Super Mario Odyssey : un fan imagine le jeu en 2D sur la NES

Sorti en 2017 sur la Nintendo Switch, Super Mario Odyssey n’est pas un remake d’un ancien jeu comme Super Mario 64 qui a débarqué sur la Nintendo Switch avec Super Mario 3D All-Stars et dans lequel un easter egg de l’original Donkey Kong se cache dans l’intro. Super Mario Odyssey est un jeu entièrement prévu en 3D pour la Nintendo Switch, notamment avec les possibilités de contrôle offertes par les Joy-Con.

Le demake de Super Mario Odyssey sur NES – Crédit : TeddyRoseKidd / YouTube

Un fan a eu l’idée de créer un demake de Super Mario Odyssey, à l’instar de Cyberpunk 2077 pour lequel un développeur a imaginé une version PS1 du jeu. Le youtubeur « TeddyRoseKidd » a donc recréé un niveau de Super Mario Odyssey entièrement en 2D, exactement comme s’il était sorti sur la NES avec la manette à seulement deux boutons.

Mario peut même lancer sa casquette Cappy dans Super Mario Odyssey sur NES

TeddyRoseKidd a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle il détaille entièrement le processus du développement de Super Mario Odyssey. Il explique notamment avoir créé lui-même toutes les ressources du jeu, à l’exception du modèle de Mario qu’il a récupéré sur Internet avant de modifier les couleurs du personnage. Le jeu NES est totalement gratuit et il peut être téléchargé depuis Google Drive. Néanmoins, nous ne savons s’il restera encore longtemps en ligne, étant donné la réputation très stricte de Nintendo vis-à-vis des projets de fans.

Bien que le jeu ne soit compatible qu’avec deux boutons pour déclencher les actions de Mario, le youtubeur a réussi à implémenter de nombreux mouvements. Il y a par exemple le plongeon vers l’avant, le lancer de la casquette Cappy, le triple saut, la charge au sol, etc. Le joueur peut récupérer 5 lunes et 35 pièces rouges disséminées à travers le niveau. De plus, TeddyRoseKidd a précisé que ce projet lui a pris deux jours à développer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas pu incorporer davantage d’éléments du jeu ainsi que des ennemis qui auraient demandé un travail beaucoup plus conséquent.

Enfin, ce n’est pas la première fois que des passionnés créent des demakes de leurs jeux Nintendo favoris. Il y a quelques années, nous vous présentions par exemple un demake en 2D de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Beaucoup plus récemment, le jeu Poom a été créé sur la machine virtuelle Pico-8 pour voir à quoi ressemblerait DOOM s’il était sorti dans les années 1980.

Source : Screen Rant