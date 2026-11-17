À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 7 décembre, Zendure réduit le prix de plusieurs de ses batteries et kits solaires. Les remises atteignent 880 €, et certains accessoires sont même offerts. Alors profitez-en vite !

Zendure conçoit des batteries domestiques capables de conserver l’électricité produite par des panneaux solaires pour l’utiliser au meilleur moment. L’énergie accumulée pendant la journée peut ainsi alimenter le logement le soir, lorsque la production photovoltaïque diminue et que la consommation augmente. Un système qui permet de faire des économies sur sa facture d’électricité.

Sa gamme SolarFlow comprend des solutions pour les foyers déjà équipés de panneaux, mais aussi des kits complets pour créer une nouvelle installation. Pendant le Black Friday, cinq offres profitent de fortes baisses de prix, avec des batteries, des panneaux et plusieurs accessoires proposés à tarif réduit ou offerts.

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Notez qu’il ne fonctionne pas sur les SolarFlow 2400 Pro, 2400 AC+ et la gamme Mix.

🔥 Les meilleures offres Black Friday de Zendure

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Le SolarFlow 2400 Pro + quatre panneaux solaires de 500 W

L’offre la plus complète de cette sélection réunit le SolarFlow 2400 Pro et quatre panneaux solaires bifaciaux de 500 W. L’ensemble coûte 1 439 € au lieu de 2 319 €, soit une économie immédiate de 880 € !

Ce modèle associe un onduleur bidirectionnel de 2 400 W à une batterie de 2,4 kWh. Quatre régulateurs MPPT indépendants gèrent séparément les panneaux solaires de 500 W. Cette architecture permet de réduire les pertes lorsque les panneaux sont partiellement ombragés ou orientés différemment. L’entrée solaire directe atteint 3 000 W, auxquels peuvent s’ajouter 1 800 W provenant d’une installation photovoltaïque déjà reliée au logement via un micro-onduleur ou un onduleur solaire. La puissance d’entrée solaire combinée peut ainsi atteindre 4 800 W.

Ce kit s’adresse surtout à ceux qui souhaitent mettre en place une nouvelle installation photovoltaïque. Notre dossier consacré au SolarFlow 2400 Pro apporte davantage de précisions sur sa puissance, sa capacité et son fonctionnement pendant une coupure de courant.

Zendure vous permet d’ajouter au choix des supports pour les panneaux ou un compteur 1CT-S. Les supports simplifient la pose du kit au sol ou sur une surface plane. Le compteur intelligent mesure les échanges électriques du logement afin que la batterie adapte sa puissance à la consommation réelle du foyer.

Découvrir le SolarFlow 2400 Pro avec ses quatre panneaux

Le SolarFlow 2400 AC+ à 839 € + un compteur offert

Le SolarFlow 2400 AC+ voit son prix baissé à 839 € au lieu de 1 279 €. Zendure accompagne cette configuration d’un compteur intelligent 1CT-S offert sans supplément.

Cette batterie se destine aux foyers qui possèdent déjà des panneaux solaires. Elle se branche en effet directement sur le circuit électrique du logement et récupère l’excédent produit pendant la journée. Aucune modification de votre installation n’est nécessaire pour en profiter.

Sa batterie intégrée stocke 2,4 kWh. Cinq modules de batteries AB3000L peuvent porter la capacité totale à 16,8 kWh. La puissance bidirectionnelle atteint 2 400 W, avec un réglage limité à 800 W par défaut. Lors de notre test du SolarFlow 2400 AC+ nous avions pu mesurer un rendement proche de 92 % entre l’énergie chargée et celle restituée.

Découvrir le SolarFlow 2400 AC+ avec son compteur offert



Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.