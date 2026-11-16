One UI 9.5 va vous aider à ne plus jamais oublier d’anniversaire

Sous One UI 9.5, l’application Contacts de votre Samsung Galaxy va vous permettre de ne plus oublier les anniversaires. Une section affichera clairement les échéances passées, du jour et à venir.

© Gemini / Tom’s Guide

Nous avons tous déjà oublié l’anniversaire d’un proche. Afin d’éviter ces situations embarrassantes à l’avenir, Samsung prépare une fonctionnalité pour son application Contacts qui devrait être introduite lors du déploiement de One UI 9.5, la future surcouche des appareils Galaxy. En fouillant dans le code de l’app native, Android Authority a repéré les prémices d’une section dédiée à la gestion des anniversaires.

Ces derniers seront répartis en trois catégories : “Passés”, “Aujourd’hui” et “À venir”. Jusqu’ici, il était certes possible d’ajouter une date de naissance à la fiche de chaque contact, mais l’application ne proposait aucune vue d’ensemble. Elle n’indiquait ni quelles personnes fêtaient leur anniversaire le jour même ni quels anniversaires approchaient. Pour connaître la bonne date, il fallait consulter individuellement la fiche du contact en question ou s’en remettre à son calendrier.

Samsung is developing a dedicated Birthdays section for the Contacts app in One UI 9.5



The upcoming feature will organize birthdays into Past, Today, and Upcoming categories, and allow birthday sharing with other people



✅ Details and more screenshots – https://t.co/2rKPfdNF7J pic.twitter.com/c4zdzzVZU7 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) November 12, 2026

One UI 9.5 : Samsung Contacts prépare plusieurs nouveautés pour les anniversaires

La future section de l’app Contacts de Samsung viendra donc y remédier. Le constructeur sud-coréen développe également des raccourcis permettant d’envoyer rapidement des cartes et des cadeaux d’anniversaire. Il planche en outre sur une option qui vous permettra de faire connaître votre date de naissance à vos contacts une fois que vous l’aurez renseignée dans votre profil.

Vos proches pourront ainsi retrouver votre date d’anniversaire en le consultant. Et cela fonctionnera aussi dans le sens inverse, à condition que vos contacts aient eux aussi activé cette option dans leur profil.

Toutes ces nouveautés devraient faire leur apparition avec One UI 9.5, dont la version stable est attendue en début d’année prochaine sur les Galaxy S27.