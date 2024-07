Test SwitchBot Lock Pro : une serrure connectée imposante mais performante

La serrure connectée SwitchBot Lock Pro se distingue par un pack ultra complet et nettement moins cher que la concurrence. Cependant, un prix aussi intéressant est-il synonyme d’un produit de qualité ?

Les raisons d’installer une serrure connectée sont nombreuses : donner un accès à des vacanciers qui louent ponctuellement votre maison, créer un code à usage unique pour votre voisin qui vient nourrir le chat ou arroser le jardin ou encore permettre à ses enfants de rentrer à la maison avec leur empreinte digitale sans avoir besoin de leur confier un jeu de clé.

La serrure Lock Pro et son Keypad se propose de répondre à toutes ces problématiques. Alors, facilité d’installation, qualité de l’application, sécurité… nous l’avons passée au crible pour vérifier ce que vaut la serrure connectée de SwitchBot.

Quel est le prix de la SwitchBot Lock Pro ?

La serrure SwitchBot Lock Pro est commercialisée seule ou avec le Keypad, qui permet de saisir un code sans avoir à sortir son smartphone, mais qui est également doté d’un capteur d’empreintes digitales. Le constructeur propose aussi sa serrure avec un Hub Matter rendant la serrure compatible avec :

Google Assistant

Alexa

Siri Shortcuts

IFTTT

Samsung SmartThings

Le pack est commercialisé au prix indicatif de 239,99€ par le constructeur, mais SwitchBot est habitué aux promotions et fait régulièrement des offres intéressantes sur son site, surtout pendant les phases de lancement.

La serrure peut être vendue dans différentes configurations si vous n’avez pas besoin de tout le package qui va avec. Les configurations disponibles (dont certaines en promotion actuellement) sont :

SwitchBot Lock Pro seule : 119,99€ au lieu de 139,99€

au lieu de 139,99€ SwitchBot Lock Pro + Hub Mini Matter : 159,99€

SwitchBot Lock Pro + Keypad + Hub Mini Matter : 189,99€ au lieu de 239,99€

Quelles sont les caractéristiques de la SwitchBot Lock Pro ?

La SwitchBot Lock Pro est une serrure qui propose des fonctionnalités assez classiques pour l’essentiel, avec quelques fonctionnalités avancées quand on entre dans les détails. Voici ses caractéristiques :

Application : SwitchBot

SwitchBot Connectivité : Bluetooth / Wi-Fi avec Hub Mini

Bluetooth / Wi-Fi avec Hub Mini Température de fonctionnement : 10°C – 45°C

10°C – 45°C Dimensions : 120 x 59 x 83,9 mm

120 x 59 x 83,9 mm Alimentation : 4 piles AA ou pack de batteries rechargeables

4 piles AA ou pack de batteries rechargeables Compatibilité assistants vocaux : Raccourcis Siri, Google Assistant, Alexa

Un look imposant mais élégant

Lorsque l’on ouvre la boite, la première chose que l’on constate, c’est le look franchement imposant de la Lock Pro. Là où SwitchBot nous avait impressionné avec son aspirateur robot format mini, ici, c’est du format maxi. Cette dernière est nettement plus épaisse que les serrures Nuki ou Yale par exemple. Cependant, elle reste élégante et sobre.

La serrure est essentiellement composée de plastique, mais également de certaines pièces métalliques, là où il y a besoin d’une résistance accrue, notamment sur le système permettant de tourner la clé.

Sur la face avant se trouve une molette, permettant de tourner la clé manuellement au besoin. C’est très pratique notamment au cas où l’appareil serait déchargé. Au centre de cette molette, se situe un bouton avec deux niveaux d’appui possibles et une LED d’activité.

La serrure s’alimente avec 4 piles AA, ce qui vous oblige à acheter des piles mais vous pouvez opter pour des modèles rechargeables pour ne pas avoir à en acquérir des neuves à chaque recharge. Dans tous les cas, l’autonomie annoncée est très convenable, environ 9 mois selon le constructeur, vous n’aurez donc pas à les changer souvent.

Sur le reste du plan esthétique, on retrouve un petit logo de SwitchBot sur la partie inférieure, mais ce qui nous intéresse est à l’arrière. C’est ici que se trouve le système de roue permettant de tourner automatiquement la clé. Cette roue est motorisée et permet de faire tourner votre clé comme vous le feriez manuellement.

Dans l’ensemble donc, le look de cette SwitchBot Lock Pro est sobre et joli, la profondeur de tout de même près de 84 mm passe sans souci, ce n’est pas un point bloquant.

Avec la serrure, sont fournis quelques accessoires :

Un mini pad autocollant

Deux clés Allen

Un pack de vis

Des chiffons de nettoyage

Quelques notices

Un sticker bleu pour positionner correctement le produit

Des supports pour s’adapter sur différentes serrures

Un détecteur d’ouverture de porte

Des adaptateurs pour divers types de serrures

Le pack est ultra complet, ce qui n’est pas toujours le cas chez les concurrents. Alors, est-ce vraiment indispensable ? Tout ne l’est pas, mais un pack le plus complet possible permet de s’adapter sur le plus de serrures possibles. C’est donc une très bonne chose et ce qui ne sert pas restera dans la boite.

Pour nos test, nous avons reçu le pack intégrant notamment un Keypad fourni avec son support de fixation. Un élément très pratique pour ouvrir sa porte avec une simple empreinte digitale ou avec un code à configurer soi-même dans l’application. Le Keypad est rétro-éclairé avec une lumière verte assez discrète de jour, mais qui se voit parfaitement de nuit.

Ce dernier est fourni avec une notice de montage, des accessoires permettant de l’installer facilement, une carte d’accès et des piles. On peut toutefois regretter que le compartiment à piles soit si difficile à ouvrir. Un outil est fourni, cependant il faut y aller assez fermement pour l’ouvrir.

Enfin, SwitchBot nous a envoyé le Hub Matter, lequel se connecte simplement à une alimentation secteur (non fournie), permettant de faire la liaison avec les divers services d’accès à distance, comme Google Home, Siri Shortcuts et autres. Le tout est également compatible avec Alexa pour un pilotage depuis une enceinte Amazon Echo notamment. Ce qui est pratique, mais pas indispensable.

Une installation simple

L’installation n’est pas très compliquée et tous les éléments devant vous permettre de poser la serrure correctement sont là. Il faut déjà commencer par une première étape : le nettoyage du système de votre porte.

Une fois cette étape effectuée, il faut installer le support de fixation qui convient, à l’aide du pad autocollant 3M fourni à cet effet. Selon la longueur de votre clé (plus ou moins de 3 cm), cette phase ne sera pas nécessaire.

Ensuite, il ne reste plus qu’à clipser la serrure par-dessus, attention toutefois, la molette doit être sur la partie supérieure. Si ça semble assez évident au montage, lors de la découverte du produit, ça ne l’était pas forcément.

Ensuite, il faut installer le détecteur d’ouverture de porte à une distance de 2 à 4 centimètres de la serrure, pour que la connexion magnétique entre les deux se fasse correctement.

Au final, dès lors que l’on a à faire à une serrure classique, tout s’effectue assez facilement et quelques accessoires se révèleront inutiles.

Afin d’éviter que vous investissiez dans un modèle qui pourrait ne pas convenir à votre serrure, SwitchBot met à votre disposition dans la partie support de son site, les moyens de vérifier si votre serrure sera ou non compatible.

Installation du Keypad

Le Keypad s’installe facilement avec un sticker spécifique, permettant de le poser parfaitement droit. Ce sticker indique également les endroits où percer votre mur, pour éviter de vous tromper et de faire des trous supplémentaires inutiles.

N’oubliez pas d’y installer les piles à l’aide de l’outil prévu à cet effet. Ce Keypad s’ouvre avec difficulté, mais en forçant un peu avec l’outil uniquement, il finit par s’ouvrir. Cela vient du fait que comme il est étanche, les caoutchoucs sont très serrés pour éviter les infiltrations d’eau.

Une fois vos trous percés, vos chevilles installées, l’accessoire métallique doit y être fixé, vous pouvez ainsi positionner le Keypad dessus. Pour le retirer, un trombone un peu comme pour extraire la SIM de votre smartphone est fourni. Il doit être positionné dans le trou au-dessous du Keypad pour l’extraire de sa fixation.

Installation du Hub Matter

Le Hub Matter fourni avec la SwitchBot Lock Pro est très pratique et s’installe facilement. Il se connecte en USB-C à son câble d’alimentation, lequel se connecte en USB-A à un chargeur non fourni dans la boite. Il suffit de lui trouver une position et de le fixer à l’aide du pad autocollant 3M prévu à cet effet. Il vous faut un chargeur USB-A, mais vous devriez bien avoir ça dans vos placards !

Une configuration complète avec le Keypad

Une fois tout ceci installé, vous avez besoin de votre smartphone pour télécharger l’application SwitchBot qui propose un menu plutôt intuitif. Elle est disponible gratuitement sur l’AppStore et le PlayStore. Une fois connecté, vous pourrez ajouter un nouveau produit.

Une fois la serrure ajoutée, ce qui n’est pas très compliqué, il vous faut créer une pièce. Pour cela, il suffit juste d’en créer le nom, dans notre cas, “Entrée”. Vous pouvez ensuite lire le guide d’installation ou appuyer sur “Déjà installé” si vous l’avez déjà posée en amont de la configuration dans l’application.

Ensuite, il faut faire quelques manipulations avec la serrure pour la calibrer correctement, à commencer par fermer la porte et la verrouiller et sélectionner le type de serrure que vous avez. Dans notre cas une serrure à pêne dormant, un format assez classique, avec une poignée à l’intérieur et à l’extérieur.

Par la suite, il faut configurer le capteur d’ouverture de porte. Pour cela, il suffit d’ouvrir la porte, de la verrouiller manuellement puis de la laisser entrouverte d’environ 10 centimètres.

C’est fait, la serrure est configurée et calibrée, rien de bien compliqué ! Passons maintenant à la configuration du Keypad.

Configuration du Keypad

Le Keypad de la SwitchBot Lock Pro s’installe après la serrure, en toute logique. Pour ce faire, un menu est disponible juste sous le bouton dans l’application, permettant de verrouiller / déverrouiller la porte. Appuyez sur “Keypad – Non appairé”, on ne relèvera pas les petites fautes de traduction qui seront certainement corrigées dans une prochaine mise à jour.

Vous devez appuyer sur les deux boutons situés tout en bas de ce dernier pendant 2 secondes, pour lancer la détection. L’appareil se connecte automatiquement, on configure la pièce, ici, nous avons sélectionné “Entrée” même si le Keypad de la SwitchBot Lock Pro se trouve en toute logique à l’extérieur.

Gardez votre smartphone proche de la serrure et du Keypad, afin que ce dernier se connecte en Bluetooth. Ensuite, verrouillez votre porte, l’application vous donne un code de test à entrer pour vérifier que tout est correctement lié. Saisissez ce code sur le Keypad, n’oubliez pas de valider à la fin ! Il est possible que le système propose une mise à jour, faites cette dernière.

Ensuite, on peut configurer l’empreinte digitale ainsi que la carte NFC, permettant d’entrer sans contact. Commençons par le capteur d’empreintes digitales, après avoir défini un mot de passe, qui peut être permanent, temporaire ou à usage unique.

On peut maintenant configurer une empreinte digitale permanente, temporaire ou d’urgence, partons sur la première option. Scannez quatre fois votre doigt comme demandé dans l’application, une fois ceci fait, tout fonctionne parfaitement ! Concernant les empreintes digitales ou les codes temporaires, ces derniers proposent des heures d’activation et de désactivation, c’est très pratique.

Il est également possible de configurer une empreinte digitale renforcée, en positionnant le doigt de diverses manières. La détection sera plus longue, mais visiblement plus fiable.

Enfin, vient la configuration de la carte NFC, cette dernière est fournie avec le Keypad et permet d’ouvrir la SwitchBot Lock Pro. Il suffit de l’ajouter comme pour tout le reste, soit en utilisation permanente ou temporaire, nous avons encore ici choisi la première option. Juste en la posant sur le Keypad, elle est détectée très rapidement.

Fonctionne avec Matter, Alexa, Siri Shortcuts et autres

L’accessoire qui vient avec cette SwitchBot Lock Pro dans notre pack, c’est le Hub Mini. Ce dernier est à configurer dans l’application, mais comme nouvel appareil, il ne dépend pas directement de la serrure.

Celui-ci se connecte en Wi-Fi, attention à bien sélectionner un réseau en 2,4 GHz et non pas en 5 GHz. Pour cela, soit vous le connectez à votre box, soit à un routeur Wi-Fi avec une bande configurée en 2,4 GHz si vous en avez un. Dans notre cas, nous avons sélectionné cette seconde option.

On choisit toujours la pièce, ici à savoir, l’entrée, et c’est bon, le Hub Mini est ajouté. Il faut ensuite retourner dans le menu de la serrure pour lier le Hub Mini. Nous avons essayé avec les raccourcis Siri dans un premier temps, il suffit d’indiquer la demande souhaitée pour une action définie. Ici par exemple, verrouiller la porte. Pour cela, on va inscrire la commande “Dis Siri, Ferme la porte” dans la configuration, comme on pourrait très bien dire “Dis Siri, comment est votre blanquette”. Le tout fonctionne parfaitement.

Il est également possible d’ajouter des automatisations avec Alexa, Google Home ou IFTTT. Par ailleurs, une enceinte Amazon Echo détecte automatiquement la serrure. Il sera certainement plus compliqué de l’utiliser avec un Huawei Pura 70 Ultra par exemple, ce dernier ne disposant pas de Google Assistant.

Utilisation et sécurité

L’utilisation se fait de manière super fluide, quand vous entrez chez vous, la serrure détecte automatiquement que vous êtes là, dans un rayon prédéfini dans l’application. Il est également possible d’entrer via le Keypad sans sortir votre smartphone, avec le capteur d’empreintes digitales, le code ou la carte NFC.

Nous avons trouvé dommage que le NFC du smartphone ne soit pas éligible à servir de badge d’entrée, mais l’application le permet déjà, ça ferait doublon. Nous n’avons toutefois pas noté de chauffe excessive de la serrure sur une utilisation prolongée et intensive, quand on entre et que l’on sort plusieurs fois de chez soi notamment.

En termes de sécurité, peu de risques également. Si un intrus veut s’introduire chez vous, de toute manière, il le fera. Mais ici, une personne malveillante comme la grande majorité ne va pas prendre le temps de pirater votre code Wi-Fi, détecter qu’il y a une serrure connectée, en repérer la marque, télécharger la bonne application et pirater vos identifiants, ça prendrait bien trop de temps et les cambrioleurs agissent dans la précipitation.

Peu de risques donc de ce côté-là, le seul vrai risque est une panne de batterie sur la serrure, vous aurez alors du mal à pouvoir rentrer si vous n’avez pas de cylindre permettant de loger une clé des deux côtés. Même en cas de panne de Wi-Fi, le Bluetooth et la liaison avec le Keypad font le travail sans soucis.

Notre verdict