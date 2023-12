Meilleur smartphone Realme : quel modèle acheter en 2023 ?

Top 3 des meilleurs smartphones Realme

Realme 9 5G, le smartphone 5G au meilleur prix 139.99€ Voir 179.97€ Voir 187.45€ Voir 195.53€ Voir 200.57€ Voir 202.19€ Voir Plus d'offres Realme GT 2 Pro, le meilleur smartphone de Realme 559.99€ Voir 434.06€ Voir 466.90€ Voir 569.07€ Voir 716.99€ Voir 749€ Voir 869.32€ Voir Plus d'offres Realme GT Neo 3, un smartphone parfait pour le gaming 565.38€ Voir 559.80€ Voir 566.42€ Voir 587.81€ Voir

Realme a proposé ses premiers smartphones en France en 2019. La marque, fondée en Chine en 2018, appartient au groupe BKK Electronics. Ce dernier possède notamment Oppo, OnePlus et Vivo. Realme a la particularité de proposer uniquement des modèles d’entrée et de milieu de gamme à des prix très abordables. C’est ainsi qu’ils ont réussi à gagner des parts de marché sur leurs principaux concurrents tels Xiaomi.

Realme propose des appareils performants, souvent excellents pour le gaming. Le fabricant se démarque aussi grâce à l’excellente autonomie de ses smartphones. Et en règle général, tous les modèles offrent un excellent rapport qualité/prix pour ceux qui recherchent ce type de produit. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones Realme.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre guide des meilleurs smartphones

Realme GT Neo 3, un smartphone parfait pour le gaming

Realme GT Neo 3 Un smartphone parfait pour le gaming 565.38€ Voir l’offre

559.80€ Voir l’offre

566.42€ Voir l’offre

587.81€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Bon système photo mais…

Bon système photo mais… Charge ultra-rapide

Charge ultra-rapide Design original

Design original Bon rapport qualité/prix On n’aime pas Pas de certification IP

Pas de certification IP … faible qualité des photos la nuit

Le Realme GT Neo 3 est le vaisseau amiral de la marque. Et comme toujours avec le fabricant chinois, il allie les performances et un prix abordable. Déjà, son design est assez original, il rappelle un peu celui d’une voiture de sport. Et d’ailleurs à l’intérieur, du smartphone, on retrouve des composants très compétitifs. Il est équipé du puissant processeur Dimensity 8100 de MediaTek accompagné de 8 Go ou 12 Go de ram. Il offre des performances remarquables pour le gaming.

Côté écran, on retrouve une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Il est aussi compatible HDR10+. L’autre force de ce smartphone se trouve du côté de sa batterie. Il dispose de la charge rapide 80W ou 150W selon la version. Cette dernière permet de recharger 50% de la batterie en à peine 5 minutes. Et bien entendu, vous pourrez l’utiliser une journée entière avant d’avoir à le recharger.

Pour finir, côté photo, on retrouve 3 capteurs : un grand angle Sony IMX766 de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Sans être le meilleur du marché, le système photo dispose de très belles performances. En bref, le Realme GT Neo 3 est un modèle abordable excellent pour le gaming.

Realme GT 2 Pro, le meilleur smartphone de Realme

Realme GT 2 Pro Le meilleur smartphone de Realme 559.99€ Voir l’offre

466.90€ Voir l’offre

569.07€ Voir l’offre

716.99€ Voir l’offre

749€ Voir l’offre

749€ Voir l’offre

869.32€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Bonne autonomie et charge rapide

Bonne autonomie et charge rapide Design épuré

Design épuré Bonne qualité de l’écran

Bonne qualité de l’écran Interface agréable d’utilisation On n’aime pas Faible qualité des photos

Faible qualité des photos Pas de charge sans fil

Le Realme GT 2 Pro est le meilleur smartphone de la gamme des GT 2. Et c’est même probablement le meilleur téléphone de la marque. Côté design, on note tout de suite que son châssis est beaucoup plus classique que celui du Realme GT Neo 3. Ensuite, en termes de puissance, il embarque le processeur Snapdragon 2 Gen 1 couplé à 8 ou 12 Go de ram. En bref, il est excellent pour le gaming.

La partie autonomie est elle aussi toujours très bonne. La batterie de 5000 mAh tiendra sans soucis une journée. Et comme toujours avec Realme, la charge rapide est toujours aussi efficace. Comptez une trentaine de minutes pour le recharger complètement. L’écran dispose d’une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier accompagné d’un SoC de qualité, permet de profiter à fond des jeux mobiles.

Si on doit lui faire un reproche, c’est la qualité de ses photos. Il est équipé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx. Le dernier capteur est un objectif micro de 2 Mpx. La qualité photo est convenable mais on trouve beaucoup mieux ailleurs. En bref, le Realme GT 2 Pro est le meilleur smartphone de la gamme avec ses excellentes performances. Et comme toujours, le prix est abordable par rapport à la concurrence.

Realme 11 Pro 5G, le parfait smartphone de milieu de gamme

Realme 11 Pro 5G Le parfait smartphone de milieu de gamme 339.99€ Voir l’offre

263.05€ Voir l’offre

297.12€ Voir l’offre

311.99€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Bonnes performances

Bonnes performances Design particulièrement réussi

Design particulièrement réussi Bonne autonomie

Bonne autonomie Charge rapide efficace On n’aime pas Faibles performances du module photo

Faibles performances du module photo Aucune certification IP

Le Realme 11 Pro vient récemment de rejoindre le catalogue des produits de milieu de gamme du fabricant chinois. Au premier coup d’oeil on remarque un dessin vraiment unique. Cela s’explique, en partie, par la présence d’un imposant module photo de 100 Mpx. Ce dernier est accompagné d’un capteur macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, la qualité des clichés est correcte, surtout de jour, mais cet appareil est en difficulté la nuit. L’absence d’un ultra grand-angle se fait ressentir.

En résumé, on attendait mieux de la partie photo quand on sait qu’il dispose d’un capteur de 100 Mpx. Cependant, le reste de sa fiche technique est très solide. Il est équipé d’un écran Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier offre une superbe qualité d’affichage. Ensuite, il embarque un processeur Dimensity 7050 5G couplé à 8 ou 12 Go de ram selon la version. D’ailleurs il existe en 128 ou 256 Go de capacité de stockage. Pour sa catégorie, les performances sont bonnes.

Enfin, on trouve une batterie de 5000 mAh offrant une solide autonomie. Cette dernière est accompagnée d’une charge rapide de 67W capable de recharger à 100% l’appareil en une quarantaine de minutes. En bref, si vous cherchez un smartphone de milieu de gamme à un bon prix, le Realme 11 Pro est un très bon choix. Il existe aussi une version supérieure, le Realme 11 Pro+.

Realme 9 Pro + 5G, le photophone par Realme

Realme 9 Pro + 5G Le photophone par Realme 331.56€ Voir l’offre

337.99€ Voir l’offre

346.94€ Voir l’offre

393€ Voir l’offre

526.75€ Voir l’offre On aime Rapport qualité/prix

Rapport qualité/prix Qualité de l’écran

Qualité de l’écran Charge rapide

Charge rapide Compact et design

Compact et design Bonne autonomie On n’aime pas Puissance globale un peu faible

Puissance globale un peu faible Aucunes certifications IP

Aucunes certifications IP Pas le meilleur pour la gaming

Le Realme 9 Pro + 5G est le dernier-né de la série des Realme 9. Ce n’est pas le smartphone le plus puissant du catalogue, mais pour la partie photo, c’est sûrement le meilleur modèle de la marque. Il existe dans deux versions : 6/128 Go et 8/256 Go. Il est équipé du processeur Dimensity 920 de la marque MediaTek accompagné de 8 Go de ram pour la version la plus puissante. En termes de performances, on a vu mieux, mais ce SoC fera tourner n’importe quel jeu.

Il dispose d’un écran Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour la partie photo, il embarque 3 capteurs. Le principal est un Sony IMX766 d’excellente qualité. Il est couplé avec un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. On notera aussi que sur ce modèle le mode nuit est vraiment réussi. Il dispose d’une batterie de 4500 mAh qui tiendra une journée complète.

Et comme toujours on retrouve une charge rapide efficace. Il faut environ 45 minutes pour recharger le smartphone à 100%. C’est le modèle avec la meilleure charge rapide de la marque, mais cela reste du très rapide. Pour conclure, si pour vous la partie photo de votre smartphone est importante, le Realme 9 Pro + 5G sera un très bon choix. D’autant plus qu’on peut aisément le trouver sous la barre des 300 euros.

À lire aussi : notre test complet du Realme 9 Pro + 5G

Realme Narzo 50 5G, le smartphone gaming le plus abordable

Realme Narzo 50 5G Le smartphone gaming le plus abordable 151.19€ Voir l’offre

120€ Voir l’offre

139.98€ Voir l’offre

144.50€ Voir l’offre

148.57€ Voir l’offre

152.99€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Bonnes performances globales

Bonnes performances globales Qualité de l’écran

Qualité de l’écran Bonne autonomie

Bonne autonomie Charge rapide efficace pour la gamme On n’aime pas Performances photo

Performances photo Capacité de stockage limitée

Avec le Realme Narzo 50 5G on arrive sur les smartphones d’entrée de gamme de la marque. Ce modèle se destine aux personnes qui veulent un bon smartphone gaming à un prix abordable. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 810 accompagné de 4 ou 6 Go de mémoire vive. Les performances ne sont pas incroyables mais pour ce prix cela reste honorable. Il existe avec deux capacités de stockage : 64 Go ou 128 Go. Sur ce point ce n’est pas le meilleur, mais une nouvelle fois difficile de lui reprocher à la vue de son tarif. Il dispose d’un écran avec une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce dernier offre une très belle qualité d’image.

Côté autonomie, il embarque une batterie de 5000 mAh. Avec cette dernière vous pourrez boucler sans problème votre journée. Sa fonction de charge rapide 33W n’est pas la meilleure de la marque. Mais avec une recharge complète en moins de 80 minutes, cela reste très bon pour un modèle de cette gamme. Pour finir la partie photo n’est pas son point fort. Il dispose d’uniquement deux capteurs : un principal de 48 Mpx et un second module qui sert seulement pour la profondeur de champs. Pour un usage basique c’est suffisant, pour le reste on peut facilement trouver mieux ailleurs.

En bref, si vous cherchez un smartphone gaming abordable, le Realme Narzo 50 5G est une bonne solution. On lui reprochera quand même une capacité de stockage assez faible pour un modèle orienté gaming.

Realme 9 5G, le smartphone 5G au meilleur prix

Realme 9 5G Le smartphone 5G au meilleur prix 139.99€ Voir l’offre

179.97€ Voir l’offre

187.45€ Voir l’offre

195.53€ Voir l’offre

200.57€ Voir l’offre

202.19€ Voir l’offre On aime Tarif abordable

Tarif abordable Très bonne autonomie

Très bonne autonomie Bonnes performances pour ce prix

Bonnes performances pour ce prix Qualité d’écran correcte On n’aime pas Faiblesse de la charge rapide

Faiblesse de la charge rapide Pas le meilleur smartphone pour la photo

Pas le meilleur smartphone pour la photo Pas optimisé pour le gaming

Si vous recherchez un smartphone abordable et disposant de la 5G, le Realme 9 5G est un très bon choix. Pour commencer, en termes de performances, il embarque le Snapdragon 695 de Qualcomm accompagné de 4 Go de ram. Et il existe uniquement en version 64 Go et 128 Go de stockage. On peut tout de suite le dire, ce n’est par le smartphone Realme le plus performant. Pour le gaming, on peut trouver mieux dans le reste du catalogue de la marque.

Sinon, pour l’écran, on retrouve une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour le coup, il offre une excellente qualité pour un smartphone d’entrée de gamme. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui tiendra sans souci plus d’une journée. Mais pour une fois, on reprochera à Realme une charge rapide peu performante. Il dispose d’un chargeur 18W qui recharge la batterie à 100% en environ 2h30.

Pour la partie photo, on trouve 3 capteurs : un principal de 50 Mpx accompagné de deux objectifs de 2 Mpx. Ce n’est clairement pas un photophone, mais la qualité photo et vidéo est correcte. Pour conclure, le Realme 9 5G n’est clairement pas le meilleur smartphone de Realme. Mais avec des performances honorables et la 5G pour moins de 200 euros, il reste un choix solide pour un modèle d’entrée de gamme.

Realme 10, un smartphone performant et abordable

Realme 10 Un smartphone performant et abordable 179.99€ Voir l’offre

146.90€ Voir l’offre

154.59€ Voir l’offre

170.26€ Voir l’offre

184.99€ Voir l’offre

187€ Voir l’offre

189€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Bonnes performances

Bonnes performances Bonne autonomie et charge rapide

Bonne autonomie et charge rapide Bel écran Amoled On n’aime pas Absence de 5G

Absence de 5G Faiblesse de la partie photo

On finit ce comparatif avec le Realme 10. C’est un des derniers smartphones d’entrée de gamme sortis par le fabricant chinois. Commercialisé en novembre 2022 au prix de 279,99 euros, il est désormais possible de le trouver sous les 200 euros. Pour ce tarif, le Realme 10 est équipé d‘un processeur MediaTek Helio G99 couplé à 4 ou 8 Go de ram. On trouve mieux, mais comparé à certains smartphones Redmi Note du même prix, les performances sont très bonnes.

Son écran embarque une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une utilisation aussi fluide qu’agréable. Sa batterie de 5000 mAh offre une excellente autonomie. Vous pourrez boucler une journée voir plus avec une charge complète. Evidemment, on retrouve une charge rapide de 33W qui permet de recharger le téléphone en seulement une heure. Il possède deux capteurs photos, un principal de 50 Mpx et un secondaire de 2 Mpx. En bref, on peut trouver mieux ailleurs, mais à ce prix, la qualité photo et vidéo est correcte.

Malgré une fiche technique plus que correcte pour ce prix, on regrette l’absence de 5G sur ce mobile. Si cette fonction est importante pour vous, le Realme 9 5G sera un meilleur choix. Dans tous les cas, c’est un smartphone qui offre un excellent rapport qualité/prix si vous voulez acheter un smartphone Realme. Enfin, il existe dans 3 capacités de stockage différentes : 64 Go, 128 Go et 256 Go.

🧐 Quelle est l’origine de la marque Realme ?

Realme est une marque qui appartient au groupe chinois BKK Electronics. Elle a été lancée en 2018 et est arrivée en France en 2019. Elle a su rapidement s’imposer sur le marché grâce à des smartphones d’entrée et de milieu de gamme très abordables. Realme est une marque proche de Oppo et OnePlus, mais dispose de certaines caractéristiques qui la différencient. Pour finir, le fabricant propose aussi des écouteurs sans fil, des tablettes et des montres connectées.

📲 Quel est l’intérêt d’acheter un smartphone Realme ?

Comme dit précédemment, Realme est proche des marques Oppo et OnePlus, mais dispose de certaines spécificités. Tout d’abord, son catalogue smartphone, ne compte presque aucun modèle au-dessus de 500 euros. Tous les modèles visent l’entrée et le milieu de gamme. Des smartphones comme le Realme GT Neo 3 ou le Realme GT 2 Pro ont des fiches techniques dignes de modèles haut de gamme. Mais leurs prix dépassent rarement les 500 euros chez les revendeurs spécialisés.

De même, il existe un large choix de smartphone d’entré de gamme. Comme vous avez pu le constater au cours de comparatif, on peut trouver des modèles aux environs de 200 euros avec de solides fiches techniques.

Mais s’il y a un point à mettre en avant, c’est la charge rapide des smartphones Realme. Cette dernière est probablement la plus rapide sur le marché actuel. Comme avec le Realme GT Neo 3 qui dans sa version 150W se recharge complètement en 15 minutes.

⚙️ Quel écosystème sur un smartphone Realme ?

Pour la partie écosystème, Realme propose le Realme UI basé sur le sytème Android. On peut parfois reprocher aux smartphones de la marque de nombreuses applications pré-installées (et pas très utiles), mais à l’usage cet écosystème se révèle ergonomique et fluide. Il y a quelques ressemblances avec le système ColorOS d’Oppo, mais les deux systèmes restent indépendants. Dans tous les cas vous ne serez pas dépaysé en utilisant un smartphone Realme. Actuellement la marque, dispose du Realme 3.0 basé sur Android 12.

🤳 Nos autres guides sur les meilleurs smartphones

💰 Notre sélection de smartphones par tanche de prix