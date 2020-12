Cyberpunk 2077 : un développeur présente une version PS1 du jeu pour se moquer des versions consoles

Depuis sa sortie le 10 décembre, Cyberpunk 2077 connaît un lancement plus que chaotique après 8 ans de développement. La hype était tellement montée auprès des joueurs que ces derniers ont été extrêmement déçus de la version finale de Cyberpunk 2077. Du moins sur consoles, à savoir la PS4 et la Xbox One, puisque la version PC est bien plus peaufinée et suscite largement moins de reproches.

Le demake PS1 de Cyberpunk 2077 – Crédit : Anders Lundbjörk / Twitter

Outre les graphismes terribles des versions PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 a aussi eu son lot de bugs et de problèmes que ce soit au niveau de l’intelligence artificielle, de la physique des personnages et des voitures ou encore des sauvegardes. Néanmoins, le problème des sauvegardes vient d’être corrigé avec la mise à jour 1.06 et des patchs correctifs améliorent progressivement la qualité du jeu.

La version PS1 de Cyberpunk 2077 est tout aussi buggée

Anders Lundbjörk, un développeur de jeux vidéo qui travaille chez Dreamon Studios, a eu une idée pour le moins originale et amusante. Il a imaginé un demake PS1 de Cyberpunk 2077 pour se moquer des versions consoles. Pour info, un demake est un en fait un remake sur des consoles d’ancienne génération. Anders Lundbjörk a partagé la vidéo de Cyberpunk 2077 pour la PS1 sur Twitter.

Finally got my hands on a copy of #Cyberpunk2077 for the PS1! pic.twitter.com/h6PfCggVi7 — Anders Lundbjörk (@alundbjork) December 21, 2020

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les bugs les plus populaires de Cyberpunk 2077 ont été repris. Des voitures qui disparaissent ou qui s’envolent et des PNJ qui prennent la « T-pose ». Cette pose correspond à l’étape d’animation d’un modèle de personnage. Ce mème est loin d’être nouveau et il possède un subreddit dédié, mais il a pris encore plus d’ampleur avec Cyberpunk 2077. À la fin de la vidéo, Anders Lundbjörk a réservé une surprise pour les joueurs. Le personnage Johnny Silverhand interprété par Keanu Reeves apparaît avec un cou bien plus long que la normale.

De nombreux internautes ont trouvé cette vidéo hilarante et ont comparé le demake PS1 avec leur version PS4 ou Xbox One. En tout cas, cela fait maintenant quelques jours que Sony a retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. De son côté, le studio CD Projekt fait face aux conséquences d’avoir sorti le jeu trop tôt sur consoles en étant poursuivi en justice. Enfin, il ne faut pas oublier que, malgré les nombreuses polémiques, Cyberpunk 2077 reste un succès puisqu’il s’est vendu à plus de 13 millions de copies, toutes plateformes confondues.

Source : ComicBook