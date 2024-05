L’IA Copilot de Microsoft s’invite sur Telegram, une mauvaise nouvelle pour la confidentialité ?

Copilot, l’IA de Microsoft, débarque sur Telegram. Mais son intégration, somme toute discrète, soulève d’ores et déjà des questions relatives à la protection de la vie privée et à l’impact de l’IA sur nos échanges numériques.

On adore ou on déteste, l’IA Copilot de Microsoft risque de s’incruster bientôt dans nos conversations numériques. En effet, on l’a récemment repéré sur l’application de messagerie Telegram. Microsoft semble l’avoir introduit en douce, permettant aux utilisateurs de Telegram de l’expérimenter en avant-première.

Copilot, l’IA de Microsoft, débarque sur Telegram : une bonne ou mauvaise nouvelle ?

Concrètement, Copilot fonctionne comme un chatbot avancé. Il peut répondre à vos questions sur divers sujets, suggérer des films à regarder, générer des routines d’entraînement, traduire des conversations, et même vous aider à coder. Comme ChatGPT ou Gemini, en somme.

Pour l’utiliser sur Telegram, il suffit de rechercher « @CopilotOfficialBot » et d’entamer une conversation. Le bot est actuellement gratuit, mais il nécessite la vérification de votre numéro de téléphone, ce qui pourrait exclure les utilisateurs de l’Union européenne pour des raisons de réglementation des données.

L’intégration de Copilot dans les messageries présente des avantages indéniables : l’assistant peut vous aider dans de nombreuses tâches quotidiennes, vous fournir des informations et même vous divertir. Mais cette nouveauté suscite également des inquiétudes. Certains craignent l’impact sur leur vie privée et la sécurité de leurs données ; d’autres redoutent une expérience intrusive et un envahissement de l’IA dans leurs conversations privées.

Quoi qu’il en soit, il semble de plus en plus difficile d’échapper aux chatbots à base d’IA générative. Telegram ne sera sûrement pas la seule application mobile à intégrer Copilot. Microsoft pourrait aussi vouloir l’intégrer à WhatsApp, Messenger et d’autres. Un ajout qui nous rappelle étrangement le chatbot Snapchat, un gadget bizarre, disparu aussi vite qu’il était apparu.