Temu : ces sociétés françaises font faillite à cause de copies illégales à prix agressif

© Envato

Envoyé Spécial nous a montré l’exemple d’une TPE française qui a fermé à cause de Temu

Temu copie des produits français et applique des prix très agressifs

Le reportage de France Télévisions alerte sur le danger qui pèse sur les sociétés françaises

Temu, c’est l’ogre chinois qui ne cesse de prendre de l’ampleur jusqu’à rattraper Alibaba, son compatriote. En quelques mois, la plateforme s’est imposée dans le monde entier malgré la dangerosité des produits pour enfants et les soupçons d’espionnage. Les prix et le marketing agressifs ont de véritables conséquences dans l’Hexagone puisque plusieurs entreprises ont dû mettre la clé sous la porte.

Diffusée par France Télévisions, Envoyé Spécial a rencontré un artisan qui ferme ses portes face à Temu qui copie ses produits en le vendants jusqu’à 8 fois moins cher.

À lire > On vous explique ce qu’il faut savoir sur le site de e-commerce Temu

Temu représente un risque pour les entreprises françaises

🚨 Il met la clé sous la porte à cause de #Temu.



Les produits qu'Alexis Toupet avait créés sont copiés et vendus 8 fois moins cher sur la plateforme de e-commerce chinoise.



📺⏯ https://t.co/GmaFIXm8hU #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/xAdOrqwE67 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 14, 2024

Face à son PC, le constat est amer pour le dirigeant de Carabelle Studio. Temu copie à l’identique ses tampons de loisirs créatifs mais pire, il les vend jusqu’à 8 fois moins cher. Histoire d’en rajouter une couche, il constate que ces plagiats sont de mauvaise facture et affichent beaucoup de ventes. Cela n’empêche pourtant pas les clients de commander sur la plateforme chinoise alors qu’une interdiction en France pourrait avoir lieu.

Amer, le dirigeant de cette TPE remballe son matériel et ferme boutique. Impossible de lutter contre Temu, ses ventes se sont effondrées et ne lui permettent plus de faire vivre sa petite entreprise et de payer ses employés. Le constat est sans appel : Temu provoque des fermetures de sociétés dans l’Hexagone, les conséquences de sa politique tarifaire agressive sont réelles.

Malheureusement, Carabelle Studio n’est pas le seul concerné. Dans Un jour, un doc sur M6, un reportage diffusé en octobre dernier montrait le dirigeant lyonnais de la société qui fabrique les brosse à dents Y-Brush se plaindre des copies sur Temu. De mauvaises contrefaçons potentiellement dangereuses pour la santé bucco-dentaire des utilisateurs.

Le gouvernement de plus en plus inquiet face à Temu

Reste à savoir quelle sera la réponse de la France alors que la fast fashion est dans son viseur – Temu vend également des vêtements de mauvaise qualité à prix cassé. Face à la menace qui pèse sur nos entreprises, le gouvernement se retrouve dans une situation difficile.

Temu profite largement de la crise économique qui frappe l’Hexagone, la baisse du pouvoir d’achat et l’inflation pour s’imposer. Beaucoup de clients français préfèrent un produit moins coûteux, qui met du temps à arriver, même si la qualité n’est pas au rendez-vous. Ce qui se comprend, dans un sens, face à la situation actuelle.