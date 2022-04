Test Zenbook 14 Oled (UX3402) : sans doute le meilleur Ultrabook d’Asus

Ecran OLED 90 Hz en haute définition et processeur Intel Alder Lake P sont au programme de l’ultrabook Asus Zenbook 14 OLED de cette année. De plus, ce dernier fait peau neuve grâce à un nouveau design, toujours aussi séduisant. Tour d’horizon.

9/10 Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) 999€ On aime Nouveau design séduisant

Excellente qualité d'affichage

Ecran haute définition

Processeur Intel Alder Lake P performant

Haut-parleurs de qualité

Bonne autonomie

Pavé tactile avec fonction NumPad

Lecteur microSD On n’aime pas Dalle OLED brillante

Pas de port Ethernet

Webcam 720p incompatible Windows Hello Verdict : C’est un quasi sans faute pour ce nouvel ultrabook Asus ! Son processeur Intel Alder Lake permet de bénéficier de bonnes performances pour les tâches bureautiques et multimédia, voire même pour certains jeux, tout en offrant d’une autonomie satisfaisante. En outre, l’image et le son délivrés s’avèrent de bonne qualité, ce qui permet de regarder films et séries dans les meilleures conditions possibles. Et si on ajoute à cela un nouveau design et un équipement complet, on obtient un cocktail des plus convaincants.

Outre ses PC portables gamer ROG et ses Vivobook (configurations « traditionnelles » pour la bureautique et le multimédia), le constructeur taïwanais propose une gamme très complète de Zenbook. Ces ultrabooks au format 13,3 pouces, 14 pouces et 15,6 pouces sont disponibles en plusieurs formats : des PC portables « classiques » (lire notre test du Asus Zenbook UX434), aux modèles équipés de deux écrans OLED (lire notre test du Asus Zenbook Pro Duo 15 OLED), en passant par les PC 2-en-1, transformables en tablette (lire notre test du Asus Zenbook Flip S).

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, le constructeur continue de démocratiser l’affichage OLED avec le premier représentant de sa nouvelle génération de Zenbook, le modèle 14 OLED (ou UX3402). Outre un processeur Intel de dernière génération (12ème), le PC portable se distingue de ses prédécesseurs par un châssis au design revisité, qui change drastiquement de celui du Zenbook 13 OLED que nous avons testé l’année dernière (UX325, toujours en vente à 999,99 €).

Le Asus Zenbook 14 OLED UX3402 que nous avons testé, équipé du processeur Intel Alder Lake P Core i7-1260P, de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go devrait être disponible dans les prochains jours pour 999 €.

Un lifting réussi

Comme on peut le voir sur les photos ci-dessous, ce Zenbook 14 OLED arbore un nouveau capot. Cela marque donc la fin du châssis en métal brossé, avec des arcs de cercle concentriques, qui fut la signature emblématique des Zenbooks pendant de nombreuses années. Le nouveau PC portable se voit donc maintenant doté d’un capot bleu marine, plus sobre, plus sophistiqué, avec juste quelques lignes discrètement tracées, qui apportent néanmoins une touche de modernité séduisante.

Asus Zenbook 13 OLED 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On note que le logo métallique du constructeur a également disparu (la mention Asus Zenbook est toutefois toujours présente, très discrètement, dans un coin) et que la nouvelle surface est peu plus sensible aux traces de doigts. Celles-ci s’effacent très facilement si on dispose de la chiffonnette adéquate. La configuration devrait aussi être proposée en couleur vert pale.

Asus Zenbook 14 OLED UX3402 – Crédit : Asus

Le design de la charnière ErgoLift a également évolué. Elle arbore désormais une structure tubulaire métallique, visible lorsque le PC portable est refermé. Elle contribue à apporter une touche un peu plus moderne à l’ensemble.

Peu de changements pour le reste. Le poids (1,38 kg) et les dimensions demeurent identiques à celles du modèle équivalent de l’année dernière (1,7 cm d’épaisseur).

Asus Zenbook 13 OLED 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED 2022 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Zenbook 14 OLED est doté d’un clavier à touches rétro éclairées, sans pavé numérique. Pour compenser, le constructeur embarque (depuis longtemps) un pavé tactile doté de la fonction NumberPad. Rappelons que celle-ci permet d’activer un pavé numérique virtuel sur le pavé tactile (en appuyant dans le coin supérieur droit de ce dernier), afin de faciliter la saisie des nombres. Les opérations de base peuvent également être utilisées lorsque la calculatrice de Windows est ouverte.

Pour le reste, la clavier offre une frappe agréable. La disposition des touches permet de retrouver rapidement ses automatismes et d’atteindre sa vitesse de croisière sans commettre trop d’erreurs lorsqu’il s’agit d’effacer du texte ou de naviguer dans sa prose à l’aide des touches de déplacement.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est de la connectique, le Zenbook est assez complet. On y trouve en effet sur le côté gauche un port USB A, complété de l’autre côté par deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4, une sortie vidéo HDMI 2.0, la traditionnelle prise casque/micro et un lecteur microSD. Il manque donc juste un connecteur Ethernet, ou au moins un adaptateur USB C / Ethernet, toujours pratique pour bénéficier de performances optimales et plus stables qu’en Wi-Fi.

Pour les transferts de données sans fil, le Zenbook 14 OLED est compatible avec les derniers standard en date, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’accès aux données est protégé par un lecteur d’empreintes digitales. Ce dernier est intégré au (petit) bouton de démarrage. Pratique, l’identification de l’utilisateur est effectuée au moment où on allume le PC portable (inutile d’appuyer sur le bouton une première fois pour allumer la machine puis pour s’identifier). Lors de nos tests, ce denier s’est avéré rapide et efficace.

La Webcam 720p qui trône au sommet de l’écran est dotée d’une technologie mise au point par Asus, appelée 3D Noise Reduction, censée améliorer la qualité des images. Dans les faits, lors de nos tests, les images diffusées à nos interlocuteurs se sont effectivement avérées légèrement de meilleure qualité que la moyenne.

Toutefois, si les images sont assez précises, elles ne sont tout de même pas à la hauteur de celles capturées par une Webcam 1080p, comme celle du Huawei Matebook E que nous avons testé le mois dernier. D’autre part, certains pourront regretter l’absence d’un volet manuel de confidentialité (on dispose juste de touches permettant de désactiver le son et/ou l’image) et l’incompatibilité Windows Hello.

Pour le son, si on ne désire pas utiliser de casque ou d’écouteurs, le Zenbook 14 OLED est doté de haut-parleurs conçus par Harman Kardon. Le constructeur les présente comme particulièrement efficace, grâce à un nouvel amplificateur, qui autorise une restitution plus puissante et sans distorsion.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En pratique, la restitution audio s’avère de très bonne qualité, avec un son clair et précis, même à fort volume. Et le PC portable ne manque effectivement pas de puissance à ce niveau ! Bon point, chacun peut modifier le rendu selon ses préférences grâce à l’égaliseur à 10 bandes présent dans l’application Dolby Access. C’est toujours pratique pour booster un peu les basses, qui sont très discrètes par défaut (comme c’est le cas sur quasiment tous les ultrabooks).

Un superbe écran OLED, fluide, précis de surcroit, mais pas trop !

Comme son nom l’indique, l’écran de ce Zenbook 14 exploite la technologie OLED, qui permet de bénéficier de noirs parfaits (taux de contraste quasi infini) et de couleurs éclatantes !

Avec son format 16:10, il dispose de bords assez fins sur trois de ses côtés. Seule la bordure inférieure demeure encore un peu épaisse. Asus a encore un peu de pain sur la planche pour arriver à quatre bords d’écran aussi fins que ceux des derniers PC portables Dell de la gamme XPS, comme le montre la photo ci-dessous.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dell XPS 15 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, alors que les configurations Dell XPS sont disponibles en Full HD ou en 4K, l’écran du Zenbook 14 OLED affiche des images en haute définition, mais en 2880 x 1800 pixels « seulement ». Ce mode d’affichage a l’avantage d’être légèrement plus précis que les modes Full HD (1920 x 1080 pixels) ou QHD (2560 x 1440 pixels), sans tomber toutefois dans la démesure. En effet, nous avons pu constater à plusieurs reprises que l’intérêt d’un affichage en 4K (3840 x 2160 pixels) sur une dalle de 13,3 ou 14 pouces est discutable.

Du coup, même en 2880 x 1800 pixels, la configuration demeure utilisable sans activer l’option de mise à l’échelle de l’affichage de Windows (ce qui ne serait pas le cas si Asus avait opté pour la 4K, comme Dell). On peut exploiter la surface accrue du Bureau de Windows pour afficher plusieurs fenêtres ou voir plus d’éléments sur un site comme Netflix.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cerise sur le gâteau, la consultation des sites Web et des réseaux sociaux s’effectue dans des conditions visuelles optimisées, puisque la fréquence de rafraichissement maximale de l’écran est de 90 Hz.

Seule ombre au tableau, la dalle OLED est brillante. Elle reflète donc tout ce qui se trouve derrière l’utilisateur, en particulier lorsque les images affichées comportent des zones sombres. Cela peut s’avérer gênant si on désire regarder un film dans la journée.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est des performances de la dalle OLED, Asus annonce une luminosité maximale de 400 nits (550 nits en pic). Comme d’habitude, nous avons utilisé notre sonde X-Rite 1iDisplay Pro Plus pour vérifier cette affirmation, ainsi que d’autres paramètres.

Dans l’application MyAsus, il est possible d’activer deux profils d’affichages prédéfinis, appelés « Normal » et « Vif ». Un mode manuel permet en outre d’ajuster la température des couleurs. Le tout est complété par un mode appelé « Eye Care », censé réduire la fatigue oculaire; sur de longues périodes, en baissant l’intensité de la couleur primaire bleue.

Nos premières mesures ont été réalisées dans le mode Normal. Elles ont permis de déterminer les valeurs suivantes :

Luminosité maximale : 400 nits , ce qui est donc conforme à ce qu’annonce le constructeur. Cette valeur est plutôt moyenne, puisque les dalles les plus performantes en la matière sont en mesure d’afficher une luminosité maximale comprise entre 450 et 550 nits.

, ce qui est donc conforme à ce qu’annonce le constructeur. Cette valeur est plutôt moyenne, puisque les dalles les plus performantes en la matière sont en mesure d’afficher une luminosité maximale comprise entre 450 et 550 nits. Température moyenne des couleurs : 6612 K . C’est un bon résultat, très proche de la valeur idéale de 6500 K, qui symbolise un affichage parfaitement neutre.

. C’est un bon résultat, très proche de la valeur idéale de 6500 K, qui symbolise un affichage parfaitement neutre. Delta E : 1,8. Ce résultat, inférieur à 3, traduit le fait que la fidélité des couleurs est parfaitement respectée, puisque la différence entre les teintes affichées et les couleurs idéales théoriques n’est pas visible à l’œil nu.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Lorsqu’on bascule dans le mode Vif, on obtient les résultats suivants :

Luminosité maximale : la même ! 401 nits.

Température des couleurs : 6590. Idem !

Delta E : 3.9. Sans surprise, la fidélité des couleurs est quelque bouleversée. D’ailleurs, on voit que les couleurs sont artificiellement boostées lorsqu’on active ce mode. Si ce mode n’est donc pas conseillé dans le cadre d’une activité professionnelle graphique, il peut en revanche rendre l’affichage plus séduisant pour regarder des vidéos ou des photos !

Une puce Intel Alder Lake P convaincante

Depuis quelques semaines, les puces Intel de douzième génération, qui portent le nom de code Alder Lake, remplacent les processeurs de onzième génération (aussi connues sous l’appellation Tiger Lake), qui étaient présentes dans tous les ultrabooks de l’année dernière et dont le Core i7-1165G7 était le modèle haut de gamme le plus répandu.

Le nouveau Zenbook 14 OLED est l’une des premières occasions de rencontrer la nouvelle puce Intel Core i7-1260P, qui est la moins véloce des trois nouveaux Core i7 destinés aux PC portables de type ultrabook (Alder Lake P).

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Core i7-1260P se distingue sur plusieurs points de la puce Alder Lake Core i9-12900H, destinée aux PC portables très performants (gamer par exemple !) et que nous avons rencontrée dans la tablette Asus ROG Flow Z13, que nous avons testée il y a deux mois :

Un nombre de cœurs inférieurs : 4 cœurs hautes performances (hyper threadés) et 8 cœurs efficaces (comprendre « normaux », et pas hyper threadés !), contre 6 cœurs hautes performances et 8 cœurs « normaux » pour le Core i9-12900H. Ce dernier supporte donc 20 threads, contre 16 « seulement » pour le Core i7-1260P.

(comprendre « normaux », et pas hyper threadés !), contre 6 cœurs hautes performances et 8 cœurs « normaux » pour le Core i9-12900H. Ce dernier supporte donc 20 threads, contre 16 « seulement » pour le Core i7-1260P. Des fréquences de fonctionnement inférieures : 4,7 GHz (cœurs hautes performances) et 3,4 GHz (cœurs efficaces) , contre 5 GHz et 3,8 GHz pour le Core i9-12900H.

, contre 5 GHz et 3,8 GHz pour le Core i9-12900H. Un TDP de 28 W / 64 W pour le Core i7-1260P, contre 45 W / 115 W pour le Core i9-12900H. C’est donc la même consommation électrique que la puce Core i7-1165G7, et presque deux fois plus qu’un processeur comme le Ryzen 5 5600U d’AMD (15 W seulement).

En termes de puissance de calculs pure, mesurée par exemple à l’aide de l’application Cinebench R20, le Core i7-1260P réalise un score multi threads de 3320 (586 en mono thread). C’est plus ou moins à la hauteur du score réalisé par la puce Intel Core i5-11400H à six cœurs (3452) et environ 50 % plus véloce que la puce Intel Core i7-1165G7 (score de 2282 max).

En revanche, bien sur, la dernière puce Intel Alder Lake haut de gamme (Core i9-12900H) se place à un niveau nettement supérieur, avec un score multi threads de 6590 !

On peut également comparer ce résultat à ceux obtenus par les configurations équipées d’une puce haut de gamme AMD à 8 cœurs, comme le Ryzen 7 5800H ou le Ryzen 9 5900H de l’année dernière : 4573 à 4868. Enfin, la nouvelle puce haut de gamme AMD Ryzen 9 6900HS, rencontrée dans le dernier PC portable Asus Zephyrus G14 que nous avons testé récemment, obtient un très bon score, de 5285.

Le Core i7-1260P embarque le processeur graphique intégré (iGPU) Iris Xe. C’est donc le même que celui qui était déjà présent dans la puce Intel Core i7-1165G7, avec toutes ses unités de calculs actives (96). Il présente juste une petite différence : sa fréquence de fonctionnement est de de 1,4 GHz, contre 1,3 GHz pour la puce Iris de 2021.

Cela se vérifie en pratique, à l’aide d’un benchmark comme 3D mark. L’indice de performances obtenu par le Zenbook 14 OLED s’élève à 1672, soit le même score que l’Iris Xe présent dans le Core i7-1165G7 de l’année dernière. C’est actuellement le score le plus élevé pour un iGPU (environ 30 % plus véloce que la puce Radeon Vega intégrée à la puce AMD Ryzen 5 5600H).

Far Cry 5 Shadow Of The Tomb Raider The Division 2

Concrètement, cela se traduit par la possibilité de faire fonctionner certains jeux, dans des conditions très précisions toutefois. Ainsi, à l’instar du Core i7-1165G7, le Core i7-1260P permet de jouer en Full HD et avec une qualité graphique minimale. On obtient alors des animations comportant entre 25 et 35 images par seconde en moyenne, avec notre panel de jeux habituels : The Division, The Division 2, Far Cray 5, Rise Or The Tomb Raider, Shadow Of The Tomb Raider. Le Zenbook 14 OLED permet donc de jouer à ces jeux dans des conditions acceptables.

Avec un jeu moins exigeant en termes de ressources graphiques, comme Fortnite, la configuration est en mesure de soutenir entre 30 et 40 images par seconde, en moyenne, avec un niveau graphique Moyen. C’est plutôt satisfaisant pour une configuration qui n’a pas été conçue pour jouer.

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une autonomie satisfaisante, en bureautique et en streaming vidéo

Le Zenbook 14 OLED UX3402 est équipé d’une batterie d’assez grande capacité : 75 Wh. Après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits (et en 60 Hz), nous avons utilisé le test d’autonomie Modern office intégré à l’application PC Mark. La configuration est alors resté en fonctionnement pendant 9 heures et 12 minutes.

C’est un assez bon résultat, plutôt dans la moyenne des ultrabooks. Rappelons que les PC portables les plus endurants avec ce benchmark, qui fait tourner en boucle un script faisant appel à plusieurs applications bureautiques, ont fonctionné entre 10 et 14 heures !

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La consommation de l’écran en haute définition et celle du processeur (encore assez énergivore avec un TDP de 28 W rappelons le) tirent l’autonomie vers le bas et la batterie arrive tout juste à équilibrer l’ensemble ! Un PC portable doté des mêmes composants et d’un écran Full HD devrait toutefois offrir une autonomie plus conforme à ce qu’on attend d’un ultrabook endurant. C’est ce que nous avons pu constater l’année dernière lors de notre test de l’ultrabook Acer Swift 5.

L’autonomie est plus satisfaisante encore en streaming vidéo. En effet, en visionnant un film de 2 heures, sur Netflix en Wi-Fi, nous avons pu constater une baisse de 18 % du niveau de la batterie. Ce résultat permet d’envisager une autonomie maximale d’environ 11 heures et 6 minutes. Le Zenbook 14 OLED se place donc dans le trio de tête, derrière l’Acer Swift 5 (encore !) et… l’Asus Zenbook 13 OLED ! Ces deux configurations offrent des autonomies maximales en streaming vidéo respectives de 12 heures et 11 heures et 45 minutes.

Enfin, précisons que Asus fournit un petit adaptateur USB C d’une puissance de 65 W. Le constructeur annonce que ce dernier peut redonner 60 % de sa recharge à la batterie en 49 minutes. Lors de nos tests, cette dernière s’est rechargé à hauteur de 38 % en 30 minutes et de 62 % en 50 minutes (la promesse d’Asus est donc tenue). Au bout d’une heure et 30 minutes, la batterie a retrouvé 94 % de sa charge initiale.