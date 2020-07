Test Asus ExpertBook B9 : un PC portable léger et fin qui ne s’adresse pas qu’aux pros

Avec l’ExpertBook, Asus signe un ordinateur portable équipé d’un écran de 14 pouces et ne pesant que 860 grammes ! De plus, la machine séduit par son design, sobre et sophistiqué, et son équipement complet.

Jusqu'à 2 SSD On n’aime pas Pas de lecteur de cartes SD/microSD Verdict : Cet ultrabook conçu par Asus ne manque pas de charme, avec son format compact et son équipement complet. Son double système de sécurité, son clavier rétro éclairé avec Numpad, sa connectique étoffée et ses composants performants en font un compagnon de voyage de premier choix. plus

Encore plus Ultraportable qu’un Zenbook! C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’ExpertBook d’Asus. Car si un Zenbook de dernière génération, en version 14 pouces, ne pèse que 1,35 kg, ce qui peut sembler déjà très léger, Asus a réussi avec l’ExpertBook à tirer encore un peu plus le poids vers le bas, tout en conservant un écran de même taille. Et le résultat s’avère des plus satisfaisants.

Prix et disponibilité

L’ExpertBook est disponible en deux versions : avec un processeur Intel Core i5-10210U (4 coeurs cadencés à 1,6/4,2 GHz), ou un Core i7-10510U (4 coeurs cadencés à 1,8/4,9 GHz). Ces configurations sont vendues respectivement 1 789 € et 1 999 €, chez Materiel.net par exemple.

Le premier est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, alors que le modèle en Core i7 est équipé de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 1 To.

D’autre part, en théorie, ces modèles devraient être proposés avec deux types de batteries : 33 ou 66 Wh. Mais seule cette dernière est actuellement commercialisée, quel que soit le processeur.

Ainsi, le modèle que nous avons testé, en Core i5 et avec une batterie de 33 Wh, n’est présent chez aucune des boutiques en ligne qui proposent l’ExpertBook.

Châssis mat premium et ultra léger

Il faut reconnaître qu’à la première prise en main, l’ordinateur portable d’Asus semble beaucoup trop léger par rapport à son gabarit !

Une fois sur la balance, la bonne nouvelle est confirmée : l’ExpertBook ne pèse que 860 grammes, du moins notre modèle de test, équipé comme nous l’avons signalé de la petite batterie (33 Wh). Les modèles dotés de la grosse batterie de 66 Wh pèsent 135 grammes de plus et restent donc sous la barre du kilo (995 grammes !). D’autre part, l’ultrabook mesure seulement 1,49 cm d’épaisseur !

De plus, le châssis est doux et chaud en main, ce qui est particulièrement agréable. Son revêtement mat, très légèrement granuleux, procure une sensation nettement plus premium et plus sophistiquée que les machines qui font appel au plastique brillant.

Attention toutefois, son revêtement mat peut être sensible aux rayures. Heureusement, Asus fournit une petite house qui permet de transporter l’ExpertBook sans risque. Autre bon point, les traces de doigt demeurent très peu visibles à la surface du PC portable.

En outre, le constructeur assure que l’alliage magnésium-lithium utilisé est très solide, puisqu’il bénéficie de la certification militaire MIL-STD 810G, censée apporter certaines garanties face aux chocs, aux chutes, aux hautes températures, etc. Nous n’avons pas jeté le PC portable à terre pour le vérifier.

Un affichage convaincant

L’ExpertBook exploite donc une dalle LCD de 14 pouces. Celle-ci, de type IPS, supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Elle offre donc un affichage précis et lumineux (nous l’avons mesuré à 333 cd/m2).

La dalle a l’avantage d’être mate. On peut donc utiliser le PC portable aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sans craindre de voir l’affichage perturbé par des reflets désagréables.

En outre, l’écran dispose de bords fins dans l’ensemble. Ces derniers mesurent 5 mm sur les côtés (même en bas !) et (juste) le double en haut, malgré la présence de la Webcam.

Enfin, à l’instar des Ultraportables Zenbook, on retrouve sur l’ExpertBook la charnière Ergo Lift. Ainsi, lorsqu’on déploie l’écran, la partie comportant le clavier est légèrement surélevée à l’arrière, afin d’offrir un (très léger) angle de frappe, tout en facilitant le refroidissement, en faisant passer l’air sous la machine.

Un duo clavier / pavé tactile efficace

Le clavier de l’ExpertBook est rétro éclairé, en blanc, avec trois niveaux de luminosité. Et si certaines de ses touches ne sont pas très grandes, elles tombent dans l’ensemble bien où on les attend et la frappe s’effectue sans problème.

Il est complété par un grand pavé tactile, qui offre comme d’habitude chez Asus, la fonction Numpad. Il suffit donc d’appuyer dans le coin supérieur doit du pavé tactile pour faire apparaître un pavé numérique virtuel (avec deux niveaux de luminosité). Il est possible de déplacer le pointeur de la souris lorsque le pavé virtuel est actif, ce qui est pratique, car il n’est pas nécessaire d’activer / désactiver ce dernier.

Le clavier est censé offrir une résistance aux éclaboussures et ne craint donc pas le renversement d’une tasse de café ou de thé.

Enfin, Asus a intégré une petite particularité physique : une petite barre lumineuse, placée sous le pavé tactile, qui indique que l’assistant d’Amazon (Alexa) réagit à vos commandes vocales. Ce n’est pas indispensable, mais c’est joli.

Deux niveaux de sécurité

Pour éviter que les données que vous conservez sur l’ultrabook soient facilement accessibles à des personnes mal intentionnées, un double système de sécurité est présent. On trouve donc un lecteur d’empreintes digitales, ainsi qu’une Webcam infra rouge.

Celle-ci est compatible Windows Hello et reconnaît l’utilisateur très rapidement. Et comme cela devient de plus en plus la norme, le capteur optique pour être masqué par un obturateur manuel.

Une connectique presque complète

Du côté des composants, l’ExpertBook tire parti des puces Intel de dixième génération. Sur le modèle que nous avons testé, on y trouve donc un Core i5-10210U (4 coeurs cadencés à 1,6/4,2 GHz). Il s’agit d’un modèle de la famille Comet Lake d’Intel, plus rapide en termes de fréquences que les puces de type Ice Lake. En revanche, pour les travaux graphiques, il faut se contenter du circuit Intel UHD 620, moins véloce que l’Iris Plus qui est associé aux processeurs Ice Lake…

Grâce à 16 Go de mémoire, on peut rapidement jongler entre différentes applications. La réactivité de Windows 10 Pro est assurée par un SSD de 512 Go. Notons qu’il est d’ailleurs possible d’ajouter un second SSD si le besoin s’en fait sentir.

Compte tenu de la vocation plutôt bureautique de l’ExpertBook (multimédia à la limite), les composants s’avèrent suffisants pour travailler dans de bonnes conditions. De plus, le niveau sonore de la configuration est imperceptible la plupart du temps et la montée en température très limitée.

D’autre part, la connectivité est plutôt riche compte tenu des mensurations de la configuration. Ainsi, sur la tranche droite figurent un port USB A 3.1 et casque/micro. A gauche, sont présents deux ports USB C compatibles Thunderbolt 3, une sortie vidéo HDMI et un port micro HDMI qui permet de brancher l’adaptateur Gigabit Ethernet fourni par Asus.

Seul le lecteur de cartes mémoire n’est pas de la partie ! Pour les communications sans fil, on peut exploiter les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Pour le reste, le son de l’ordinateur portable est diffusé par l’intermédiaire de deux haut-parleurs Harman Kardon, situés sous l’ordinateur portable. Et force est de constater qu’ils offrent un rendu audio de qualité très respectable, compte tenu de leur position. Certes, il est préférable d’utiliser l’égaliseur de l’application AudioWizard pour ajuster le rendu audio à ses préférences. Néanmoins, même les basses sont légèrement en retrait, la qualité et la puissance s’avèrent suffisantes pour se détente en écoutant de la musique ou regarder des films.

MyAsus, l’application qui lie l’ExpertBook à votre smartphone

Le smartphone étant devenu un outil à part entière dans notre vie personnelle et professionnelle, il est toujours intéressant de pouvoir l’utiliser depuis son ordinateur portable. Dans cette optique, Asus fournit l’application MyAsus, qui permet – entre autres – de connecter son smartphone à l’ExpertBook, en Bluetooth, afin de faciliter certaines opérations, comme les transferts de fichiers.

Il offre également la possibilité d’appeler ses contacts, sans utiliser son smartphone. Le carnet d’adresse étant directement importé, il suffit de cliquer à l’écran sur le nom de la personne à appeler. L’appel est alors passé en utilisant le micro et les haut-parleurs de l’ordinateur.

Dans le même ordre d’idée, l’écran du smartphone peut être dupliqué à l’écran afin de suivre ses SMS ou ses réseaux sociaux et répondre à des conversations en utilisant le clavier de l’ExpertBook…

Une batterie de 33 ou 66 Wh, à vous de choisir !

L’ExpertBook que nous avons testé embarque une batterie de 33 Wh, ce qui représente une capacité assez limitée par rapport aux autres ultraportables qui sont passés entre nos mains ces derniers mois.

Pourtant, l’ultrabook d’Asus ne démérite pas, en restant en activité pendant 2 heures et 40 minutes en utilisant le test en ligne Basemark Web 3.0.

En effet, les configurations ci-dessous disposent de batteries de capacité de 60 à 80 % supérieure à celle du PC portable Asus.

On peut d’autre part estimer que le même ExpertBook, doté d’une batterie de 66 Wh, pourrait avoir une autonomie de 5 h 20 min !

A l’aide d’un benchmark faisant appel à de véritables applications bureautiques, comme PC Mark 10, l’autonomie de l’ExpertBook peut atteindre 9 h 42 min, soit une bonne journée de travail.

Nous avons pu également constater que la lecture d’une vidéo 1080p de 4 heures sur YouTube (en Wi-Fi) a fait baisser la charge de la batterie de 66 % (soit environ 6h pour vider complètement la batterie).

Encore une fois, on pourrait donc estimer à environ 12 heures le temps total de lecture vidéo avec la batterie de 66 Wh, ce qui est un bon résultat !

Enfin, comme annoncée par Asus, la recharge de la batterie s’effectue rapidement. Ainsi, celle-ci est passée de 5 % à 51 % en seulement 30 minutes, avant d’atteindre 85 % en une heure.