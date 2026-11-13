Google Pixel : deux problèmes très gênants surgissent après la dernière mise à jour

Les possesseurs de Google Pixel signalent plusieurs dysfonctionnements depuis l’installation de la mise à jour de novembre. Chez certains utilisateurs, la caméra refuse tout bonnement de fonctionner. D’autres dénoncent une recharge sans fil défaillante.

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Google s’efforce de corriger les bugs signalés sur les Pixel par l’entremise de ses mises à jour mensuelles. Mais il arrive aussi que ces dernières introduisent de nouveaux dysfonctionnements. La Pixel Drop de novembre a visiblement rendu l’appareil photo de certains smartphones complètement inutilisables. Les témoignages ont afflué sur Reddit et le forum d’assistance de Google. Il semblerait que le problème touche exclusivement les gammes Pixel 10 et Pixel 11.

Pixel Drop de novembre : la caméra de certains smartphones ne fonctionne plus

“Après la mise à jour de novembre, l’application appareil photo s’ouvre mais aucune image n’apparaît”, déplore un utilisateur touché, capture d’écran à l’appui. Certains sont confrontés au message d’erreur suivant : “Une erreur s’est produite. Fermez puis rouvrez l’application Appareil photo. En savoir plus”. Chez d’autres, l’application s’ouvre normalement, mais l’écran reste noir :

Les solutions de dépannage habituelles – réinitialisation aux paramètres d’usine, vidage du cache et des données, redémarrage en mode sans échec – sont visiblement sans effet. En revanche, éteindre complètement le smartphone puis le rallumer au bout de cinq minutes semble résoudre le problème chez plusieurs personnes. Vous pouvez ainsi tenter cette astuce simple, dans l’attente d’un éventuel correctif.

La recharge sans fil fait aussi des siennes

Un autre souci, moins généralisé, affecte également certains utilisateurs : la recharge sans fil ne fonctionne plus correctement depuis l’installation de la mise à jour. “Le téléphone indique qu’il charge, mais le pourcentage de charge diminue sur plusieurs chargeurs Qi2 certifiés qui fonctionnaient parfaitement auparavant”, fustige un détenteur de Pixel 10 Pro XL.

Pour le moment, aucune solution fiable n’a été trouvée pour rétablir le fonctionnement de la recharge sans fil. Un correctif est ainsi attendu de pied ferme.