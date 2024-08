Tesla poursuit en justice le fabricant de cet adaptateur « hautement dangereux »

Crédit : Envato

Tesla a fort à faire au tribunal. Si le constructeur automobile est poursuivi à cause de son Autopilot, ses avocats savent aussi dégainer le dépôt de plainte. Actuellement, l’entreprise d’Elon Musk poursuit EVject. Cette société fabrique un adaptateur de recharge destiné à assurer la sécurité des propriétaires de véhicules électriques (VE).

Lorsqu’un VE est branché à un chargeur, celui-ci est désactivé. Il faut forcément sortir de la voiture et débrancher le port de charge pour allumer le moteur. Avec l’adaptateur “Escape”, les propriétaires de VE peuvent s’échapper rapidement de la station s’ils estiment que leur sécurité est menacée. Mais pour Tesla, c’est l’adaptateur lui-même qui est dangereux.

Tesla demande le retrait de cet adaptateur de recharge pour voitures électriques

Tesla déclare avoir testé la version North American Charging Standard (NACS) de l’accessoire EVject dans une simulation avec un courant élevé. Son câble Supercharger était employé sur le port de charge d’un véhicule non-spécifié. Avec une charge rapide à 420 ampères, les ingénieurs auraient constaté que l’adapteur EVject atteignait une température de 100 °C !

Ainsi, le constructeur automobile affirme que le connecteur Escape de la société EVject est “très peu sûr et présente un risque élevé de dommages corporels et/ou matériels“, selon la plainte déposée la semaine dernière auprès d’un tribunal de Californie.

Tesla demande maintenant au tribunal de prendre trois mesures :

D’empêcher EVject de qualifier l’adaptateur de “sûr“.

D’interdire son importation aux États-Unis.

De condamner la société à lui verser au moins 75 000 dollars de dommages et intérêts.

Tesla souligne également que l’entreprise a admis que l’adaptateur pouvait chauffer lors de la recharge du pickup électrique Cybertruck. Pourtant, EVject indique que l’adaptateur est “entièrement compatible” avec les véhicules ayant adopté le port NACS de Tesla, comme ceux de Stellantis aux Etats-Unis.

L’entreprise s’est aussi probablement attiré l’attention du constructeur automobile texan en citant le nom de plusieurs de ses modèles. De plus, Tesla gère le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques au monde avec ses station Superchargers et fait valoir que l’adaptateur Escape pourrait endommager ses câbles de recharge. EVject affirme pourtant l’inverse sur son site.