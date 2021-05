Stranger Things, saison 4 : une première bande-annonce pour la série Netflix

Stranger Things de retour pour une quatrième saison – Crédit : Netflix

Stranger Things est l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Sa quatrième saison est très attendue, repoussée de nombreuses fois à cause de la pandémie. Et alors que l’un des acteurs annonçait devoir attendre 2022 pour voir la suite de Stranger Things, bonne nouvelle pour les fans ! Netflix a dévoilé une première bande-annonce pour la saison 4 de sa série phare. L’occasion d’en savoir plus sur la mythologie de Stranger Things et répondre à certaines questions, comme les origines d’une certaine Eleven…

Le centre où a grandi Eleven visible dans la bande-annonce

C’est une bande-annonce qui pourrait confirmer la rumeur à propos d’un retour du laboratoire d’Hawkins. Une vidéo dévoilant un laboratoire qui pourrait être celui dans lequel a grandi Eleven puisque le personnage est présent ainsi qu’un homme, peut-être le Docteur Martin Brenner. En revanche, pas de traces de Jim Hopper, dont le personnage est censé être mort dans la troisième saison de Stranger Things. Beaucoup pensent que le shérif fera bien son retour dans les nouveaux épisodes.

Il faudra se contenter de ces courtes images puisque Stranger Things, saison 4, n’a pas dévoilé de date de diffusion. De nombreuses informations parlent de l’année 2022. Pour rappel, le tournage a débuté en mars 2020 mais a été retardé à cause de la pandémie de Covid-19 qui touche encore le monde entier.

Un tournage compliqué en pleine pandémie

Gaten Matarazzo partage ses impressions sur un tournage en pleine pandémie – Crédit : Netflix

Gaten Matarazzo, interprète de Dustin Henderson, avait récemment confié que tourner en pleine pandémie n’était pas toujours aisé. Le jeune homme parlait de « l’expérience la plus étrange au monde ». L’acteur expliquait que toutes les précautions doivent être prises avec des lunettes de protection et des masques. Gaten Matarazzo a même expliqué que cette expérience était parfois source d’anxiété !

Rappelons que les acteurs de Stranger Things sont accompagnés de nouveaux venus dans cette quatrième saison. Netflix a révélé que Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco et Joseph Quinn sont au casting de ces épisodes supplémentaires.

Comme pour la trame de la saison 4, on ne sait pas quels rôles auront les acteurs. Stranger Things joue de nouveau à fond la carte du mystère…

Source : Comicbook