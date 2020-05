Test MateBook X Pro 2020 : que vaut le PC portable haut de gamme de Huawei ?

Avec le MateBook X Pro, Huawei s’attaque aux MacBook Pro, XPS 13 et consorts. Il se veut un PC portable performant et design, le fleuron de la marque.

8/10 Huawei MateBook X Pro On aime Processeur Intel très performant

Résolution 3 000 x 2 000 pixels

Quatre bordures d'écrans fines

Excellente qualité d'affichage

Bonne qualité audio

Grand pavé tactilé

Lecteur d'empreintes digitales

Clavier rétro éclairé

Réplicateur de ports fourni On n’aime pas Ecran brillant

Autonomie moyenne

Pas de Wi-Fi 6

Pas de lecteur microSD

Position de la Webcam Verdict : En ne remplaçant que la puce Intel de huitième génération par un modèle récent, de la famille Comet Lake U, Huawei ne prend pas trop de risque avec la nouvelle mouture de son ultrabook haut de gamme. La machine avait plu fin 2018 et elle est toujours convaincante, grâce en particulier à son écran précis, de qualité et offrant une bonne lisibilité. De plus, la puissance de calcul est au rendez-vous. Cela (et l’écran tactile en très haute définition !) empêche toutefois l’autonomie d’atteindre un niveau très satisfaisant. Et si la configuration n’est pas exempte de tout reproche, elle dispose de nombreux atouts qui plaident en sa faveur. plus Processeur Core i7-10510U (quatre cœurs à 1,8/4,8 GHz) Carte graphique Intel UHD Graphics 620 + Nvidia GeForce Mx250 Mémoire 16 Go DDR4-2133 (double canal) Stockage SSD 1 To Ecran 13,9 pouces, 3000 x 2000 pixels tactile Batterie 57,4 Wh Réseau Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0 Connectique 2 USB C / Thunderbolt 3, USB A 3.0, casque/micro Dimensions 30,4 x 21,7 x 1,46 cm Poids 1,33 Kg Fiche technique +

Dans la famille d’ordinateurs portables de Huawei, le MateBook X Pro est un ultrabook (PC portable compact très léger) haut de gamme, fin et aux finitions et à l’équipement premium, qui a en ligne de mire le MacBook Pro d’Apple et les autres machines ultraportables sophistiquées du monde PC : Dell XPS 13, Asus Zenbook, Acer Swift 7 et autre HP Spectre.

Après une première mouture lancée fin 2018, le constructeur revient à la charge avec cette version 2020, qui – à l’instar du MateBook D 14 2020 commercialisé depuis quelques semaines – voit ses composants évoluer, alors que son design et son écran restent inchangés.

Selon le constructeur, le MateBook X Pro est destiné à une utilisation professionnelle ou aux étudiants. Toujours est-il que le MateBook X Pro n’est pas aussi bon marché que le MateBook D 14. En effet, la configuration haut de gamme que nous avons testée n’est pas donnée ! Il s’agit toutefois du modèle le plus sophistiqué, équipé d’un processeur Intel Core i7, de 16 Go de mémoire, d’une puce graphique GeForce MX250 et d’un SSD de 1 To.

Disponible mi-mai, le MateBook X Pro sera également disponible en deux versions :

Processeur Intel Core i5, 16 Go de mémoire, SSD de 512 Go, puce graphique GeForce MX250 : 1499 €

Processeur Intel Core i7, 16 Go de mémoire, SSD de 512 Go, puce graphique GeForce MX250 : 1799 € (modèle que nous avons testé)

Ces configurations seront suivies, plus tard, par un modèle exploitant la puce graphique Intel UHD Graphics en lieu et place de la puce Nvidia. Pour 1399 €, on y retrouvera un processeur Intel Core i5, 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go.

Si vous n’êtes pas encore familier avec le MateBook X Pro, faisons le tour du propriétaire, afin de nous rendre compte si le prix demandé par Huawei est justifié.

Un design sobre et sophistiqué

À l’instar du MateBook D, l’ordinateur portable est entièrement réalisé en aluminium. Toutefois le MateBook X Pro bénéficie de finitions plus haut de gamme. Ainsi, un discret liserait brillant d’aspect métallique marque les contours de la machine, sur les deux parties comprenant l’écran et le clavier. La différence est subtile, mais appréciable.

L’ordinateur portable est uniquement disponible avec la couleur « Space Grey ». Ses dimensions et son poids sont respectivement de 30,4 x 21,7 x 1,46 cm et de 1,33 kg (contre 32,2 x 21,4 x 1,59 cm et 1,38 kg pour le MateBook D 14).

La machine offre donc un format plus compact que le MateBook D 14. Son écran affiche des images de 13,9 pouces de diagonale, dans un format peu courant. En effet, avec une résolution de 3 000 x 2 000 pixels, l’affichage s’effectue donc en 3:2.

MateBook X Pro (à gauche) / MateBook D 14 (à droite)

Ce ratio d’affichage explique le fait que le MateBook X Pro soit moins large que le MateBook D 14 (au format 16:9, plus aplati), alors que sa profondeur est identique. Ce dernier point, quant à lui, s’explique par la réduction des quatre bords de l’écran. En effet, alors que l’écran du Matebook D 14 offre des bords fins sur trois côtés seulement, le MateBook X Pro bénéficie également d’une bordure inférieure très fine d’environ 1 cm (contre 0,5 cm sur les autres côtés).

Seul souci, pour réduire au maximum l’épaisseur des bordures de l’écran, le constructeur a dû trouver un autre endroit où intégrer la Webcam. Et celle-ci s’est retrouvée dans une des touches du clavier (ce qui était déjà le cas sur le MateBook X Pro de 2018).

Comme elle est escamotable, on est certain ne pas être observé à notre insu lorsque la Webcam est refermée, ce qui peut être considéré comme un bon point par certains utilisateurs. Le souci, c’est qu’elle filme le visage de l’utilisateur du PC portable par en dessous, ce qui produit des images peu naturelles lorsqu’on discute avec ses contacts sur Skype par exemple (lire le test du Huawei Matebook D 14 2020).

Et si l’épaisseur du MateBook X Pro n’est que très légèrement inférieure à celle du MateBook D, de 1,3 mm, le gain se ressent lors de la prise en main de l’ultrabook, notamment à l’avant.

Au final, la dalle LCD occupe 91 % de la surface du panneau comportant l’écran.

Un superbe écran… brillant

Outre son format atypique, l’écran du PC portable se distingue aussi par sa définition, de 3000 x 2000 pixels. Et force est de constater que ce mode graphique, appliqué à cet écran de 13,9 pouces, offre une meilleure lisibilité qu’un écran 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 13,3 pouces, comme celui du Dell XPS 13. En effet, avec 28% de pixels en moins sur la hauteur de l’image et une plus grande surface d’affichage, il devient tout à fait possible de travailler avec la pleine définition et sans avoir à activer l’option de mise à l’échelle des éléments graphiques de Windows.

Bien sûr, ce format d’affichage pas vraiment adapté au multimédia, et aux vidéos en particulier, qui sont la plupart du temps en 16:9. Celles-ci apparaissent donc avec des bandes noires au-dessus et en dessous de l’image, ce qui n’est pas catastrophique en soi. Les applications bureautiques ou graphiques, en revanche, bénéficient d’une grande hauteur d’affichage. Dès lors, on peut exploiter plusieurs fenêtres sans difficulté.

Outre la lisibilité, la précision demandée pour cliquer sur certains éléments (icônes, liens, etc.) à l’aide du pavé tactile est moins grande. Les opérations en deviennent donc plus faciles à réaliser qu’avec un écran 4K de 13,3 pouces.

Au final, on gagne en précision sans trop perdre en confort d’affichage. L’ordinateur de Huawei offre donc un bon compromis sur ce point !

Pour ne rien gâcher, l’écran délivre une excellente qualité d’affichage, avec des couleurs éclatantes et une luminosité élevée (le constructeur annonce 450 cd/m2). Si on ajoute à cela un bon contraste, on obtient au final un rendu visuel très agréable, en particulier lorsqu’on regarde un film ou une série. L’impact visuel est renforcé par une bonne qualité audio, procurée par quatre haut-parleurs, placés sur les côtés du clavier et qui restituent des effets stéréo des plus convaincants.

Autre point positif, la dalle LCD est tactile. On peut donc naviguer sur le Web très facilement en touchant de l’index les liens hypertextes ou sélectionner des outils dans n’importe quelle application.

En revanche, on pourra regretter que la dalle soit particulièrement brillante (contrairement à l’écran du Matebook D 14).

Un pavé tactile géant

Le MateBook X Pro est équipé d’un clavier qui occupe plutôt bien la largeur de la machine. Il offre un excellent confort de frappe.

Encore une fois, à l’instar du MateBook D, ses touches sont rétro éclairées. Les deux niveaux d’intensité de l’éclairage sont assez faibles, mais suffisent parfaitement en pratique pour travailler dans la pénombre.

Comme sur le précédent modèle, on retrouve le lecteur d’empreintes digitales, directement intégré au bouton de démarrage. Il offre un moyen de protection efficace et reconnaît l’index (ou tout autre doigt !) de l’utilisateur instantanément.

Enfin, le clavier est complété par un large pavé tactile, sur lequel l’index glisse sans accroc. Diverses opérations peuvent être réalisées très rapidement avec deux ou trois doigts (minimiser la fenêtre en cours pour voir le Bureau de Windows, passer d’une fenêtre à une autre, faire défiler l’écran vers le haut ou vers le bas, etc.).

Un équipement gonflé qui tire l’endurance vers le bas

Le MateBook X Pro embarque une batterie de 7 565 mAh / 58 Wh, qui est censée assurer une autonomie pouvant aller jusqu’à 13h en vidéo locale (et 11 heures en surf Web Wi-Fi). En pratique, nous avons pu mesurer que ces valeurs sont légèrement surestimées. Cela s’explique sans doute par le fait que nos tests soient réalisés dans des conditions défavorables (options d’économie d’énergie désactivée), avec la luminosité de l’écran ajustée à 50%.

Ainsi, avec le (très exigeant) benchmark en ligne BaseMark Web 3, la batterie a rendu l’âme après seulement 3 heures et 05 minutes. C’est environ 40 minutes de moins que la durée observée avec plusieurs autres ultrabooks. La dalle tactile en très haute résolution, le processeur Intel Core i7 et la puce GeForce MX250 consomment de l’énergie et l’autonomie s’en ressent.

C’est moins que les temps de fonctionnement observés avec le HP Spectre x360 (3h20min) ou le Dell XPS 13 (3h44min).

Les choses s’arrangent en utilisant le test de batterie intégré à l’application PC Mark 10. Ce dernier réalise non-stop des tâches bureautiques. Ainsi, l’autonomie bureautique mesurée (avec le test Modern Office) est de 7 h 58. Nul doute que la configuration peut tenir une grosse journée de travail dans des conditions moins intensives.

Nous avons également mesuré l’autonomie du MateBook X Pro en mode vidéo. Tout d’abord en streaming vidéo, depuis YouTube. En lisant une vidéo Full HD de 3h45 min, le niveau de la batterie est passé de 100% à 50 %. Cela permet donc d’envisager une autonomie totale d’environ 7h30. Ce résultat place la configuration entre le Dell XPS 13 (6 heures environ) et le HP Spectre X360 (environ 9 heures). C’est une performance plutôt honorable compte tenu des composants et de l’écran embarqué.

Une autre vidéo, stockée localement cette fois-ci, a permis d’établir une autonomie d’environ 8 heures et 10 minutes, ce qui encore une fois est assez bon, mais sans plus.

Le problème c’est l’écran. Contrairement au Dell XPS 13 ou au HP Spectre x360, qui peuvent être proposé avec un écran 16:9, 4K ou Full HD, le MateBook X Pro est enfermé dans son format 3:2 et la haute définition de 3000 x 2000 pixels qui l’accompagne. Et on se retrouve devant un dilemme si la configuration nous séduit sur tous les points, sauf sur l’autonomie, qu’on préfèrerait plus élevée…

Pour charger la batterie, Huawei fournit un adaptateur secteur USB C de 65 W (compact et ne pesant que X grammes). Après 30 minutes de charge, le niveau de la batterie remonte à 43 %, puis à 79 % après 1 heure.

Des performances résolument haut de gamme

Pour son MateBook X Pro, Huawei n’a retenu que les processeurs Intel et donc mis de côté les puces AMD (que l’on retrouve dans le MateBook D). Sur le modèle que nous avons testé, il s’agit en l’occurrence de la puce Core i7-10510U. Cette dernière fait partie de la famille Comet Laket U du fondeur. Elle est gravée en 14 nm et intègre quatre cœurs cadencés à 1,8/4,8 GHz.

Ce modèle est donc sensiblement plus rapide que le modèle Core i7-1065G7 (1,3/3,9 GHz), de la famille Ice Lake U (10 nm), intégré par exemple aux derniers Dell XPS 13 et HP Spectre x360.

Toutefois, si les fréquences brutes sont supérieures, la partie graphique intégrée au Core i7-10510U, quant à elle, s’avère moins performante que le circuit Iris Plus embarqué dans le Core i7-1065G7. En effet, il s’agit du composant Intel UHD Graphics 620, qui n’exploite que 192 shaders, contre le double (soit 384 shaders) pour l’Iris Plus.

Toutefois, pour compenser, la configuration est équipée – en plus – du processeur graphique Nvidia GeForce MX250. Au final, le MateBook X Pro dispose d’un processeur très performant en termes de calculs purs et d’une puce relativement véloce en 3D. Comme pour l’écran, Huawei fait là un choix plutôt pertinent.

Le processeur est complété par 16 Go de mémoire DDR4-2133 (double canal) et d’un SSD (Samsung de 1 To en l’occurrence).

En pratique, avec le benchmark Perfs PC Mark 10, la configuration obtient (en 3 000 x 2 000 pixels) le score de 4 097, qui est donc à peine supérieur à celui obtenu par le Dell XPS 13 avec son écran 4K (3 958). Ces hautes définitions entraînent (logiquement) des scores inférieurs de 9 % à celui obtenu par le HP Spectre x360 (4467), dont l’écran tactile n’était « que » Full HD.

Ces valeurs sont également à comparer à l’indice de 3876 réalisé par le Matebook D 14 2020, avec processeur AMD Ryzen 5 3500U, sa puce graphique intégrée AMD Radeon Vega 8 et son écran Full HD.

En 3D, le benchmark 3D Mark met en évidence des performances brutes peu glorieuses, puisque l’indice n’est que de 913 en 3 000 x 2 000 pixels, soit autant que le HP Spectre x360 (919), en Full HD avec la puce Intel Iris Plus. En refaisant le test en Full HD (mode graphique suffisant pour jouer avec ce type d’écran et d’ordinateur portable), le MateBook X Pro et sa GeForce MX250 obtiennent alors un score de 973, soit 6 % de mieux qu’en très haute définition. En théorie, les performances restent donc assez faibles.

En pratique, cela dépend bien sur du jeu. Par exemple, avec World of Tank, en 1 920 x 1 280 pixels et avec un niveau graphique « Moyen », on obtient entre 50 et 65 images par seconde, ce qui procure des animations très fluides. En passant, au niveau graphique « Elevé », le framerate est compris entre 30 et 45 ips, ce qui reste jouable. En revanche, avec le niveau de détail « Maximum », les animations plafonnent à 25 images par seconde.

Avec Fortnite, en 1920 x 1280 pixels, la qualité d’affichage est réglée automatiquement au niveau « Elevé », ce qui permet d’atteindre environ 15 images par seconde en moyenne, ce qui n’est pas très satisfaisant. Autant repasser en qualité « Moyenne » pour obtenir entre 30 et 50 ips, ce qui est beaucoup mieux.

Avec des jeux plus « lourds », comme Far Cry 5, le réglage graphique est ajusté au niveau « Faible », en 1920 x 1280 pixels. De cette façon, on obtient un nombre d’images moyen par seconde de 18, ce qui l’extrême limite basse pour ce type de jeu.

Far Cry 5

Idem avec The Division. En Full HD et le niveau graphique « Low », le framerate moyen est de 26,8 (DX12), ce qui n’est pas si mal compte tenu de la qualité graphique du jeu. En mode « Medium », le nombre d’images par seconde baisse sensiblement, puisqu’il passe à seulement 17,4.

The Division, avec les détails au niveau Low

Pour information, ces deux derniers jeux ne délivrent qu’environ 7 images par seconde en 3000 x 2000 pixels…

Dans tous les cas, attention à la température, qui monte en flèche après quelques minutes de jeu, malgré la ventilation qui – on l’entend bien – fait ce qu’elle peut pour éviter que les composants fondent ou que l’utilisateur se brûle les cuisses…

Une connectique en demie teinte

Comme sur tous les ultrabook, la connectique du MateBook X Pro est quelque peu limitée. Mais le constructeur fait un effort !

En effet, seuls deux ports USB de type C (compatibles Thunderbolt 3), dont un qui supporte la recharge de la batterie, un port USB 3.0 A et une prise casque / micro sont présents. Le port USB A 2.0 que l’on trouve encore sur la version 2020 du Matebook D14, lancée il y a quelques semaines, n’est plus d’actualité et c’est une bonne chose.

Pour compenser, le constructeur a la bonne idée de fournir un petit réplicateur de ports, qui se connecte à un port USB C et qui apporte trois connecteurs supplémentaires : VGA, HDMI, et un second port USB de type A (à l’arrière !).

Il reste toutefois deux points à améliorer. Tout d’abord, à l’heure du Wi-Fi 6 (ou Wi-Fi ax), c’est toujours le Wi-Fi 5 (ou Wi-Fi ac) qui est présent. Si ce n’est pas vraiment un drame de ne pas avoir accès à la dernière mouture de cette technologie, il est tout de même dommage de passer à côté avec un PC portable lancé au second trimestre 2020, alors que celle-ci est en passe de se démocratiser (elle figure sur le dernier Dell XPS 13 et HP Spectre x360 !).

Pour compléter le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, on retrouve le sticker NFC, intégré dans le coin inférieur droit du PC, qui permet d’exploiter la fonction Huawei Share, afin de réaliser facilement des transferts de fichiers sans fil avec un smartphone… Huawei !

D’autre part, le PC portable n’intègre aucun lecteur de cartes mémoire. Et même si un petit adaptateur USB peut être acheté à très bas prix, ça aurait tout de même été pratique que celui-ci soit directement intégré au PC portable.