Test Samsung S95D : la première TV QD-OLED à dalle mate est une réussite totale

Depuis plusieurs années, les constructeurs de TV essayent de corriger un souci dont ils sont pleinement conscients : si les dalles OLED (LG) ou QD-OLED (Samsung) de leurs modèles haut de gamme offrent une superbe qualité d’affichage, avec une luminosité maximale qui ne cesse de grimper au fil des années, elles présentent aussi l’inconvénient d’être brillantes, ce qui favorise l’apparition de reflets, qui parasitent les zones sombres des images. Aussi, avec ces TV, il a toujours été préférable de regarder des films ou des séries dans une pièce peu – voire pas tout du tout – éclairée, afin de réduire ce phénomène au maximum.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour lutter contre ce désagrément, Samsung et ses concurrents ont mis l’accent – sur leurs dernières générations de TV – sur les performances de leurs filtres anti-reflets. Or, jusqu’à maintenant, si l’efficacité réelle de ces filtres a été plus ou moins grande, force est de constater que les reflets sont toujours visibles sur quasiment toutes les TV OLED du marché.

Quasiment, car la donne a changé avec l’arrivée du nouveau fleuron de l’offre TV de Samsung pour 2024, la série S95D, qui inaugure un nouveau filtre annoncé d’une incroyable efficacité. Qu’en est-il vraiment ? Et quid des autres caractéristiques de la TQ65S95D ? Cette TV s’avère-t-elle convaincante dans tous les domaines ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Samsung TQ65S95D ?

Télévision haut de gamme oblige, la Samsung TQ65S95D offre bien plus qu’un nouveau filtre anti-reflet ! Au programme, ce modèle offre, en plus, une dalle QD-OLED (signée Samsung) de troisième génération supportant une luminosité exceptionnelle, ainsi que quatre connecteurs HDMI pouvant fonctionner à une fréquence de 120 Hz (ou 144 Hz pour les joueurs sur PC), un boîtier qui facilite les branchements et permet à la TV d’avoir une épaisseur record, ainsi qu’un système audio sophistiqué. Sans oublier un nouveau processeur, toujours plus efficace grâce à l’intelligence artificielle.

Technologie : QD-OLED

Type de rétro éclairage : –

Processeur : NQ4 AI Gen 2

Fréquence maximale : 120/144 Hz (Freesync Premium Pro)

Compatibilité HDR : HDR10+

Nombre de tuners numériques : 2

Connectique : 4 HDMI 2.1 (4K @ 120 / 144 Hz, ALLM, VRR), 3 USB A, Ethernet, sortie numérique optique

Sans fil : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Son : 4.2.2, 70 W

Consommation électrique : 100 W (440 W maxi)

Système d’exploitation : Tizen 8

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la Samsung TQ65S95D ?

La Samsung S95D est disponible en trois tailles : 55, 65 et 77 pouces. Le modèle que nous avons testé, de 65 pouces, la TQ65S95D, est proposée en temps normal à 2990 € (Fnac, Darty, Boulanger, Amazon), ou 3099 € sur le site de Samsung, en version 65 pouces. Les modèles de 55 et 77 pouces sont respectivement vendus à 2090 € (2099 € chez Samsung) et 3990 € (3999 € chez Samsung).

Bon point, plusieurs offres permettent actuellement d’acquérir ce modèle à seulement 2590 €. En effet, sur le site de Samsung, un code promotionnel – valable jusqu’au 24 septembre – fait immédiatement baisser le prix de la TV de 500 €. D’autre part, il suffit d’être adhérent Fnac ou d’être abonné au service Darty DMAX pour bénéficier de cette réduction intéressante. Enfin, chez Boulanger, la facture finale passe même à 2490 €, puisque la TQ65S95D y est proposée à 2990 € avec une réduction de 500 €, si on est abonné au service Le Club+.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Rappelons que – depuis plusieurs années – le constructeur propose déjà une TV à dalle mate, appelée The Frame. Comme son nom l’indique, elle a pour vocation d’être fixée au mur, comme un tableau, et d’afficher des œuvres d’art lorsqu’elle est en veille. Mais elle exploite une dalle LCD QLED, nettement moins performante que la technologie QD-OLED. Elle est aussi plus abordable, puisque la version 65 pouces du modèle 2024 est proposée à 1699 €.

Une finesse exceptionnelle

De face, la TQ65S95D ressemble à d’autres TV haut de gamme, comme la LG OLED65G4. Elle est dotée d’un cadre noir avec des bords très fin et d’un pied central rectangulaire. Ce dernier lui permet de trouver facilement sa place sur un meuble relativement petit (qui peut tout de même supporter la charge de 29 kg !). Avec le pied, sa profondeur est de 26,8 cm. Dans l’ensemble, ses mensurations sont quasiment les mêmes que celles de la LG G4.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une des originalités de la TQ65S95D réside dans le fait qu’elle partage une spécificité avec les précédentes TV haut de gamme de Samsung, commercialisées depuis une dizaine d’année : toute sa connectique est déportée sur un boîtier, qui n’est relié à la TV que par un câble, par lequel transite l’électricité ainsi que toutes les données transmises par les différents appareils qui y sont connectés. Ce dernier, appelé One Connect a bien sur vu sa forme évoluer au fil des années.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, le boîtier One Connect prend la forme d’un grand bloc, carré et ultra plat qui a l’avantage de pouvoir être placé sur le pied de la TV (voir Photo ci-dessus). L’intérêt de ce dispositif est évident dans le cas d’une installation murale. En effet, il permet à Samsung de ramener l’épaisseur de la TV à seulement 1,1 cm, ce qui s’avère assez exceptionnel, puisque cela comprend les haut-parleurs en plus de la dalle QD-OLED.

Sans son pied, la TV de Samsung s’avère donc deux fois moins épaisse que la LG OLED65G4. Ainsi, la TQ65S95D peut donc être parfaitement accolée au mur. Et, malgré cela, tous ses connecteurs demeurent accessibles sans aucun problème, puisqu’on peut placer le boîtier à proximité.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique comprend 4 ports HDMI 2.1, qui supportent donc tous l’affichage 4K en 120 ou 144 Hz. Ils sont complétés par trois 3 USB A, un connecteur Ethernet ainsi qu’une sortie audio numérique optique. Petit regret, que le boîtier One Connect soit placé sur le pied de la TV ou à côté de celle-ci, sur un meuble, les connecteurs demeurent assez peu accessibles.

Cela ne pose pas de problème particulier, si on ne touche plus aux câbles une fois l’installation initiale réalisée. Mais, si on doit modifier les branchements de temps à autre, ou même brancher un support de stockage USB, un port USB placé à l’avant du boîtier, ou directement sur la TV aurait été judicieux, comme c’est le cas sur la TCL 65C89B, que nous avons testé il y a quelques semaines.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sans les reflets, l’affichage OLED est sublimé

La Samsung TQ65S95D embarque une dalle QD-OLED de troisième génération. Rappelons que cette technologie OLED (LED organique) de Samsung se distingue de la version LG de l’OLED sur deux points :

Tout d’abord, Samsung exploite une couche de “points quantiques” ( Quantum Dots ), pour obtenir des couleurs particulièrement éclatantes.

), pour obtenir des couleurs particulièrement éclatantes. Ensuite, à la différence de LG, qui utilise un matériau organique qui produit de la lumière blanche, lorsque les pixels sont parcourus par de l’électricité, Samsung utilise des OLED bleues, ce qui permet de booster la luminosité.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Rappelons également que contrairement aux dalles LCD (à rétro éclairage LED ou mini LED), les pixels OLED émettent leur propre lumière, ce qui permet d’obtenir des noirs parfaits, et donc des contrastes des plus convaincants (différence entre le blanc le plus lumineux et le noir le plus sombre). D’autant plus que, depuis quelques années, la luminosité maximale des dalles OLED est en constante progression.

Et si cette dernière ne rattrape pas encore celle des dernières dalles LCD dotées d’un rétro éclairage mini LED, le pic de luminosité, en particulier en mode HDR, peut désormais grimper jusqu’à 3000 nits avec cette troisième génération QD-OLED.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La technologie OLED offre d’autres avantages sur le LCD :

Aucun effet de blooming (halos lumineux visibles autour des objets très lumineux affichés sur un fond très sombre.

Temps de réponse hyper rapide.

Angles de vision très larges. Ce dernier point est toujours intéressant, pour que tout le monde bénéficie de la même qualité d’affichage, même si on regarde l’image de biais, par exemple lorsqu’on regarde un match de foot avec des amis.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour couronner le tout, la Samsung TQ65S95D est donc la première TV OLED à bénéficier d’un filtre anti reflet d’une efficacité quasi totale ! En effet, lorsque la pièce est éclairée, dans la journée ou le soir, quand quelques lampes sont allumées, on ne voit plus son salon ou la fenêtre dans les zones sombres des images. C’est une véritable révolution pour cette technologie.

Les reflets, typiques d’une dalle OLED traditionnelle, disparaissent presque totalement. Presque, car on peut toujours apercevoir – à la place – un halo lumineux plus ou moins intense, comme on peut le voir dans le coin supérieur gauche sur les photos ci-dessous. Mais force est de constater que le revêtement mat remplit parfaitement sa tâche et la comparaison avec les images issues de la TV LG OLED65G4 est implacable !

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Au final, grâce à la technologie OLED et ses contrastes incroyables, aux Quantum Dots et leurs couleurs éclatantes et à la haute luminosité, la qualité d’affichage atteint un sommet inédit, renforcé par ce revêtement anti reflet. Seul petit hic, comme toujours chez Samsung, la TV n’est pas compatible avec le standard HDR Dolby Vision. En revanche, le HDR10+ Adaptative et le HDR10+ Gaming sont supportés.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Tizen, l’interface connectée réactive et complète de Samsung

La TQ65S95D utilise le système d’exploitation Tizen 8 de Samsung. Il s’agit d’une interface qui, comme celle utilisée par LG (Web OS) ou par d’autres constructeurs comme Sony ou TCL (Google TV), permet d’accéder rapidement à de nombreuses applications connectées, comme celles associées aux services de streaming audio et vidéo (Netflix, Youtube, Disney+, Apple TV, Spotify, etc.).

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On y trouve bien sur aussi un navigateur Internet, un lecteur de fichiers multimédia et le mode Ambiant, qui permet d’afficher – lorsque la TV est inutilisée – des photos, des reproductions d’œuvres d’art ou des illustrations, avec la possibilité d’y ajouter une ambiance sonore discrète. Et comme la TQ65S95D embarque deux tuners TNT, il est possible d’enregistrer des programmes sur support USB (avec mise en pause du direct).

L’interface de Tizen offre une organisation des plus classiques (on retrouve d’ailleurs certaines similitudes avec WebOS de LG !), avec en particulier un écran principal qui propose divers contenus suggérés, ainsi que les paramètres et fonctions principales, regroupés dans une colonne sur la gauche de l’écran.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La navigation dans l’interface s’effectue grâce à la petite télécommande fournie par Samsung. Celle-ci est dotée du minimum syndical en termes de touches (8 seulement !), dont quatre procurent un accès direct aux principaux services de streaming vidéo. Pour le reste, cette télécommande n’offre pas le niveau de qualité qu’on pourrait attendre pour une TV haut de gamme, avec son boîtier en plastique noir salissant. Par exemple, celle qui accompagne la TV Philips 65OLED905, que nous avons testée fin mars dernier, s’avère plus sophistiquée.

Bon point, en revanche, un petit panneau solaire, placé au dos de la télécommande, permet de recharger sa batterie (encore faut-il penser de la reposer du bon côté pour que la lumière soit bien captée !). Et si la batterie est totalement déchargée, il est possible de la recharger rapidement grâce à son port USB C.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et si ses touches ne sont pas rétro éclairées, ce n’est pas très grave finalement, car – compte tenu de son extrême simplicité – on prend très rapidement ses marques, ce qui permet de l’utiliser dans l’obscurité sans regarder et sans se tromper.

D’autre part, elle comporte un micro, toujours pratique pour donner des instructions à la TV, poser des questions à Alexa (l’assistant intelligent d’Amazon), ou juste effectuer une recherche rapidement. La TV intègre également un micro, qui a parfaitement reconnu nos requêtes lors de nos tests. Enfin, une de ses touche permet d’accéder à tous les paramètres liés à l’affichage, au son, etc.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme souvent, tous ces réglages sont répartis sur deux niveaux. Ainsi, dans un premier temps, une rangée d’icones s’affiche au bas de l’écran, afin d’ajuster rapidement la luminosité d’affichage, les paramètres audio, le profil d’affichage, etc.

Ensuite, si on désire peaufiner la qualité d’affichage, de nombreux paramètres peuvent être modifiés, par l’intermédiaires de menus beaucoup plus complets. Et pour que ces réglages ne soient pas réservés aux pros, chaque paramètre modifiable est accompagné d’une explication sur son rôle, avec – souvent – un exemple illustré.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, bien sur, pour éviter tout risque de marquage, la TV dispose des trois mécanismes que l’on retrouve sur la plupart des TV OLED de nos jours. Ainsi, elle active automatiquement un économiseur d’écran après quelques minutes d’inactivité. De plus, une fonction se charge de décaler très légèrement et régulièrement l’affichage des pixels de l’image, sans que cette opération ne soit perceptible à l’œil. Enfin, on peut déclencher à tout moment une procédure qui “nettoie” les pixels.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le Gaming Hub, le repaire des joueurs

Si on aime jouer sur sa TV, le Samsung Gaming Hub regroupe tous les services de Cloud gaming (Xbox, GeForce Now, Amazon Luna, Utomik, etc.), auxquels on peut être abonné.

Rappelons qu’avec ses quatre ports HDMI 2.1, la TQ65S95D peut être connectée à deux consoles, un PC et une barre de son eARC simultanément. Ces connecteurs supportent le mode ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permet de réduire drastiquement le retard d’affichage (Input Lag) lorsqu’on active le mode Jeu. Cela permet de bénéficier d’une excellente réactivité, ce qui peut procurer un avantage sur ses adversaires lorsqu’on joue à un jeu très compétitif en ligne, comme Fortnite.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La TV supporte une fréquence d’affichage variable (VRR), pouvant grimper jusqu’à 144 Hz, pour ceux qui sont équipés d’un PC gamer supportant un affichage en 4K à cette fréquence. Pour les consoles de dernières générations, rappelons que le taux de rafraichissement maximum est “limité” à 120 Hz.

Les technologies FreeSync Premium Pro et G-Sync sont supportées. Aucun effet de déchirement ne devrait donc parasiter les animations, avec les jeux sur consoles ou sur PC, quel que soit le processeur de sa carte graphique (AMD Radeon ou Nvidia GeForce).

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un son convaincant

Malgré sa finesse extrême, la Samsung TQ65S95D est équipée d’un système audio Dolby Atmos 4.2.2, qui exploite donc quatre haut-parleurs, deux woofers pour des basses renforcées et deux haut-parleurs orientés vers le plafond, afin de restituer (en théorie !) les effets audio verticaux.

Le son est restitué avec une puissance totale de 70 W. Certains utilisateurs pourront regretter que le format audio DTS ne soit pas supporté.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, dans l’ensemble, la qualité audio délivrée par la TV s’avère satisfaisante, avec des graves convaincants. Seule la spatialisation verticale de la technologie Dolby Atmos est quasiment inexistante. Certes, la scène audio s’avère large, mais il ne faut pas espérer bénéficier d’effets audio latéraux et verticaux aussi efficaces qu’avec une barre de son.

Encore une fois, on peut citer les excellentes performances audio de la Philips 65OLED908, qui intègre, au bas de l’écran, une petite barre de son 3.1 (d’une puissance de 80 W) signée Bowers & Wilkins.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le constructeur est d’ailleurs bien conscient que les utilisateurs exigeants feront appel à une barre de son Dolby Atmos. Et pour ces derniers se tournent vers une barre Samsung (récente), le constructeur à mis au point sa technologie Q-Symphony, qui permet aux haut-parleurs de ladite barre de se coordonner avec ceux de la TV pour optimiser le rendu audio. Le son semble alors quelque peu réhaussé, puisqu’il ne provient plus exclusivement du bas de la TV où se trouve la barre de son.

Samsung TQ65S95D – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Notre verdict