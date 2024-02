Tesla installe des bornes de recharge dans des milliers d’hôtels, son réseau s’étend

Tesla va proposer plus de bornes de charge dans les hôtels © Tesla

Les conducteurs de voitures électriques ont de quoi se réjouir : Tesla s’associe à Choice Hotels International pour équiper des milliers d’hôtels supplémentaires de bornes de recharge. Ce partenariat stratégique vient renforcer la domination de Tesla dans le secteur de la recharge et élargit considérablement les options de recharge pour les voyageurs.

Tesla recharge les batteries du tourisme : des milliers d’hôtels bientôt équipés de bornes de recharge

Depuis un an, Tesla s’affirme comme leader incontesté dans le secteur de la recharge des véhicules électriques. Son connecteur NACS, devenu la norme en Amérique du Nord, et son Wall Connector polyvalent en témoignent. Ce dernier s’impose désormais comme la solution privilégiée pour les installations commerciales de niveau 2, compatible avec tous les types de véhicules électriques actuels et évolutif pour accueillir les futures technologies.

Forte de ce leadership, Tesla multiplie les partenariats stratégiques. Après un accord avec Hilton pour équiper 20 000 hôtels de Wall Connector, la marque vient de conclure un nouveau pacte avec Choice Hotels International.

Le nombre exact de bornes de recharge déployées dans le cadre de cet accord n’est pas encore précisé, mais Choice Hotels évoque un minimum de 4 bornes par établissement. Avec plus de 7 500 hôtels opérant sous ses enseignes, l’impact de ce partenariat s’annonce considérable.

Si vous vous posez la question, il n’existe pas de tel accord en France pour le moment. Cependant, Tesla propose déjà un réseau de recharge à destination dans l’Hexagone, qui comprend des hôtels, des restaurants et des parkings équipés de Wall Connectors. Ces bornes sont compatibles avec tous les véhicules électriques, et pas seulement ceux de la marque Tesla.

Par ailleurs, Tesla dispose également d’un réseau de superchargeurs en France, qui permettent de recharger rapidement les batteries des véhicules de la marque. Il y a actuellement plus de 120 stations de superchargeurs en France, réparties sur tout le territoire (environ 500 Superchargeurs).