Google Maps déploie sa « plus grande mise à jour depuis plus de dix ans »

Google Maps lance enfin “Demander à Maps” en France. Cet assistant dopé à l’IA permet de poser des questions complexes à l’application ou encore de créer facilement des itinéraires de voyage comportant plusieurs étapes.

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Google Maps était déjà un assistant de voyage fiable et polyvalent. L’application pousse le curseur encore plus loin en s’équipant de l’assistant Demander à Maps. Propulsée par Gemini, cette fonctionnalité est désormais disponible en France. Présentée comme “la plus grande mise à jour de Google Maps depuis plus de dix ans” par le géant de la navigation, elle a débuté son déploiement ce lundi sur Android et iOS.

Demander à Maps : un nouveau compagnon de route propulsé par Gemini

L’assistant vous permet notamment de :

Poser des questions précises sur un lieu : “Où est-ce que je peux recharger mon téléphone ?” “Où puis-je promener mon chien dans un parc avec des points d’eau ?” “Quels restaurants proposent des options végétariennes près de cette adresse ?”

S’appuyer sur un véritable compagnon de route : demandez à Maps de créer un itinéraire de voyage complet et de vous fournir des informations contextuelles et des conseils pratiques pour chaque étape.

Retrouver rapidement une adresse enregistrée : plutôt que de faire défiler vos listes, demandez par exemple à Maps quels restaurants sauvegardés proposent un brunch le dimanche.

Google Maps : demandez à Gemini de créer votre prochain road trip

S’il était déjà possible de créer des itinéraires comportant plusieurs étapes dans Google Maps, l’application franchit un nouveau cap avec Ask Maps. L’assistant IA peut concevoir un véritable programme de voyage à partir d’une simple requête en langage naturel. Vous pouvez par exemple lui demander d’organiser un road trip de plusieurs jours incluant des randonnées en montagne et des haltes dans des restaurants ; ou une journée shopping pour faire vos achats de Noël dans des magasins éloignés l’un de l’autre.

L’assistant génèrera alors un programme détaillé, agrémenté de conseils pratiques et de repères numérotés sur la carte pour vous aider à visualiser facilement chaque étape du parcours. Une fois votre itinéraire finalisé, vous pourrez le partager avec vos proches ou l’exporter vers Google Docs pour le consulter sur votre ordinateur.

Ask Maps permet également de consulter des informations actualisées sur le trafic, les horaires d’ouverture des établissements ou encore l’ambiance de votre prochaine étape. Vous pouvez aussi faire évoluer votre parcours à la volée, en demandant par exemple à l’assistant d’ajouter un point de vue ou un restaurant.

Certaines fonctions sont pour le moment indisponibles en France

Notez toutefois que certaines fonctionnalités restent pour le moment réservées aux utilisateurs américains de Google Maps. En France, nous ne pouvons pas encore accéder aux conseils “À savoir avant de partir”, qui concernent notamment le stationnement, les bornes de recharge, la météo, les retards potentiels et les péages.

La recherche de créneaux et la prise de rendez-vous auprès de professionnels (soins de beauté, toilettage d’animaux, réparation automobile, travaux à domicile) sont aussi aux abonnés absents dans nos contrées. Ces fonctions seront “bientôt disponibles dans d’autres régions”, promet Google.