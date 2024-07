Test TV TCL : ce nouveau 65 pouces mini LED très abordable est très tentant !

La 65C89B fait partie de la gamme de TV 2024 de TCL. Elle utilise une nouvelle dalle LCD, qui exploite la technologie Quantum Dot, qu’un rétro éclairage mini LED toujours plus précis, afin de délivrer une image lumineuse et contrastée, de haute qualité. Et pour que le son soit à la hauteur de l’image, elle intègre un système audio 2.1.2 signé Onkyo. Le tout est complété par l’excellent système Android TV.

Dans la gamme 2024 des TV TCL, la série C89B remplace la C845 de l’année dernière (on note que cette dernière est toujours en vente au très bon prix de 800 €, dans sa version de 65 pouces). Avec ce nouveau modèle, le constructeur poursuit sa montée en gamme, en faisant progresser la qualité d’affichage et le son.

Pour cela, il s’appuie désormais sur une dalle LCD QLED, associée à un dispositif de rétro éclairage mini LED comportant toujours plus de zones indépendantes, afin d’atteindre une luminosité et un taux de contraste toujours plus élevés. D’autre part, la 65C89B intègre – en plus des haut-parleurs traditionnels et du caisson de basses – deux haut-parleurs orientés vers le plafond pour offrir une qualité sonore à la hauteur de l’image, en mode Dolby Atmos.

Les promesses sont-elles tenues, aussi bien en termes de qualité d’affichage que de rendu audio ? La TV s’avère-t-elle globalement convaincante, compte tenu du prix demandé par le constructeur ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de la TCL 65C89B ?

Outre une dalle VA secondée par un rétro éclairage mini LED de nouvelle génération, plus efficace, on retrouve la compatibilité avec tous les standards HDR, une fréquence d’affichage maximale élevée (pour ceux qui possèdent une console Microsoft ou Sony de dernière génération ou un PC très performant) et le système Google TV, riche et efficace.

Technologie : LCD VA, Quantum Dot

Type de rétro éclairage : mini LED

Processeur : AiPQ 3.0

Fréquence maximale : 144 Hz (240 Hz en mode DLG)

Compatibilité HDR : HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ

Nombre de tuners numériques : 1

Connectique : 2 HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz) et 2.1 (4K @ 120 / 144 Hz, eARC, ALLM, VRR, AMD Freesync Premium), 1 USB, Ethernet, numérique optique

Sans fil : Wi-Fi 6 (ac), Bluetooth

Son : 2.1.2, 50 W

Système d’exploitation : Google TV

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de la TCL 65C89B ?

Lancée il y a deux mois à 2499 €, la TCL 65C89B est déjà proposée avec une réduction de 44 %, ce qui fait passer la facture à seulement 1390 € ! Ce prix s’avère très compétitif, si on le compare – par exemple – à celui du modèle équivalent dans la gamme 2024 de Sony, la 65Bravia7 (2190 €).

Il est d’autant plus compétitif que – jusqu’au 8 septembre – le constructeur propose une offre de remboursement, qui fait encore baisser la facture, de 200 € sur le modèle 65 pouces qui est l’objet de ce test. Au final, le 65C89B est donc accessible pour seulement 1190 €.

Ceux qui ont plus de place dans leur salon (et plus d’argent en banque !), peuvent opter pour trois modèles de plus grande taille :

75 pouces (1599 €)(- 200 € avec l’offre de remboursement, soit 1399 €)

85 pouces (1990 €)(- 400 € avec l’offre de remboursement, soit 1590 €)

98 pouces (3790 €)(- 500 € avec l’offre de remboursement, soit 3290 €)

Signalons que ces deux derniers modèles, les 85C89B et 98C89B, se distinguent des 75C89B et 65C89B par un système audio Dolby Atmos plus performant, de type 2.2.2 (avec deux subwoofers, pour offrir des basses renforcées).

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un design dans la continuité des modèles précédents

Les TV TCL se suivent et se ressemblent. En l’occurrence, la 65C89B dispose d’un cadre en aluminium brossé, avec des bords particulièrement fins. Le résultat s’avère discret dans l’ensemble, à l’exception de la petite étiquette, placée sur le bord droit, qui nous rappelle qu’on se trouve en présence d’un modèle “Premium”. Ce détail n’était pas vraiment indispensable.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On retrouve un pied central, avec – comme souvent – une plaque métallique massive qui assure une bonne stabilité, associée à un coffrage, à l’arrière, en plastique. On note que ce dernier ne s’ouvre plus, comme celui des précédentes TV TCL, comme la 65C845, afin d’y faire passer les différents câbles, pour réaliser une installation “propre”.

On remarque également que le coffrage de la TCL 65C89B peut désormais être fixé au dos de la TV selon deux positions en hauteur. Ainsi, en position basse, le bord inférieur de la TV se trouve à 7 cm du meuble, contre 11 cm en position haute.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cela permet – éventuellement – de surélever un peu la TV et pouvoir ainsi installer une barre de son, sans que celle-ci ne cache le bord inférieur de l’image (la télécommande fonctionnant en Bluetooth, il n’y a aucun problème si un objet est placé devant le récepteur de la TV, lui même situé sous le logo, au bas de l’écran).

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, en ce qui concerne la connectique, TCL 65C89B reprend la même configuration que les modèles précédents. Ainsi, on dispose de quatre connecteurs HDMI. Les deux premiers – de type HDMI 2.1 – supportent respectivement des fréquences maximales de 144 Hz et 120 Hz (en 4K), avec les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode). Les deux autres – de type HDMI 2.0 – ne fonctionnent qu’en 60 Hz. Et c’est le connecteur HDMI 4 qui permet de se connecter à une barre de son compatible eARC.

Le tout est complété par un (seul) port USB, une sortie audio numérique optique et les entrées antenne et satellite.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une qualité d’affichage en constante progression

Génération après génération, les TV LCD QD-miniLED (Quantum Dot mini LED) de TCL se bonifient. Pour arriver à ce résultat, le constructeur n’arrête pas d’optimiser au fil du temps la précision du rétro éclairage mini LED. Cela passe principalement par l’augmentation du nombre de zones pouvant être gérées de façon indépendante. En l’occurrence, la 65C89B est en mesure de piloter 1344 zones, contre “seulement” 576 pour la TCL 65C845.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le rétro éclairage pouvant être géré de façon plus précise, par blocs toujours plus petits, le taux de contraste s’en trouve renforcé, tout comme la luminosité maximale de l’image. D’ailleurs, le constructeur annonce un pic de luminosité pouvant atteindre pas moins de 3300 nits ! La différence avec la dalle du modèle 65C845 de l’année dernière est donc considérable, puisque cette dernière ne pouvait délivrer qu’une luminosité maximale de 2000 nits.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La précision accrue du rétro éclairage permet également de réduire très sensiblement les effets de blooming, sans toutefois les éliminer totalement comme le font les dalles OLED. Ces fuites de lumière, visibles autour des objets très lumineux affichés sur un fond noir (comme les sous-titres affichés dans la bande noire située sous l’image), qui forment une sorte de halo lumineux indésirable, sont dans le cas de la 65C89B presque imperceptibles.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et pour offrir une qualité d’affichage optimale quelle que soit la source utilisée (ordinateur, console de jeu, platine Blu-Ray, streaming vidéo, etc.), la TV est compatible avec les deux standards HDR10+ et Dolby Vision IQ.

Résultat, la qualité d’affichage est au rendez-vous, avec des couleurs sublimées par la technologie Quantum Dot et des contrastes qui se rapprochent de plus en plus de ceux offerts par les dalles OLED. Un vrai régal pour les yeux. Seul petit bémol : la dalle est brillante. Du coup, si on désire regarder un film ou une série sans plonger la pièce dans l’obscurité, des reflets seront visibles dans les zones très sombres de l’image (photo ci-dessous).

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De son côté, le nouveau processeur AiPQ Pro exécute de belles mises à l’échelle 4K des contenus en définition inférieures, Full HD par exemple. Il se charge également de réduire au maximum les défauts d’affichage pouvant être visibles autour des objets qui se déplacent à l’image. Diverses options présentes dans le section Mouvement, permettent de minimiser ces artefacts visuels, assez désagréables, encore présents, parfois.

Enfin, si on dispose d’un PC très performant, le premier connecteur HDMI 2.1 de la TCL 65C89B supporte une fréquence maximale de 144 Hz. Et pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles avec une console de dernière génération (PS5 ou Xbox X), le second port HDMI est compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cerise sur le gâteau, si on possède un ordinateur qui n’est pas en mesure de générer un grand nombre d’images par seconde en 4K, il est possible d’activer la technologie DLG (Dual Line Gate). Celle-ci réduit par deux la définition verticale des images affichées (3840 x 1080 pixels au lieu de 3840 x 2160 pixels), ce qui permet d’atteindre une fréquence maximale de 240 Hz. Au final, la légère baisse de qualité est compensée par une plus grande fluidité d’affichage.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La même interface, mais une nouvelle télécommande

Comme sur les autres TV de TCL, le portail des applications connectées n’est autre que Google TV. C’est une bonne chose, car ce système offre la plus grande richesse en termes d’applications ainsi qu’une excellente réactivité.

Pour parcourir les différents menus, le constructeur ne fournit qu’une seule télécommande, simplifiée. Bon point, son design a été amélioré par rapport à celle – en plastique noir – qui est livrée avec la 65C845.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Original, les deux touches qui permettent de modifier le volume sonore de la TV sont placées sur le côté de la télécommande, comme sur un smartphone. De plus, celle-ci intègre un micro qui permet de poser des question à l’assistant intelligent de Google, ou de piloter certaines fonctions de la TV à l’aide de commandes vocales.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, elle est dotée de touches qui procurent un accès direct à Netflix, Youtube et Prime Video. La dernière lance une chaine appelée TCL Chanel, qui comporte des tonnes de programmes et de films, en streaming, payants (Prime Video), mais aussi gratuits (mais avec un maximum de publicités sur Rakuten TV par exemple !). On y trouve des contenus plus ou moins intéressants, avec – par exemple – un très grand nombre de films dont on n’a jamais entendu parler. Bon point, néanmoins, de nombreux programmes sont destinés aux enfants.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bref, la télécommande s’avère plutôt séduisante, même si elle demeure assez conventionnelle, avec des touches qui ne sont pas rétro éclairées, ce qui est pourtant pratique lorsqu’on désire effectuer une opération dans l’obscurité, et alimentée par piles. Il serait remps que TCL s’inspire de ce que font d’autres constructeurs, comme Philips. En effet, la télécommande de la Philips 65OLED908 intègre une batterie, qui se recharge par l’intermédiaire d’un port USB C. De plus, ses touches sont rétro éclairées et il est même possible d’y faire apparaître un pavé numérique (lire notre test de la Philips 65OLED908).

Comme sur la 65C845, la TV propose trois façons d’accéder à divers réglages. Pour accéder au menu de premier niveau, il suffit d’appuyer sur touche de la télécommande estampillée de trois traits superposés. Quelques options apparaissent alors au bas de l’écran (photo ci-dessus), par l’intermédiaire desquelles il est possible de modifier rapidement la luminosité, les profils d’affichage, le mode audio, etc.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une autre solution consiste à faire apparaitre le menu principal, en appuyant sur la touche frappée d’une roue dentelée. Sur le panneau qui s’affiche alors à l’image (photo ci-dessus), on, dispose alors de plusieurs possibilités : activer l’économiseur d’écran, sélectionner de l’entrée vidéo, accéder aux réglages réseau ou d’accessibilité, etc.

Dans les deux cas, on a la possibilité d’aller consulter tous les paramètres avancés de la TV, pour configurer très précisément les moindres détails de l’image, du son et de toutes les autres fonctions (réglage des chaînes, réseau, comptes, périphériques Bluetooth associés, etc.).

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un son Dolby Atmos… en théorie

La série C89B de TCL embarque un équipement audio de type Dolby Atmos. En l’occurrence, le son est censé être restitué en 2.1.2 sur le modèle 65 pouces que nous avons testé. On doit donc bénéficier d’une restitution stéréo, avec un subwoofer (au dos de l’écran) et deux haut-parleurs complémentaires, orientés le plafond, afin de restituer les effets audio verticaux de la technologie Dolby Atmos.

Signalons que les versions 85 et 98 pouces du C89B délivrent un son encore plus performant, de type 2.2.2 (avec deux subwoofers donc). L’ensemble délivre une puissance de 5 x 10 W.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le petit souci réside dans le fait qu’on voit mal comment, compte tenu de leur disposition, ces haut-parleurs peuvent envoyer certains effets sonores de façon à ce qu’ils reviennent vers l’utilisateur (ce qui est quand même le but du jeu). Et donc, en pratique, malgré le visionnage de plusieurs Blu-Ray 4K dotés d’une bande son Dolby Atmos, nous avons eu beaucoup de mal à percevoir ces fameux effets audio “verticaux”.

Inutile de préciser que si on désire vraiment bénéficier d’effets audio verticaux plus convaincants, il est préférable, de loin, d’investir dans une barre de son compatible Dolby Atmos, ou – mieux encore – dans un véritable kit audio, 5.1.2 par exemple, relié à un amplificateur Home Cinéma.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, la qualité audio dans les films demeure globalement plus que satisfaisante. Et lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique, depuis un service de streaming audio comme Spotify ou Deezer, on est agréablement surpris par le son équilibré, avec des basses bien présentes (en utilisant le profil audio Musique bien sur).

Nul doute que les deux haut-parleurs Dolby Atmos supplémentaires s’avèrent finalement avantageux, en renforçant le rendu sonore global, grâce à un son un peu plus spatialisé. Notons enfin qu’il est possible de renforcer les basses avec l’Amplificateur des graves présent parmi les paramètres audio.

TCL 65C89B – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

