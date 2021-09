Tesla Model S : les anciens modèles prennent l’eau !

Si Tesla ne garantit pas ses modèles S en cas d’immersion, les défaillances observées se sont produites après avoir roulé par temps de pluie. Alors que les utilisateurs conduisaient, le bloc moteur, une des parties les plus complexes et onéreuses du véhicule est tombée en panne. Événement, bien entendu dangereux, dont le conducteur ne peut pas être tenu responsable. La raison ? Des joints se sont avérés défaillants avec le temps.

Tesla Model S sous la pluie – Crédit : Twitter/@MKBHD

Insiddevs nous rapporte le témoignage d’Howie. Ce dernier roulant par temps d’orage, son véhicule a soudainement cessé de fonctionner. Après l’avoir fait transporter au service d’entretien, ces derniers ont constaté la défaillance. Mais aussi que le véhicule n’avait effectivement pas subi d’exposition excessive à l’eau. Pourtant, ils ont refusé d’honorer la garantie, valable encore un an. Howie ne voulant pas payer les 8000 dollars de réparation s’est trouvé obligé de faire connaître son histoire. Et dans ses recherches, il apparait qu’il n’est pas le seul à avoir subi cette injustice. Qu’en est-il alors de la promesse d’Elon Musk ?

Tesla surveillé étroitement par les autorités américaines

Si nous pouvons être impressionnés par la vidéo du Model S Plaid roulant sous deux mètres d’eau , les plus anciens modèles S méritent un tour chez le garagiste. Si vous faites partie des personnes concernées, agissez avant qu’il ne soit trop tard ! D’ailleurs, ce ne sont pas les seuls problèmes rencontrés par les véhicules produits par Tesla entre 2014 et 2021. La National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) enquête actuellement sur plus de 756000 véhicules produits par Tesla. Après une série d’accidents, c’est l’Autopilot qui est dans le collimateur des autorités américaines.

Tesla, reste néanmoins à la pointe de l’innovation avec ses véhicules électriques. Et cela va de pair avec de nombreuses prises de risques. Sa surexposition médiatique lui laisse aussi peu de place à l’erreur. On ne peut pas tout avoir ni tout prévoir peut-être. Comme le fait que les rats soient friands des câbles électriques de ces voitures. Quoiqu’il en soit, nous attendons avec impatience la sortie de cet étrange véhicule sans poignées de porte, le Tesla Cybertruck.

Source : INSIDEEVs