Elle va plus vite, invente beaucoup moins et sait fouiller dans vos mails : la dernière IA de Google fait déjà tourner le moteur de recherche et l’application Gemini. Elle ne coûte pas un centime. Google glisse pourtant une petite note de bas de page qui change la donne pour tous ceux qui ne paient pas d’abonnement.

Gemini 4 Hydrogen remplace Gemini 3.8 Flash dans la recherche Google et l’application Gemini. © Google

Google a lancé le 12 novembre Gemini 4 Hydrogen, le successeur de Gemini 3.8 Flash, son modèle d’intelligence artificielle du quotidien. Il équipe la recherche Google dans le monde entier et arrive dans l’application Gemini, pour les abonnés comme pour les comptes gratuits. D’après Google, il termine ses tâches 2,5 fois plus vite que son prédécesseur.

Gemini 4 Hydrogen, c’est quoi exactement ?

Avec cette génération, Google abandonne le nom Flash et baptise ses modèles d’après des éléments chimiques. Hydrogen s’installe sous Gemini 4 Argon et Gemini 4 Carbon, deux poids lourds taillés pour les raisonnements longs et complexes. Hydrogen joue un autre rôle : répondre vite et bien aux demandes de tous les jours.

“Hydrogen apporte une intelligence de pointe à tout le monde”, résume Koray Kavukcuoglu, architecte en chef de l’IA chez Google, dans son billet de lancement.

Concrètement, Google promet plus de cinq fois moins d’affirmations inventées qu’avec Gemini 3.8 Flash. Le modèle suit mieux les consignes au fil d’une conversation, respecte le ton et le format demandés, et produit plus volontiers des tableaux ou des synthèses visuelles. Il se connecte aussi à Gmail, Google Drive et à des services tiers comme Dropbox.

Comment profiter de Gemini 4 Hydrogen gratuitement

Vous n’avez rien à installer. Dans la recherche Google, Hydrogen devient le modèle par défaut du Mode IA, disponible en France depuis juillet. Il prend aussi en charge les questions les plus coriaces dans les Aperçus IA, ces résumés affichés en haut des résultats. Google assure qu’il comprend mieux les requêtes à rallonge, mal orthographiées ou très précises.

Dans l’application Gemini, c’est là que la subtilité apparaît. Les comptes gratuits ne peuvent pas choisir Hydrogen eux-mêmes : c’est le mode Auto qui décide de l’utiliser quand il juge la demande adaptée. Or, depuis le 9 octobre, ce mode envoie la plupart des requêtes gratuites vers Flash-Lite, le modèle le plus léger de la gamme. Vous profiterez donc d’Hydrogen, sans jamais savoir à l’avance quand.

Pensez simplement à mettre à jour l’application sur Android ou iPhone, ou passez par la version web de Gemini.

Combien ça coûte pour l’avoir à chaque fois ?

Les abonnés payants trouvent Hydrogen directement dans le sélecteur de modèles, à l’entrée consacrée à l’aide du quotidien. En France, Google AI Plus coûte 4,99 € par mois. Google AI Pro, à 21,99 €, ajoute Gemini 4 Argon. Pour accéder à Gemini 4 Carbon, il faut passer à Google AI Ultra, à partir de 99,99 € par mois, ou 219,99 € pour des limites plus généreuses.

Attention aux quotas : quelle que soit la formule, Google calcule votre consommation selon la complexité des demandes et la longueur des échanges. Certains abonnés atteignent leur limite avec un seul prompt.

Et pour les développeurs ?

Hydrogen est accessible gratuitement dans Google AI Studio, dans la limite des quotas. Via l’API, il coûte 1,50 dollar par million de jetons en entrée et 7,50 dollars en sortie, avec une mémoire de travail d’un million de jetons. Les abonnés Pro et Ultra peuvent aussi l’utiliser dans Antigravity, l’environnement de développement de Google.

Source : Google