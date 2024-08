Test LG OLED65G4 : si cette TV délivre une image incroyable, elle n’est toutefois pas parfaite

8,5/10 LG OLED65G4 3599€ Voir le verdict Qualité d'affichage premium

Très haute luminosité maximale

Quatre connecteurs HDMI 2.1

Fréquence maximale de144 Hz

Télécommande gyroscopique

Parfaitement adaptée aux jeux

Système WebOS compet et réactif Dalle brillante

Télécommande non rétro éclairée

incompatible HDR10+

Pied optionnel

Depuis plusieurs années, LG propose différentes gammes de TV OLED, facilement identifiables par une lettre (B pour l’entrée de gamme, C pour le milieu de gamme et G pour le haut de gamme) et un numéro (4 pour 2024, 3 pour 2023, 2 pour 2022).

La TV LG OLED65G4 constitue donc le haut de gamme du constructeur pour cette année. Du moins, tant que le modèle OLED65M4 n’est pas encore commercialisé (qui ne devrait plus tarder). Ce dernier, présenté au CES de Las Vegas en tout début d’année, est un modèle atypique fonctionnant avec un boîtier, qui communique sans fil avec la TV, et sur lequel sont branchés toutes les sources vidéo et autres périphériques, reprenant ainsi à son compte le mode de fonctionnement du boîtier One Connect des TV Samsung haut de gamme (à la différence près que ce dernier est connecté à la TV par un câble).

Voyons de quelle façon LG a fait évoluer la qualité d’affichage de sa TV haut de gamme, grâce à sa technologie Meta 2.0, qui – rappelons le – exploite les dispositifs MLA (Micro Lens Array) et Brightness Booster Max.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la LG G4 ?

La LG OLED65G4 embarque un nouveau processeur, une dalle OLED toujours plus lumineuse, grâce à la technologie Meta 2.0 avec son système MLA de deuxième génération. La qualité des images devrait donc être optimale. Et la version 2024 de WebOS, le système connecté de LG, apporte de nouvelles options.

Technologie : OLED (Meta 2.0)

Luminosité : 3000 nits (pic)

Type de rétro éclairage : –

Processeur : Alpha 11 AI 4K

Fréquence maximale : 120/144 Hz

Compatibilité HDR : HDR10, HDR10 Pro, Dolby Vision

Nombre de tuners numériques : 1

Connectique : 4HDMI 2.1 (4K @ 120 / 144 Hz, eARC, ALLM, VRR, AMD Freesync Premium), 3 USB, Ethernet, numérique optique

Sans fil : Wi-Fi 6 (ac), Bluetooth 5.1

Son : 4.2, 60 W

Système d’exploitation : WebOS 24

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la LG G4 ?

Lancée à 3599 €, la version de 65 pouces de la LG G4 est aujourd’hui disponible à seulement 3290 €, sur le site du constructeur et la plupart des sites spécialisés. Attention, la LG G4 existe en deux références, selon qu’elle est fournie avec un pied (OLED65G46LS), ou avec l’attache murale, et donc sans le pied (OLED65G45LW).

En temps normal, le pied est un accessoire optionnel, vendu environ 200 €. Toutefois, si on désire installer la TV d’abord sur un meuble et – éventuellement – la fixer au mur, par la suite, certains sites proposent des packs contenant la version murale du LG G4 et son pied, au même prix que la TV seule (Boulanger par exemple), voire même moins cher (3049 € chez Son-video.com)

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le modèle de 55” est bien sur un peu plus accessible, puisqu’il est vendu 2390 €. Et si on dispose de plus d’espace dans le salon (et plus d’argent en banque), on peut se tourner vers les trois autres TV de la gamme :

La OLED77G4, de 77 pouces (4590 €)

La OLED83G4, de 83 pouces (6990 €)

La OLED97G4, de 94 pouces ! (24990 € !!!)

La bonne nouvelle, c’est que Samsung a lancé une opération spéciale pour l’été, qui permet de bénéficier d’une offre de remboursement intéressante. Valable jusqu’au 22 août, sur les achats réalisés hors marketplace, elle fait baisser la facture des TV de la série G4 de 300 € (sur le modèle 55 pouces) à 500 € (sur la version 83 pouces). Et, en l’occurrence, sur la OLED65G4, le constructeur rembourse 400 €, ce qui fait passer son prix à seulement 2890 €.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Avec ou sans pied

Les TV de la série G de LG ont toujours été conçues pour être fixées au mur d’une pièce, par l’intermédiaire d’un support VESA (elles sont donc livrées en standard sans pied). Dès lors, elles peuvent faire office de tableau, en affichant des œuvres d’art lorsqu’elles sont en veille (G pour Gallery, ou galerie d’art). D’ailleurs, la première pression effectuée sur la touche d’allumage de la télécommande ne permet pas d’éteindre la TV, mais lance le mode Toujours prêt, qui affiche diverses collections d’images très variées. C’est la seconde pression qui déclenche l’arrêt total de la TV.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et pour que cette installation ressemble le plus à celle d’un simple tableau, l’épaisseur de la OLED65G4 n’est que de 2,4 cm. Comme on voit sur la photo ci-dessus, l’épaisseur de la dalle OLED (avec un encadrement métallique argenté) est minimale, avec – juste derrière – le tout petit espace dédié à l’intégration de la connectique et des haut-parleurs.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sans son pied, la TV ne pèse que 24 Kg. Ce dernier, optionnel (LG ne pourrait-il pas le fournir en standard ?), peut être fixé à La TV de deux façons, pour que le bord inférieur de l’image soit plus ou moins proche du meuble. Cela peut s’avérer pratique si on désire par exemple installer une barre de son et éviter qu’elle ne masque le bas de l’image.

Le pied fait également office de passe câbles. On peut toutefois regretter que l’espace y soit très exigu et qu’il faudra faire preuve de beaucoup d’agilité et de patience pour remettre le cache après avoir fait passer les câbles dans le pied.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la connectique est répartie sur deux zones : la première, verticale, comporte deux connecteurs HDMI 2.1 (dont celui qui est compatible eARC) et un port USB. La seconde, placée à l’horizontale (et donc un peu moins facilement accessible), regroupe les deux autres connecteurs HDMI 2.1, deux ports USB supplémentaires, la sortie audio numérique optique et le port Ethernet.

Le tout est complété par les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

LG OLED65G45LW RueDuCommerce 0€

Fnac 2,590.90€

Darty 2,792.63€

Amazon 2849€

Boulanger 2990€

Pixmania FR 3,041.99€

Son-Vidéo.com 3290€

LG FR 3599€ Plus d’offres LG OLED65G46LS Boulanger 3290€

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une image toujours plus lumineuse

Les deux principales nouveautés de cette OLED65G5 résident dans sa dalle Meta 2.0 et son processeur de dernière génération, appelé Alpha 11 AI. Ce dernier se charge – avec brio – de toutes les optimisations qui permettent d’obtenir une image d’excellente qualité, quelle que soit la source vidéo (streaming vidéo, lecteur DVD Blu-ray ou Blu-ray 4K, console de jeu, ordinateur, etc.).

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’autre élément extrêmement important de la TV, la dalle OLED , exploite la technologie MLA (Micro Lens Array) de LG. Celle-ci a été inaugurée l’année dernière sur les TV de la série G3 et c’est donc la 2eme génération qui est ici à l’œuvre. Comme chaque année, elle est censée offrir une luminosité maximale en hausse par rapport à la précédente génération. Ainsi, le constructeur annonce une valeur maximale, en pic HDR, de 3000 nits (la plus élevée du marché pour l’instant).

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Mais, bien sur, ce pic ne concerne que des objets très petits (une explosion vue de loin dans la nuit, par exemple). La plupart du temps, lorsque les objets lumineux occupent une plus grande partie de l’affichage, la luminosité maximale est plus basse. Toutefois, grâce aux optimisations apportées d’année en année, en l’occurrence avec la technologie Brigthness Booster Max, celle-ci est globalement toujours plus satisfaisante.

En plus de rendre certains effets lumineux plus impressionnants dans les films que l’on regarde dans la pénombre, cette très haute luminosité rend les images vues de jour plus convaincantes.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, comme toujours, la technologie OLED permet d’obtenir des noirs parfaits, avec de superbes couleurs, et sans effet de blooming (léger halo lumineux visibles sur les TV LCD autour des objets lumineux affichés sur un fond sombre).

La TV OLED65G4 est bien sur compatible avec les standards HDR, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ. En revanche, assez étonnamment, elle fait l’impasse sur le HDR10+ et le HDR10+ Adaptative. Dommage.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Précisons, d’autre part, que si la TV est dotée de la technologie Super Anti Reflet (SAR) de LG, qui vise à réduire de façon drastique les reflets à l’écran, son efficacité s’avère encore très moyenne. En effet, comme on peut on constater sur certaines photos que nous avons prises en journée (dans une pièce pourtant moyennement éclairée), les reflets sont toujours visibles dans les parties très sombre des images. Il est donc toujours préférable de regarder les films et séries dans une pièce la plus sombre possible.

Toujours est-il que le visionnage de vidéos HDR en 4K, dans des conditions favorables, est un pur régal pour les yeux. Les couleurs resplendissent, tandis que les scènes qui se déroulent la nuit ou dans l’obscurité bénéficient d’une précision bien plus grande que sur les TV LCD.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme d’habitude, la TV propose différents profils d’affichage : Image personnalisée (voir plus bas), Vif, Standard, Economie d’énergie, Cinéma, Sport, Jeux, Expert pièce sombre et Expert pièce lumineuse, ainsi que le mode FilmMaker, dont la colorimétrie est censée être la mieux adaptée au visionnage des films.

D’autre part, grâce à la fonction AI Picture Pro, les vidéos en basse définition (inférieure à 4K) bénéficient d’une mie à l’échelle des plus efficaces, avec suppression du bruit numérique.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme nous l’avons déjà indiqué, on retrouve l’assistant d’image personnalisée, qui permet à chacun de configurer son propre profil d’affichage. Et pour cela, il n’est pas nécessaire d’être un pro de la colorimétrie et de modifier de nombreux paramètres. En effet, la TV nous soumet sept séries d’images, dans lesquelles on doit indiquer celle que l’on préfère, en fonction de l’éclairage, des couleurs, etc. Puis, l’assistant ajuste automatiquement certains réglages en fonction des sept choix et conserve ces préférences dans le profil appelé Image personnalisée, que l’on peut activer à tout moment.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Signalons enfin que la TV OLED65G4 bénéficie de la garantie OLED CARE+, qui comprend la garantie standard de 2 ans, à laquelle s’ajoutent trois années de garantie supplémentaires, juste pour la dalle OLED. Et, dans les paramètres de la TV, on trouve plusieurs options permettant d’éviter le marquage des pixels, comme un économiseur d’écran, une fonction qui déplace automatiquement les pixels et une autre qui réduit la luminosité des éléments lumineux et statiques (comme les logos).

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un système en évolution lente

Après WebOS23, la OLEG65G4 intègre la version 2024 du système de LG, WebOS 24. Ce dernier s’avère rapide, réactif et donne accès à la plupart des services de streaming en ligne et à de nombreuses autres applications. D’autre part, plusieurs utilisateurs peuvent configurer l’organisation des différents éléments présents sur l’écran principal. Bon point, le constructeur assure qu’une mise à jour est garantie chaque année pendant 5 ans (soit 4 mises à jour).

On constate de légers changements dans l’organisation des différents éléments affichés à l’écran par rapport à WebOS 2023, qui était présent sur la TV OLED65C3 que nous avons testée l’année dernière (et qui est d’ailleurs toujours en vente). Ainsi, les icônes qui étaient placés en haut de l’image, dans une grande bande horizontale noire, ont été déplacés sur le côté gauche, ce qui permet d’optimiser l’espace.

LG OLED65G4 – WebOS 24 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

LG OLED65C3 – WebOS 23 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On retrouve un menu principal offrant un accès direct aux Quick Cards (écrans personnalisables regroupant des applications et des contenus en rapport avec certains domaines, comme le jeu ou la musique), aux applications installées ainsi qu’aux différents programmes que vous pouvez consulter sur divers services de streaming vidéo. On remarque que la taille des Quick Cards a été réduite (et désormais sans illustration), afin de pouvoir afficher une ligne supplémentaire de contenus suggérés, ce qui est appréciable.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, comme l’année dernière, on peut regretter que la moitié supérieure de l’écran principal soit occupée par des messages publicitaires. Heureusement, il est possible de les désactiver. Mais, même dans ce cas, la zone de l’affichage demeure inexploitée, car la TV affiche alors une auto promotion pour WebOS qui n’a aucun intérêt.

Parmi les différentes fonctions de la LG OLED65G4, rappelons que celle appelée Toujours prêt permet de télécharger des séries d’images, qui représentent des dessins ou des œuvres d’art, que l’on peut afficher au lieu d’avoir aucune image à l’écran lorsque la TV est en veille. La TV se transforme en tableau. Un Van Gogh dans son salon, c’est la classe.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, depuis plusieurs années, LG fournit une télécommande très pratique avec son pointeur gyroscopique. Ce dispositif permet de saisir des mots de passe, par exemple, assez rapidement. D’autre part, outre son micro, elle comporte également six touches d’accès direct à divers services de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels).

Le moins bon point, c’est que – depuis plusieurs années – cette télécommande n’a pas évolué. Ainsi, elle est toujours alimentée par piles et ses touches ne sont toujours pas rétro éclairées. De plus, son plastique noir apparaît de nos jours un peu bas de gamme.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour accompagner une TV haut de gamme, LG gagnerait donc à revoir son design, afin de la rendre plus sexy tout en la modernisant, avec des touches rétro éclairées, une batterie rechargeable par connexion USB C et une finition métallique (à l’image de la télécommande de la TV Philips 65OLED905, ou de celle de la TV Samsung TQ65S95D, qui intègre un petit panneau solaire pour recharger sa batterie). Le tout, bien sur, en conservant le dispositif de pointage gyroscopique !

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, il est possible de poser des questions ou de piloter certaines fonctions de la TV à l’aide des assistants de Google et d’Amazon (Alexa), grâce au micro intégré à la la télécommande ou à celui de la TV. Petit point négatif, l’assistant a d’ailleurs eu tendance – lors de nos tests – à se déclencher tout seul, même si on ne l’avait pas sollicité, car il croyait avoir identifié une commande vocale ou une requête.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, la OLED65G4 n’intègre qu’un seul tuner TNT. Donc, si on désire exploiter la fonction d’enregistrement sur support USB (avec mise en pause du direct, ou TimeShift), on ne peut pas regarder une autre chaine que celle qu’on enregistre.

D’autre part, WebOS est doté d’un lecteur de fichiers multimédia, plutôt bien réalisé (il faut s’en contenter de toute façon, car les applications de lecture de fichiers multimédia, comme VLC ou Kodi, ne sont pas au catalogue de LG).

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, les différents réglages de la TV son répartis sur deux niveaux. Le premier, très sommaire, permet de modifier rapidement les principaux paramètres, comme le profil d’affichage. Puis, si on désire se plonger dans des réglages plus précis, les sections Image et Son offrent tout ce qu’il faut pour configurer très finement l’affichage et le rendu audio.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Des aptitudes certaines pour le jeu

Comme la plupart de ses concurrentes actuelles, la LG OLED65G4 est en mesure d’exploiter les dernières consoles de jeu dans d’excellentes conditions, c’est-à-dire en 4K 120 Hz, grâce à ses quatre ports HDMI 2.1. Et comme ceux-ci supportent également le mode144 Hz, les PC performants bénéficient d’une fluidité d’affichage encore accrue. Et, à la différence des TV qui n’embarquent que deux ports HDMI 2.1, les (rares) utilisateurs équipés des consoles PS5 et Xbox X, et d’un PC surpuissant, pourront conserver les trois appareils branchés à tout moment.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la compatibilité avec les technologies Freesync Premium d’AMD et G-Sync de Nvidia est la garantie de bénéficier d’une grande qualité d’affichage, sans le moindre effet de déchirement d’image. De plus, à l’instar des autres TV OLED, la LG G4 assure un temps de réponse ainsi qu’un retard d’affichage (Input lag) très bas.

Et, lorsque le mode Jeu est activé, il est possible de faire apparaître deux menus (Game Optimizer et Game Dashboard), par l’intermédiaire desquels il est possible d’ajuster certains paramètres, comme un profil d’affichage spécifique à un type de jeux (FPS, RPG, etc.).

Enfin, toutes les applications en rapport avec les jeux sont regroupées dans une Quick Card. En particulier, on y trouve les accès aux différentes plate-formes de jeu en ligne, comme GeForce Now de Nvidia, Luna d’Amazon ou encore Utomik.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un son plus 4.2 que 11.1.2 !

Terminons ce tour d’horizon de la LG OLED65G4 en parlant de son système audio. La TV intègre six haut-parleurs, dont deux woofers, qui restituent donc un son en mode 4.2, avec une puissance maximale de 60 W. Le constructeur met en avant son mode AI Sound Pro censé offrir une restitution audio virtuelle en 11.1.2 (Dolby Atmos).

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans les faits, il ne faut pas s’attendre à une qualité audio à la hauteur d’une barre de son Dolby Atmos. En effet, la TV offre un son stéréo de bonne qualité, ce qui est déjà une bonne chose pour une TV aussi plate. Mais il faudra toujours investir dans une barre de son pour obtenir des résultats à la hauteur de la qualité d’affichage.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

C’est dans cette optique que le constructeur propose pas moins de trois fonctions spécifiques au fonctionnement de la TV en coordination avec une barre de son. Ainsi, la technologie WOW Cast permet de faire communiquer sans une barre de son LG récente avec la TV. Et grâce à WOW Interface, la TV est en mesure d’afficher les réglages de la barre de son à l’écran afin de la configurer très facilement.

Enfin, le mode WOW Orchestra permet de créer une symbiose entre le son issu de la barre de son et celui de la TV. Ainsi, le son est réhaussé et semble moins provenir de la barre de son.

LG OLED65G4 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Notre verdict