Test Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA : quand le Core Ultra 7 155H d’Intel prend les commandes de l’ultrabook avec brio

Le Zenbook 14 OLED est un ultrabook, fin et léger, qui tire sa puissance du tout nouveau processeur Intel Core Ultra 7 155H, de la génération Meteor Lake. Avec son écran 2,8K OLED tactile 120 Hz, la configuration est parfaitement adaptée aux applications bureautiques et multimédia.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Faut il encore présenter la gamme Zenbook, qui regroupe les PC portables compacts et légers (aussi connus sous l’appellation ultrabooks ou ultraportables) d’Asus ? Depuis plusieurs années, le constructeur a œuvré pour démocratiser l’affichage OLED, tout en intégrant à ses configurations une pavé numérique original, doté d’une fonction NumPad, pour palier l’absence de pavé numérique dans le clavier.

Le Zenbook 14 OLED UX3405MA, que avons reçu il y a quelques jours, succède au Zenbook 14 OLED UX3402, que nous avons testé en avril 2022 et qui présentait de nombreux atouts. Sa principale nouveauté réside dans l’intégration des nouveaux processeurs Intel Meteor Lake H (comme hautes performances), qui ont été dévoilés officiellement aujourd’hui.

A lire aussi > Meilleur PC portable Asus : quel modèle acheter en 2023 ?

Quelles sont les caractéristiques techniques du Zenbook 14 OLED UX3405MA ?

Outre la nouvelle puce Intel, le nouveau Zenbook 14 OLED embarque une dalle tactile, pas vraiment indispensable. Autres modifications par rapport au précédent modèle : un écran supportant une fréquence maximale de 120 Hz, un format plus fin et le changement du système de sécurité, avec l’abandon du lecteur d’empreintes digitales au profit d’une Webcam améliorée (Full HD et infra rouge).

Processeur : Intel Core Ultra 7 155H

Processeur graphique : Intel Arc / Xe LPG (128 unités d’exécution)

Mémoire : 32 Go

Stockage : 1 To

Clavier : rétro éclairé, avec NumPad 2

Ecran : 14 pouces, OLED, 16:10, 2880 x 1800 pixels, 120 Hz, HDR

Webcam : 1080p infra-rouge, avec cache de confidentialité

Connectivité : Wi-Fi 6E, 1 port USB A, 2 ports USB C compatibles Thunderbolt 4, HDMI 2.1, jack 3,5 mm

Batterie : 75 Wh

Chargeur : USB C 65 W

Lecteur d’empreintes digitales : non

Dimensions : 31,2 x 22 x 1,49 cm

Poids : 1,28 kg

A lire aussi > Meilleurs PC portables : quel modèle acheter en 2023 ?

Quel est le prix du Zenbook 14 OLED UX3405MA ?

Selon les informations qui nous ont été communiquées par Asus, le Zenbook 14 OLED UX3405MA devrait être décliné en trois modèles :

Entrée de gamme : Core Ultra 5 125H

Milieu de gamme : Core Ultra 7 155H (modèle testé)

Haut de gamme : Core Ultra 9 185H

Le Zenbook 14 OLED le plus abordable, équipé de la puce Core Ultra 5 125H, devrait être commercialisé à partir de 999 € (16 Go de mémoire et SSD de 512 Go). Le modèle que nous avons reçu, avec son Core Ultra 7, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To, est vendu 1299 €. Enfin, le modèle plus puissant, avec son Core Ultra 9, sera commercialisé à 1799 €, avec 32 Go de mémoire et 1 To d’espace de stockage.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un design sobre et séduisant

Comme son prédécesseur, le Zenbook 14 OLED UX3405MA est doté d’un châssis en alliage d’aluminium, ce qui lui permet d’afficher un poids minimal sur la balance, de 1,28 kg en l’occurrence. L’ultrabook devrait être proposé en deux coloris : bleu marine ou argenté. Dans les deux cas, un A stylisé – du plus bel effet – est présent au dos de l’écran. La nouvelle configuration reprend donc à son compte le design qui avait été inauguré sur le précédent Zenbook 14 OLED.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le PC portable mesure 31,2 x 22 x 1,49 cm. On constate donc que l’ultrabook a subit une (toute) petite cure d’amaigrissement, puisque le modèle de 2022 mesurait 1,7 cm d’épaisseur, pour un poids de 1,38 Kg. Le format s’avère néanmoins assez classique pour un ordinateur portable au format 14 pouces.

En effet, le Zenbook est juste légèrement plus fin que l’Acer Swift Go 14 SFG14-71 lancé en 2023 (31,2 x 22 x 1,7 cm). Le tout nouveau Swift Go, annoncé aujourd’hui également, a désormais quasiment le même format que le nouveau Zenbook (31,3 x 21,8 x 1,49 cm). D’autre part, il présente la même épaisseur que le Dell XPS 13 Plus 9320 (29,5 x 19,9 x 1,5 cm). Et parmi les autres configurations 14 pouces dont le châssis a la même carrure, on peut également citer le Lenovo Yoga Slim 9i (31,5 x 21,4 x 1,5 cm pour un poids de 1,37 kg).

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On note que le Zenbook 2024 présente un petit changement au niveau de la charnière. En effet, la structure tubulaire métallique du Zenbook 14 OLED UX3402 a été remplacée par une charnière moins tape à l’œil. Pour le reste, on retrouve un clavier rétro éclairé (avec trois niveaux d’intensité), sans pavé numérique, mais avec une touche Emoji et une autre pour désactiver le micro. Comme souvent sur les Zenbook, le clavier est complété par un pavé tactile qui peut afficher un pavé numérique, toujours pratique si on doit saisir régulièrement des nombres (c’est la fonction NumPad).

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour la sécurité, le Zenbook 14 OLED UX3405MA change de stratégie par rapport au UX3402. En effet, le lecteur d’empreintes digitales, qui était intégré au bouton de démarrage, n’est plus de la partie. Si certains pourront regretter cette disparition, ils seront peut être rassurés par la présence d’une Webcam, surmontée d’un volet de confidentialité manuel, qui constitue un moyen de protéger l’accès à l’ultrabook sans utiliser de code PIN ou de mot de passe. De plus, celle-ci est en mesure de filmer en infra rouge, afin d’être compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft, grâce à laquelle il est possible de déverrouiller rapidement le système par reconnaissance du visage de l’utilisateur.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Volet ouvert – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Volet ouvert – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Volet ouvert – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Volet fermé – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Volet fermé – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Volet fermé – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la nouvelle Webcam est en mesure de filmer en Full HD (1080p), et non plus en HP 720p comme le précédent Zenbook 14 OLED. Résultat, les images capturées lors d’une vidéo conférence et transmises à vos interlocuteurs sont plus nettes, plus précises.

Bon point, la connectique du Zenbook 14 OLED UX3405MA est assez complète. Ainsi, les deux ports USB C, compatibles Thunderbolt 4, sont complétées par une sortie vidéo HDMI 2.1, un port USB A et la traditionnelle prise casque / micro. Mais on peut regretter que le lecteur de cartes mémoire microSD, qui était présent sur le précédent modèle et qui permettait d’étendre la capacité de stockage à volonté, ait disparu. Rappelons que l’Acer Swift Go, dont l’équipement est assez proche de celui de du Zenbook, dispose pour sa part d’un lecteur de cartes microSD et d’un lecteur d’empreintes digitales. Bien sur, si on en a vraiment besoin, rien n’empêche d’ajouter un lecteur microSD externe (USB).

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Terminons ce tour d’horizon de l’équipement en signalant que le deux haut-parleurs du Zenbook 14 OLED, optimisés par Harman Kardon, délivrent un son d’excellente qualité.

Un superbe Affichage OLED, désormais en 120 Hz

L’écran de 14 pouces du Zenbook 14 OLED UX3405MA est quasiment identique à celui du UX3402. Les deux ultrabooks ne diffèrent que par leur fréquence de rafraichissement maximum, de 120 Hz sur ce nouveau modèle, contre 90 Hz “seulement” pour le UX3402. De plus, il est possible de sélectionner, dans les paramètres d’affichage de Windows, le mode 60 Hz ou d’activer un mode dynamique, qui fera varier la fréquence, 60 ou 120 Hz, selon l’application utilisée.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Seule petite faiblesse, comme toutes les dalles OLED, celle du Zenbook 14 OLED UX3405MA est brillante. Ainsi, si on regarde un film, une série ou des photos, les zones sombres des images peuvent être parasitées par les reflets de l’environnement dans lequel on se trouve, surtout en plein jour ou dans une pièce où figurent plusieurs éclairages. C’est le prix à payer pour obtenir des couleurs particulièrement resplendissantes (comme on le voit sur la photo ci-dessous).

Bon point, la dalle OLED est protégé par le revêtement Corning Gorilla Glass, antichoc et anti rayure. Signalons d’autre part, que la dalle du modèle que nous avons testé est tactile, ce qui peut faciliter certaines opérations, lorsqu’on parcourt les pages d’un site Web ou les réseaux sociaux par exemple.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’écran étant au format 16/10, la définition d’affichage est de 2880 x 1800 pixels (2,8 K). Celle-ci permet de bénéficier d’une meilleure précision qu’une image en Full HD (1920 x 1200 pixels), sans devoir (trop) utiliser l’option de mise à l’échelle présente dans les options d’affichage de Windows.

Pour ce qui est des performances de l’écran, Asus annonce un pic de luminosité de 550 nits, ce qui serait excellent pour la dalle OLED d’un ultrabook. Le souci, c’est que selon nos mesures, réalisées à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus, la luminosité maximale réelle est un peu moins élevée. Elle demeure toutefois très satisfaisante pour un écran OLED. En effet, celle-ci atteint 428 nits, en mode HDR, contre 400 nits en mode SDR. Mais, force est de constater que la mise à jour de l’Acer Swift Go 14 SFG14-72, avec sa puce Intel Core Ultra 7 155H, s’avère plus lumineuse (528 nits !), tout comme d’ailleurs sa précédente version, le Swift Go 14 SFG14-71 (532 nits).

Bien sur, comme les pixels émettent leur propre lumière et ne dépendent pas d’un dispositif de rétro éclairage, les noirs sont d’une profondeur absolue. Par conséquent, le taux de contraste est quasiment infini. Un autre avantage de la technologie OLED réside dans sa faculté à restituer des couleurs éclatantes. En l’occurrence, non seulement les couleurs sont superbes, mais elles sont également très fidèles à la réalité.

En effet, le Delta E moyen a été mesuré à 1.0, ce qui s’avère donc largement inférieur à 3, valeur en dessous de laquelle la différence entre la teinte affichée et la couleur parfaite théorique est invisible à l’œil nu. Enfin, la température moyenne des couleurs est de 6360 K, ce qui s’avère très proche de la colorimétrie la plus neutre (6500 K).

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Profils et réglages dans l’application MyAsus –>

Un niveau de performance inédit pour un ultrabook

Le nouveau Zenbook 14 OLED embarque le processeur Lake Core Ultra 7 155H (nom de code Meteor Lake), officialisé aujourd’hui par Intel. Cette puce reprend la structure des processeurs de la précédente génération (Raptor Lake), avec des cœurs Performants (6 en l’occurrence), ou cœurs/core P et des cœurs efficaces ou économes (cœurs/core E), un peu moins véloces et ne supportant pas l’hyper threading. Parmi ces derniers, qui sont au nombre de huit, deux sont désormais gérés indépendamment des autres puisqu’ils consomment encore moins d’énergie. Ce sont les cœurs /core LP-E, ou SoC E core.

Les cœurs P ont une fréquence de 3,8 GHz (et 4,8 GHz en mode Turbo) et un TDP de 28 W (le même que le processeur Core i7-1360P).

Deux autres processeurs devraient être proposés par Asus pour le Zenbook 14 OLED : le Core Ultra 5 125H et le Core Ultra 9 185H. Dans l’application MyAsus, il est possible de sélectionner un des trois modes de fonctionnement du PC portable : Silencieux, Normal et Performance.

En termes de calculs purs, le Core Ultra 7 155H affiche de belles performances. Ainsi, les indices Cinebench R20 obtenus dans les modes multi et mono thread sont respectivement de 5171 et 671 (mode Normal), voire même 5632 / 687 en mode Performance.

En comparaison, la puce Core i7-1360P de la génération précédente obtenait des indices entre 3900 et 4200 en mode multi-thread et environ 675 en mode mono thread. Rappelons également que le processeur Core i7-12700H obtenait – la plupart du temps – un indice multi-thread comprise entre 6200 et 6700.

Pour ce qui est des performances bureautiques globales de la configuration, l’indice PC Mark grimpe à 6683 (en mode Performance). Ce très bon résultat est à comparer avec l’indice obtenu par le Dell XPS 13 Plus (9320), que nous avons testé il y a quelques semaines, et qui était de 5391.

Pour la gestion de l’affichage Intel laisse tomber (sur ces nouvelles puces de la série H tout du moins) son bon vieil Iris Xe au profit d’un iGPU de nouvelle génération, appelé ARC. Ce dernier exploite la technologie 8 cœurs Xe LPG, cadencés à 2,25 GHz, avec 128 unités d’exécution (il n’y en avait que 96 sur l’Iris Xe). Cette technologie était déjà utilisée par Intel sur ses cartes graphique Arc Alchemist.

Et force est de constater que le nouveau composant ne manque pas de ressources, comme le montre ses excellents scores obtenus avec les tests Time Spy et Time Spy Extreme de l’application 3D Mark. Ceux-ci s’élèvent à 3147 et 1573. Ces indices passent même à 3831 et 1876 si on fait basculer l’ultrabook dans le mode de fonctionnement Performance, dans l’application MyAsus. Ces résultats sont à comparer aux scores de l’Iris Xe – environ 2000 et 800 – présent, par exemple, au sein du Core i7-1360P, qui équipait plusieurs configurations que nous avons testées depuis le début de l’année.

On est donc sur un gain de performances d’environ 100 % ! Au passage, Intel reprend aussi l’avantage sur AMD en termes de performances liées à l’iGPU. En effet, le Radeon 680M, présent dans les puces AMD Ryzen 7 7735U ou Ryzen 7 6800U obtenait des indices d’environ 2200 à 2400 pour le test Time Spy. L’iGPU Arc de la nouvelle puce Intel s’avère donc largement plus performant.

En pratique, avec un jeu comme Fortnite, lorsqu’on place la configuration dans le mode Performance et dans la définition native de l’écran (2,8 K), avec une qualité graphique moyenne (DirectX 12), on obtient des animations comportant entre 30 et 40 images par seconde !

Shadow of the tomb raider – 2,8 K, détails Très bas Shadow of the tomb raider – 2,8 K, détails Très bas Shadow of the tomb raider – 2,8 K, détails Très bas

Avec le jeu Shadow of the tomb raider, en basse qualité, DirectX 12 et la définition 2,8 K, on obtient en moyenne 41 images par seconde ! En très haute qualité, si la fluidité est moindre, le jeu reste toutefois assez jouable, puisque les animations comportent alors 28 images par seconde en moyenne. Et avec une qualité graphique moyenne, on atteint 32 images par seconde en moyenne.

D’autre part, si on passe en Full HD, la fluidité augmente sensiblement, ce qui est bien normal : 65 images par seconde en moyenne (très basse qualité). Toujours en Full HD, mais cette fois avec une qualité graphique Moyenne, on passe à 49 image par seconde, ce qui est encore très satisfaisant !

Shadow of the tomb raider – Full HD, détails Très haut Shadow of the tomb raider – Full HD, détails Très haut Shadow of the tomb raider – Full HD, détails Très haut

Des autonomies record

Le Zenbook 14 OLED UX3405MA embarque une batterie de 75 Wh. C’est une bonne capacité pour une machine de ce format ! Il est identique à celle de l’excellent Galaxy Book3 Pro 360 de Samsung, que nous avons testé en avril dernier.

Comme toujours, nous avons réalisé nos test d’autonomie avec une luminosité de 200 nits (soit 77 % de la luminosité maximale de Windows).

Avec le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark, le Zenbook a fonctionné pendant 13 heures et 37 minutes (mode Standard / 60 Hz). C’est l’une des meilleures autonomie que nous ayons jamais observée !

Si on reste en 60 Hz, mais en mode Performance, l’autonomie reste excellente : 11 heures et 54 minutes. En revanche, si on active le mode 120 Hz, on passe alors (légèrement) sous la barre des 10 heures (9 h 47 min).

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le PC portable offre également un très bonne autonomie pour le streaming vidéo. En effet, après avoir lu un film de 2 heures en Wi-Fi, depuis Netflix, le niveau de la batterie n’a baissé que de 14 % (mode Standard / 60 Hz). Cela permet de compter sur une autonomie totale de 14 heures et 17 minutes, ce qui est – encore une fois – le meilleur résultat obtenu par un ultrabook depuis longtemps !

Terminons ce test en précisant que la batterie se recharge par l’intermédiaire d’un adaptateur USB C de 65 W, qui a l’avantage d’être de petite taille (à peine plus gros que le chargeur d’un smartphone). Il permet de recharger la batterie à hauteur de 42 % en une demie heure et de 80 % au bout d’une heure.

Les concurrents de l’Asus Zenbook 14 Oled

Si tous les constructeurs devraient faire passer assez rapidement leurs ultrabooks aux Core Ultra d’Intel, la concurrence – pour l’instant – prend la forme de l’Acer Swift Go 14, qui vient lui aussi d’être dévoilé aujourd’hui, en raison de son nouveau processeur, le Intel Core Ultra 7 155H. Il devrait être proposé à 1199 € avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To (référence SFG14-72-716N) et 1499 € avec 32 Go de mémoire (SFG14-72-7752). Un autre ultrabook réputé pour ses qualités n’est autre que le Dell XPS 13, dans sa version de base ou en version Plus. La dernière mouture du XPS 13 Plus que nous avons testée est équipée du processeur Intel Core i7-1360P et d’un écran OLED supportant une définition de 3456 x 2160 pixels. Un nouveau modèle, doté des nouveaux processeurs Intel Core Ultra, ne devrait toutefois pas tarder à faire son apparition. A lire aussi > Meilleurs PC portables à moins de 1000 € : quel modèle acheter en 2023 ?

Notre verdict