Téléchargement illégal : les visites de sites pour pirater des films ont explosé en 2023

TL;DR Les visites de sites pirates pour télécharger du contenu audiovisuel ont augmenté de 10% entre 2022 et 2023

L’Inde connait une énorme croissance de 80% des visites entre 2022 et 2023

Les films et séries sont les plus piratées avec 65% des téléchargements

Le piratage ne cesse de prendre de l’ampleur partout dans le monde, notamment en France. Malgré les efforts des autorités qui ferment les portes plus gros sites comme T411, le téléchargement illégal semble inarrêtable. L’année 2023 marque un tournant puisque les visites de sites de films et autres séries piratés ont explosé.

Les visites de sites pirates en hausse de 10%

C’est ce que révèle une enquête de MUSO et Kearney. On le sait, les sites pirates ferment leurs portes mais d’autres rouvrent rapidement. L’année 2023 le confirme puisque les visites sur les plateformes de téléchargement illégal de films et autres séries ont augmenté de 10% par rapport à 2022.

Les États-Unis puis l’Inde se démarquent parmi les plus gros visiteurs, soit 11% des visites mondiales. Et les internautes indiens pourraient prendre la tête du classement avec leur augmentation de 80% des visites entre 2022 et 2023. Ce sont les films et les séries qui sont les plus piratés avec 65% des téléchargements. On trouve ensuite les animes avec 25% puis le sport en direct avec 9% et le contenu en direct avec 1%.

Le téléchargement illégal touche le monde entier et le rapport dévoile le nombre de visites en moyenne par personne sur différents continents :

Europe : 34 visites sur des sites de téléchargement illégal Amérique du Nord : 26 visites sur des sites de téléchargement illégal Amérique du Sud : 13 visites sur des sites de téléchargement illégal Asie-Pacifique : 5 visites sur des sites de téléchargement illégal

Le rapport montre donc que malgré la répression, le téléchargement illégal prend de l’ampleur. L’année 2023 a été très compliquée pour les ayants droit. MUSO et Kearney suggèrent que ces diffuseurs trouvent des réponses appropriées pour que les pirates se transforment en utilisateurs légaux. Un peu comme la musique l’a fait avec le tournant du streaming musical.

Les ayants droit doivent trouver des réponses appropriées

Il faudra donc que les ayants droit trouvent comment gérer ce phénomène croissant. Fut un temps, le modèle de la SVOD a été considéré comme la solution. Sauf que depuis, tout le monde s’y est mis et qu’en pleine période de crise économique, les utilisateurs ne souhaitent pas payer plusieurs abonnements pour du contenu réparti ici et là.

Résultat, certains internautes préfèrent payer Netflix et Disney+ puis pirater les programmes de Prime Video, par exemple. Ce qui ne justifie en rien le téléchargement illégal mais pose la question d’une réponse appropriée pour lutter contre le piratage. Reste à savoir si 2024 poursuivra cette croissance malheureuse pour les ayants droit. Rendez-vous dans un an.