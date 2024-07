Ce site pirate qui propose des millions de titres gratuits bientôt bloqué en France ?

© Envato

Les amateurs de films et de séries n’hésitent pas à passer par des sites de streaming illégal pour accéder à du contenu normalement payant. Les fans de sport font de même, mais la justice ne laisse pas passer leurs actes et leur demande de plus en plus souvent de payer pour la consultation de sites pirates.

Les acteurs de l’industrie littéraire aussi sont victimes de sites violant leurs droits de diffusion. La bibliothèque Z-Library se retrouve justement une nouvelle fois dans le viseur du Syndicat national de l’édition, qui veut obtenir la fermeture définitive de la plateforme.

Z-library en danger, le SNE demande à nouveau son blocage

La bibliothèque virtuelle Z-Library permet d’accéder gratuitement à des millions de livres et d’articles. Il existe une version française de la plateforme depuis 2021, pour le plus grand désarroi du Syndicat national de l’édition.

L’organe professionnel, qui défend les intérêts de plus de 700 éditeurs français, est déjà parvenu à obtenir le blocage de 209 noms de domaines associés à Z-Library devant le tribunal judiciaire de Paris en 2022. Cela n’empêche pas les utilisateurs d’accéder à la plateforme pour autant.

Voilà pourquoi le SNE souhaite faire bloquer une centaine d’adresses supplémentaires afin de défendre les intérêts de Bayard, Fayard, Robert Laffont, et autres Flammarion. L’assignation déposée le 21 mai dernier par le Syndicat national de l’édition évoque le « préjudice considérable » causé par Z-library aux éditeurs.

Si la justice française ordonne le blocage de nouveaux noms de domaine, les fournisseurs d’accès à Internet devront s’exécuter. Si vous téléchargez vos livres sur Z-library, vous devrez donc peut-être trouver un autre moyen de profiter de vos ouvrages sur votre ordinateur ou votre liseuse électronique.

Source : L’Informé