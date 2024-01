Temu : pourquoi les jeunes boudent le nouveau Wish chinois

Temu a débarqué en 2022 et rencontre un succès monstre depuis, s’étant attiré la bonne clientèle. Comme le montre une nouvelle étude, loin de son image de site à la mode auprès des jeunes, Temu rencontre surtout le succès auprès des personnes âgées de 59 ans et plus.

© Envato

Actuellement, Temu est le 2ème site de vente le plus populaire derrière Amazon. Pour arriver à un tel succès, le site a su séduire la bonne clientèle. Une étude révèle que les clients du nouveau Wish chinois sont issus d’une génération en particulier : les baby-boomers. Contrairement à l’image qu’elle cultive, la plateforme de e-commerce est boudée par les jeunes.

Cette étude a été menée aux Etats-Unis par Attain. Pour arriver à de tels résultats, ce cabinet d’étude exploite les données des cartes de crédit d’un panel de 6,5 millions de consommateurs. Leurs achats sur Temu révèle que les acheteurs âgés de 59 ans et plus sont les plus fidèles, avec en moyenne six commandes sur l’année, soit deux fois plus que les acheteurs de 18 à 26 ans.

Tableau présentant quatre tranches d’âge, avec le coût moyen de chaque transaction sur Temu et leur nombre moyen. Source : Attain

Brian Mandelbaum, PDG d’Attain, estime que “Temu dispose d’une gamme de produits diversifiée qui attire des consommateurs plus âgés qui apprécient la variété et les réductions“. Son attrait auprès des générations plus âgées montre ainsi qu’il ne s’agit pas simplement d’un phénomène de mode auprès de jeunes acheteurs. La plateforme est là pour rester.

Interrogée par Bloomberg, Wendy Woloson, une historienne de la culture de consommation à l’université Rutgers, estime que la nature accessible de Temu abaisse la barrière d’entrée pour les personnes plus âgées qui sont moins à l’aise avec l’informatique. “La navigation sur le site est beaucoup plus intuitive que celle d’Amazon, en ce sens qu’elle offre une multitude de produits faciles à voir en une seule fois“, explique-t-elle.

La gamification, facteur déterminant du succès de Temu

Par ailleurs, la gamification (ou ludification) de Temu serait le principal élément de différenciation entre les générations. Cette stratégie consiste à instiller des mécaniques de jeu dans l’expérience de l’application, pour la rendre plus plaisante. La gamification recouvre par exemple le mécanisme de récompense pour ceux qui font circuler des codes promotionnels.

Emily Balcetis, une professeur agrégé de psychologie à l’université de New York, pense que les seniors sont moins conscients de l’impact de la gamification sur leurs décisions d’achat que les jeunes, qui eux ont grandi avec internet. Pour elle, les utilisateurs plus âgés “sont peut-être plus susceptibles que les acheteurs en ligne plus jeunes d’être attirés par les éléments divertissants de l’expérience d’achat“, déclare-t-elle auprès de Bloomberg.

À lire > Temu porte plainte contre son rival Shein, l’accusant de pratiques “mafieuses”

Autre explication : les jeunes ont généralement un porte-monnaie moins fourni que celui de leurs ainés. Il est donc attendus que ceux-ci dépensent moins d’argent. De même, pour une plateforme qui propose de nombreux produits pour la maison, les jeunes (généralement locataires) iront dépenser leur argent dans d’autres biens de consommation.

Cette étude ne concerne que les Etats-Unis. Toutefois il ne serait pas étonnant de voir les chiffres dans l’Hexagone y faire écho. Lancé en 2022, Temu écrase la concurrence en France. Le bulldozer du e-commerce souffre toutefois d’une réputation sulfureuse, parce que des clients signalent avoir été victimes d’arnaques, mais surtout à cause de la qualité des produits qui y sont vendus.