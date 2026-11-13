La panne Outlook s’éternise : l’accès aux mails est toujours bloqué

La messagerie Outlook est touchée par une panne mondiale depuis jeudi soir. Malgré les mesures prises par Microsoft, certains utilisateurs ne parviennent toujours pas à accéder à leurs e-mails ce vendredi.

© Tom’s Guide / ChatGPT

Vous ne parvenez pas à accéder à votre boîte de réception Outlook depuis jeudi soir ? La célèbre messagerie est frappée par une panne mondiale que Microsoft peine à résoudre. Des dizaines de milliers de signalements émanant des quatre coins du globe ont afflué sur la plateforme Downdetector. Comme à chaque panne Outlook, les réseaux sociaux pullulent de témoignages d’usagers se disant au chômage technique, le service étant très utilisé dans le monde professionnel.

Qu’en est-il ce vendredi ? La situation n’est toujours pas revenue à la normale à l’heure où nous écrivons ces lignes. Impossible notamment pour votre serviteur d’accéder à sa boîte réception à 9h30, la page d’erreur suivante apparaissant invariablement à chaque tentative de connexion après un long moulinage :

© Tom’s Guide

Panne Outlook : Microsoft peine à solutionner le problème

Le compte X Microsoft 365 Status multiple les points de situation depuis le début de l’avarie. L’entreprise avait dans un premier temps expliqué qu’une “charge élevée des serveurs dans plusieurs régions” était à l’origine du souci avant d’indiquer que ce dernier provenait de “l’indisponibilité inattendue d’un certain nombre de serveurs” surchargeant son infrastructure.

Après de longues heures à tenter de relancer la machine, l’éditeur semble voir le bout du tunnel : “Nous constatons des résultats positifs en matière de stabilité du service et d’augmentation de la capacité grâce à nos dernières actions d’optimisation du trafic. Nous mettons en œuvre ces actions de manière plus large dans les régions touchées alors que nous cherchons à obtenir une reprise durable”, pouvait-on notamment lire il y a près d’une heure.

We’re seeing positive results for service stability and increased capacity as a result of our latest traffic optimization actions. We're implementing these actions more broadly across affected regions as we seek to attain persistent recovery. A more comprehensive update can be… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Sur la page d’état des services, le géant de Redmond assure qu’aucun signe de cyberattaque n’a été détecté. “À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucune activité malveillante à l’origine de cet incident. Nous continuons de traiter cet incident avec la plus grande diligence jusqu’à sa résolution complète. Une fois la situation résolue, nous fournirons un rapport post-incident détaillé, incluant la cause première, les mesures correctives mises en place et d’autres informations”, indique l’entreprise.

Des milliers de signalements continuaient à affluer sur Downdetector à 9h30, signe que la panne était encore d’actualité :

Teams, Copilot et d’autres apps Microsoft affectées

Les autres applications de l’écosystème Microsoft sont également touchées. Dans Teams, le calendrier, les invitations et la planification des réunions ne fonctionnent plus. En revanche, il est possible de passer des appels, de lancer des visioconférences et d’envoyer des messages. Copilot Chat peut également refuser de se charger ou de répondre.

Microsoft signale aussi des perturbations sur Planner, To Do, Intune et ses outils de sécurité Defender. Les connecteurs Microsoft 365 de ChatGPT et Claude, qui permettent aux chatbots d’accéder au mails et de consulter l’agenda, sont eux aussi affectés.