Redémarrez le PC.

Si vos jeux tournent normalement, gardez la protection. Ne la coupez qu’en cas de chute de fluidité nette ou si un logiciel a cessé de fonctionner. Vous retirez alors une couche de défense contre les attaques visant le noyau.

Et si votre PC tourne encore sous 24H2 ?

L’activation passe par les mises à jour mensuelles de Windows. Or les éditions Famille et Pro de la 24H2 ont reçu leur dernier correctif le 13 octobre, et le Patch Tuesday de novembre les a laissées de côté. Votre PC échappe donc à l’intégrité de la mémoire, mais il n’est plus du tout protégé contre les nouvelles failles. Pour y remédier, ouvrez Windows Update et lancez la recherche de mises à jour pour passer en 25H2 ou en 26H2.

Source : Microsoft