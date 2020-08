Tesla change le design des feux arrière de la Model Y

Le changement de design a été mis en lumière par un utilisateur de Reddit, u/Cocoa_Linguine, qui a comparé l’ancienne et la nouvelle version.

u/Cocoa_Linguine / Reddit

Le Model Y fera désormais clignoter des lumières ambrées et non des lumières rouges. Cela améliorera la visibilité du comportement de la voiture par les autres utilisateurs. En effet, la nouvelle couleur pourra aider les conducteurs à discerner les clignotants des feux de freinage, qui sont également rouges.

En plus de la couleur, la transparence des feux semble avoir été modifiée. Les nouveaux semblent, selon u/Cocoa_Linguine, un peu moins teintés que les anciens. La couleur rouge des feux semble aussi un peu plus vive que sur la version précédente.

Tesla avait aussi introduit une nouvelle fonctionnalité qui permettait aux feux de freinage d’être dynamiques. En effet, la fonction permet aux feux arrière de clignoter rapidement lorsque le véhicule roule à plus de 50 km/h ou quand le conducteur freine soudainement. Les feux stop stroboscopiques visent à attirer l’attention des autres conducteurs, réduisant ainsi le risque de collision arrière.

Tesla n’hésite pas à faire constamment évoluer le design de ses voitures

Outre les changements mineurs comme celui-ci, les Tesla Model S et Model X seraient en train d’être restylées. En effet, on peut s’attendre à un tableau de bord remis au goût du jour et de quoi accueillir une nouvelle batterie. Ces changements s’inscrivent dans le projet Palladium du constructeur automobile.

En début d’année, Tesla était à la recherche de designers en Chine pour concevoir une nouvelle Tesla, plus compacte, destinée aux marchés chinois et européen. Celle-ci devrait d’ailleurs être fabriquée à la nouvelle Gigafactory actuellement en construction à Berlin.

Source : u/Cocoa_Linguine