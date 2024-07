Sur Amazon, le smartphone 5G Realme 12 Pro+ est à prix cassé pour une durée limitée

Acheter le Realme 12 Pro+ sur Amazon

Realme est une marque qui se distingue par ses smartphones de haute qualité à des prix très compétitifs. Le Realme 12 Pro+ ne fait pas exception à cette règle. Plus concrètement, iI profite de plus de 30 % de remise et il est désormais possible de se le procurer pour seulement 339 euros. Sinon, il offre des performances solides, un design élégant et un très bel écran. De plus, il est alimenté par le processeur Snapdragon 7s Gen 2, ce qui lui confère de bonnes performances pour un appareil de cette gamme.

🔥 Le smartphone 5G au meilleur prix

Dans le détail, le Realme 12 Pro+ est équipé d’une dalle incurvée de 6,7 pouces avec une résolution de 2412 x 1080 pixels (FHD+). L’ensemble offre un grand confort d’utilisation. La batterie de 5000 mAh assure une excellente autonomie, même. De plus, le smartphone est doté du système de charge rapide de 67W.

En ce qui concerne les caméras, ce smartphone est doté d’un système de trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, et un dernier de 64 Mpx. Vous pouvez vous attendre à des photos de qualité dans de bonnes conditions d’éclairages, mais il sera plus en difficulté la nuit. Dans tous les cas, le Realme 12 Pro+ est un smartphone qui offre un excellent rapport qualité/prix. Cependant, il faut faire vite, car les stocks sont susceptibles de s’épuiser rapidement !