Stranger Things : l’écriture de la saison 5 va bientôt commencer, teasent les frères Duffer

Maintenant que la saison 4 de Stranger Things s’est terminée avec une fin intense et une scène qui a même fait pleurer Millie Bobby Brown sur le plateau de tournage, tous les regards sont tournés vers la saison 5. Alors non, la saison 5 n’est vraiment pas prévue de sitôt comme l’a confirmé David Harbour qui joue Jim Hopper, mais les frères Duffer vont bientôt s’y mettre.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Lors d’une interview accordée à Collider, Matt et Ross Duffer ont donné quelques précisions sur l’écriture de la saison 5. Autant vous dire que ce sont des nouvelles excitantes ! Les fans sont pressés de voir la suite des aventures à Hawkins. Ils attendent surtout la fin de Stranger Things puisque la saison 5 sera la dernière de la série.

Les frères Duffer vont écrire la saison 5 de Stranger Things après des vacances en juillet

Les frères Duffer ont confirmé que l’écriture de la saison 5 n’a pas encore commencé, mais ça ne va plus tarder. Ross Duffer a déclaré pendant l’interview que : « nous allons prendre de petites vacances en juillet. Et puis nous allons revenir ». Il a révélé que l’écriture de la saison 5 débutera dès la première semaine d’août.

Ce n’est que la première étape de la production de la saison 5, mais c’est tout de même une excellente nouvelle. De plus, les frères Duffer savent déjà ce qu’ils veulent faire pour la fin de la série depuis plusieurs années. Comme Matt Duffer l’avait dit en 2020, « nous connaissons la fin de la série depuis un bon moment ». Il ne leur reste donc plus qu’à mettre leurs idées sur papier et commencer la production.

Mais alors, à quelle fenêtre de sortie s’attendre pour la saison 5 ? La nouvelle saison ne va sûrement pas mettre trois ans à débarquer sur la plateforme de streaming comme la saison 4 qui a été retardée à cause de la pandémie. Néanmoins, il faudrait vraiment que toutes les étapes de la production s’enchaînent rapidement pour une sortie en 2023. David Harbour pense quant à lui qu’il ne faut pas attendre la saison 5 avant la mi-2024 environ.

Source : We Got This Covered