Galaxy S27 Ultra : une régression se confirme sur l’appareil photo

Il se murmurait déjà que Samsung comptait abandonner le téléobjectif 3x sur le Galaxy S27 Ultra. Quelques mois avant le lancement du flagship, une source fiable confirme le passage à trois objectifs.

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Depuis plusieurs générations, les Galaxy Ultra embarquent un quadruple module photo composé d’un grand-angle, d’un ultra grand-angle et de deux téléobjectifs offrant des niveaux de zoom différents. Samsung aurait toutefois d’autres plans pour son prochain modèle, le Galaxy S27 Ultra, qui ferait l’impasse sur le téléobjectif 3x. C’est en avril dernier que l’informateur Ice Universe avait annoncé ce changement inattendu.

Et ce dernier semble bel et bien se confirmer. Le célèbre leaker vient en effet de partager sur X un croquis du design final dont il est “absolument sûr” de l’exactitude. Premier enseignement : Samsung opterait pour un bloc photo horizontal façon iPhone Pro, délaissant l’historique agencement vertical des précédents modèles. Deux objectifs se nichent tout à gauche (probablement le grand-angle et l’ultra grand-angle).

100% confirmed, this is the final design https://t.co/ZE6Uxx0UVP — Ice Universe (@UniverseIce) November 16, 2026

Samsung pourrait sacrifier un téléobjectif sur son Galaxy S27 Ultra

Juste à côte, on peut constater la présence du flash et d’un troisième capteur. Pas de trace, en revanche, d’un quatrième objectif, ce qui confirme les dernières informations publiées. Sans téléobjectif 3x, les utilisateurs perdront la possibilité de profiter d’un zoom optique à cette focale. Espérons que le capteur principal parvienne à compenser efficacement cette absence grâce au recadrage.

Il y a quelques jours, Sammy Guru révélait notamment la configuration photo attendue pour la prochaine fournée de Samsung. Selon le site spécialisé, le Galaxy S27 Ultra serait équipé d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif assorti d’un zoom 5x. De son côté, le Galaxy S27 Pro embarquerait bien un téléobjectif 3x, mais ferait l’impasse sur le téléobjectif 5x.

Au rayon des bonnes nouvelles, plusieurs améliorations notables se profilent sur le S27 Ultra côté photo : tonalité plus chaude, meilleur contrôle des hautes lumières et réduction du bruit en conditions de faible luminosité. Il faudra évidemment attendre le lancement officiel en début d’année prochaine pour confirmer tout ça.