Test SwitchBot K10+ : cet aspirateur robot miniature ne manque pas de puissance

7/10 SwitchBot K10+ 349.99€ Voir le verdict La puissance d'aspiration

Le vidage automatique de la poussière

Les dimensions ultra compactes

L'agilité autour des pieds de chaise

L'application complète et pratique

Les offres promotionnelles Le lavage : une fonction gadget

La détection de petits objets perfectible

Le petit bac à poussière

Préfère les sols durs aux tapis moelleux

Les traductions à améliorer

Le prix élevé hors promo

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dévoilé à l’IFA en septembre dernier, le mini robot aspirateur de SwitchBot, baptisé K10+, est un modèle peu ordinaire. Il cible, en effet, les propriétaires d’appartements de taille moyenne à modeste, peu enclins à investir dans un dispositif de nettoyage encombrant et coûteux, à savoir un robot avec sa station de vidage.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

C’est pourtant exactement ce que propose le spécialiste de la maison connectée avec son K10+, composé d’un robot… et d’une station ! L’originalité est à chercher du côté des dimensions, adaptées à une petite surface d’habitation. Ce modèle est environ 50% plus petit que les modèles de la concurrence et aussi, ce qui ne gâche rien, bien moins cher.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

SwitchBot vante les talents d’aspiration et de lavage de son dernier-né. Selon la marque, il embarque bon nombre des technologies qu’on trouve habituellement chez les meilleurs concurrents. Ce mini robot est-il capable d’abattre le travail d’un grand ? Nous avons testé ce K10+ sur une surface de 35 m² pour en avoir le cœur net.

Quels sont le prix et la disponibilité du SwitchBot K10+

Disponible depuis fin 2023, le SwitchBots K10+ est en vente sur le site officiel européen de la marque, ainsi que sur Amazon, dans la boutique SwitchBot avec de nombreux autres produits connectés dédiés à la maison. Son prix de lancement est loin d’atteindre celui des modèles haut de gamme de la concurrence comme le Dreame L20 Ultra ou le iRobot Roomba Combo J9+, testés dernièrement par la rédaction, avec des tarifs autour de 1000 euros voire plus. Il reste toutefois assez important du fait des technologies embarquées et des nombreux accessoires fournis.

SwitchBot K10+ : 499,99 euros

La bonne nouvelle est que cet aspirateur robot hors normes bénéficie actuellement d’une offre promotionnelle assez imbattable. L’offre de printemps de la marque ramène son prix à seulement 349,99 et, mieux encore, en appliquant le code promo 5YCSPRING, ce tarif chute encore d’environ 25 euros. Le tarif actuel est donc :

SwitchBot K10+ 325,49 euros

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Malgré cette offre, le K10+ est livré avec tout un lot d’accessoires (y compris de rechange) qui permettront au consommateur d’être tranquille pour un certain temps. Le packaging du K10+ contient en plus du robot et de la station :

Deux brosses latérales

Un outil d’entretien

Deux sacs à poussière pour la station

Deux filtres pour le bac à poussière

Un lot de 30 lingettes humides jetables

Le cordon d’alimentation

Le manuel d’utilisation papier (en anglais)

SwitchBot K10+ : accessoires / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ : accessoires / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ : accessoires / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il sera possible de trouver ces accessoires sur les sites de la marque et sur Amazon. Un kit de remplacement qui contient deux brosses latérales, 5 sacs a à poussière, deux filtres, 8 lingettes et un outil de nettoyage est proposé au prix de 45 euros. C’est un coût assez élevé dont il faut tenir compte au moment de l’achat, mais c’est le cas pour toutes les marques.

Quelles sont les caractéristiques techniques du SwitchBot K10+

Comme n’importe quel dispositif de ce type, le SwitchBot K10+ se compose du robot lui-même, de forme circulaire et d’une station de vidage et de charge. Le premier intègre une brosse principale amovible. La seconde est équipée d’un sac à poussière, d’un petit réceptacle qui contient l’outil de nettoyage de la brosse principale et du support qui servira à fixer les lingettes sur le robot pour le lavage.

SwitchBot K10+ : le sac à poussière / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ : le sac à poussière / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ : le sac à poussière / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Vous l’aurez compris, bien que ce robot ne se contente pas d’aspirer, le lavage se fera exclusivement grâce à des lingettes humides. Pour réduire au maximum la taille du K10+, SwitchBot a dû faire des concessions et priver le robot de bac à eau.

Le support pour lingettes est rangé dans la station / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Le support pour lingettes est rangé dans la station / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Le support pour lingettes est rangé dans la station / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici les principales caractéristiques du SwitchBot K10+ :

L’aspirateur robot :

Dimensions : 24,8 x 24,8 x 9,2 cm

Poids : 2,3 kg

Système de lavage : lingettes humides jetables

Contournement des obstacles > 10 cm

Contrôle vocal : Google Assistant, Siri, Alexa

Application : SwitchBot

Aspiration : une brosse rotative principale, une brosse latérale

Puissance d’aspiration : de 600 à 2500 Pa (4 niveaux)

Niveau sonore : 48 dB

Capacité de franchissement de seuil : 2 centimètres

Navigation : Lidar

Nettoyage personnalisé

Murs virtuels et zones interdites

Programmable : oui, avec fonction ne pas déranger

Autonomie en fonctionnement annoncée : 120 minutes

Batterie : 3200 mAh

Zone de nettoyage maximale : 120 minutes

Capacité du bac à poussière : 150 ml

Connectivité : Wi-fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Compatibilité : à partir d’iOS 11 et Android 5

Cartographie : jusqu’à 10 plans

Langage : français supporté

SwitchBot K10+ et son bac à poussière / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ et son bac à poussière / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ et son bac à poussière / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La station

Dimensions de la station 26,1 x 21 x 32,3 cm

Poids : 3,5 kg

Vidage automatique de la poussière : oui

Capacité du sac à poussière : 4 l.

Autonomie station : 70 jours de vidage des déchets

À lire aussi : notre guide des meilleurs aspirateurs robots

Un design compact et un fonctionnement original

Lors du déballage du SwitchBot K10+, on reste surpris de la légèreté et de la compacité du packaging par rapport aux poids lourds du secteur. Et pour cause, une fois installés, ce robot et sa station sont vraiment beaucoup plus petits que la moyenne. Si on compare ce modèle par rapport au Dreame 20 Ultra, l’un des plus imposants, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le diamètre du K10+ n’est que de 24,8 cm, quand celui du Dreame atteint 35 cm. Le constat est encore plus implacable au niveau de la station qui, sur le K10+ mesure 32,3 cm de haut contre plus de 60 cm pour le Dreame.

SwitchBot K10+: il passerait presque sous le radiateur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+: il passerait presque sous le radiateur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+: il passerait presque sous le radiateur / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec le SwitchBot, l’occupation au sol de l’ensemble (robot + station) n’est que de 38 x 26 cm, tandis que celle du Dreame est de 43 x 50 cm. Avec ses mensurations discrètes, le K10+ sera donc bien plus aisé à ranger dans un coin, à l’abri des regards. Et s’il faut déplacer cet aspirateur robot (ce sera le cas pour un appartement en duplex par exemple), vos bras et votre dos remercieront SwitchBot. L’ensemble pèse moins de 6 kg contre presque 18 kg pour le 20 Ultra, sans compter l’eau du réservoir.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec ce format mini, on a un peu l’impression d’avoir un jouet sous les yeux. À y regarder de plus près, le design du K10+ n’a pas grand-chose à envier à la plupart des aspirateurs robots. La conception tout plastique est assez soignée et semble aussi solide que chez la concurrence. On retrouve jusqu’au choix de la couleur blanche, très commune. Un peu le prix à payer pour qu’un appareil se fonde dans le décor, contre un mur, sauf à mettre les moyens au niveau du design comme chez iRobot qui tente de faire passer son J9+ pour un meuble. Vous l’aurez compris, le design du K10+ n’est pas un chef-d’œuvre d’esthétisme, mais il a le mérite d’être passe-partout.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au niveau du robot, on reste sur du très classique avec une brosse centrale en caoutchouc anti emmêlement et une brosse latérale. Sur le dessus, on trouve le télémètre laser (Lidar) utile pour que le K10+ se repère et créée une cartographie des lieux.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le robot est aussi équipé d’un petit bac à poussière (150 ml) qu’il viendra automatiquement vider lorsque c’est nécessaire dans la station. Cette dernière ne se cantonne donc pas à la recharge du robot, mais embarque un sac à poussière de 4 litres (ce qui explique sa hauteur d’une trentaine de centimètres.

A côté du sac à poussière, il y a un petit outil de nettoyage destiné au robot / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide A côté du sac à poussière, il y a un petit outil de nettoyage destiné au robot / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide A côté du sac à poussière, il y a un petit outil de nettoyage destiné au robot / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour réduire la taille du K10+, Switch a dû faire une concession importante et verser dans l’originalité. Bien qu’il s’agisse d’un robot laveur, il n’y a pas de bac à eau intégré ni au niveau du robot ni de la station. SwitchBot a donc imaginé un support (on le trouve rangé dans la station) sur lequel on vient fixer une lingette humide.

Lingette pour SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Lingette pour SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Lingette pour SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il suffit ensuite de placer l’ensemble sous le robot (qui le détecte immédiatement) pour lancer une tâche de lavage. Le support et sa lingette empiètent sur l’espace dévolu à la brosse centrale. Le robot ne peut donc pas aspirer et laver en même temps. Il faudra d’abord lancer une tâche d’aspiration, puis de lavage.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Précisons enfin que la hauteur du K10+ (9,2 cm) est à peine moins importante que celle de ses concurrents. Il pourra se faufiler avec une certaine agilité dans les recoins, mais ne passera pas plus facilement sous les meubles équipés de pieds inférieurs à une dizaine de centimètres.

SwitchBot aspirateur-robot K10+ € SwitchBot aspirateur-robot K10+ 349.99€

Amazon 349.99€

Une application complète et conviviale

Pour piloter le K10+, SwitchBot l’a intégré à son application générale de contrôle des objets connectés pour la maison intelligente. Appelée SwitchBot et téléchargeable dans les magasins d’Apple et Google, elle fonctionne grosso modo sur le même principe que ses concurrentes. Il suffit d’installer cette appli sur son smartphone, de brancher son K10+, de le réveiller en suivant les instructions et de le connecter en Bluetooth, puis sur votre réseau domestique Wi-Fi (2,4 GHz exclusivement). Rien de très compliqué. Le mode d’emploi papier n’est disponible qu’en anglais et en chinois, mais il est clair et suffisamment illustré pour le comprendre, même si on ne maîtrise pas totalement la langue de Shakespeare (ou celle de l’Empire du Milieu !). Vous êtes de plus guidé pas à pas par l’application.

Au lancement de l’application, l’interface est pour le moins minimaliste, affichant le nom mini Aspirateur Robot K10+ et son niveau de charge. Une pression suffit à faire apparaître une fenêtre à peine plus détaillée, mais qui donne toutefois la possibilité de lancer un nettoyage. La mention “Plus” vous mène, en revanche, vers une interface bien plus détaillée et en couleur, dès lors que vous aurez réalisé une cartographie des lieux.

Application SwitchBot Application SwitchBot Application SwitchBot

Pour accéder au maximum des possibilités offertes par l’appui, il suffit de presser sur Plus encore une fois, représenté par trois petits points blancs dans un rond rouge. Vous pouvez alors depuis les différentes icônes présentes, accéder à la partie carte, effectuer une programmation, retrouver votre robot s’il s’est égaré sous un meuble (il crie alors, je suis ici, je suis ici).

Concernant le nettoyage, vous pouvez régler la puissance d’aspiration, restreindre le nettoyage à une ou plusieurs pièces (traitées dans l’ordre de votre choix) ou à une zone particulière. Vous pouvez interdire certaines zones sensibles (là où la présence de nombreux câbles ou d’une marche pourrait rendre la tâche du robot périlleuse). Depuis le menu paramètres représenté en haut à droite par une roue crantée, vous accédez à des options supplémentaires (le volume sonore du robot quand il parle), la fréquence à laquelle il reviendra à sa station pour vider son bac à poussière ou encore la mise en place de services cloud comme Google Assistant ou Amazon Alexa.

Application SwitchBot Application SwitchBot Application SwitchBot

Bref, l’appli offre des fonctions nombreuses, voire exhaustives, pour piloter de la façon la plus efficace qui soit le K10+. Après avoir joué quelques minutes avec elle, on maîtrise sans trop de peine le robot, ce qui est plutôt appréciable. Avec un petit plus : on peut suivre directement sur son plan le trajet du robot, ce qui n’est pas toujours prévu par les constructeurs. On apprend ainsi d’un simple coup d’œil sur l’appli, à quel stade en est le nettoyage !

Seul bémol, les traductions très fantaisistes dans l’appli qui vous freinent parfois dans votre découverte. L’icône “forfait voix” sert à installer la voix française du robot (sont disponibles également l’anglais, le japonais, l’espagnol, l’allemand l’italien et le néerlandais, si vous préférez). L’icône “Ramasser la poussière” signifie que vous demandez au K10+ de vider son bac dans le sac à poussière de la station. Le menu “Superficie” vous permet de dessiner une zone de nettoyage sur un plan. Des traductions pas toujours évocatrices, mais qui ne gâchent pas trop l’efficacité de l’ensemble, une fois qu’on s’y est habitué.

Une aspiration impeccable et un robot impliqué

Passons maintenant au plus important. Si le K10+ dispose des outils pour nettoyer les sols et être piloté convenablement, son travail est-il satisfaisant ? En mode aspiration, nous avons été agréablement surpris. Malgré sa petite taille, le K10+ a effectué le travail d’un grand (ou presque). Nous lui avions laissé comme terrain de jeu un espace d’un peu plus de 30 m2 avec du carrelage, un tapis dur et un second plus moelleux et épais. Dans l’ensemble, les miettes, les poils du chat et autres débris de type litière ont été correctement aspirés, même si nous avons poussé l’aspiration au maximum (il ya 4 niveaux disponibles) pour le tapis le plus épais.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le bruit généré est à l’image des dimensions de l’appareil, assez réduit (à partir de 48 dB), mais il augmente forcément lorsque l’aspiration est sur Max (avec une puissance de 2500 Pa). Le vidage de la poussière dans le sac de la station fait de son côté un boucan du tonnerre, mais cela ne dure que quelques secondes en fin de tâche. Dans les paramètres, il ne faut toutefois pas hésiter à faire appel au mode “Ne pas déranger” pour éviter un vidage intempestif sur les créneaux horaires de votre choix !

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Si l’efficacité est indéniable, le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche est plus important que chez d’autres dans la mesure où ce petit robot nécessite des passages plus fréquents. Contrairement au Roomba Combo J9+ qui avait parfois tendance à errer, le SwitchBot K10+ se déplace de façon rationnelle commençant son parcours par les bordures puis en effectuant des va-et-vient, pièce après pièce. Malgré cette optimisation dont on peut suivre l’avancée depuis l’appli, il lui a fallu 45 à 50 minutes pour nettoyer 31 m² en mode standard (un peu plus en mode Max).

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

L’agilité du robot est, en revanche, appréciable. Il glisse le long des murs, se faufile sous le canapé, s’enroule aisément autour des pieds d’une chaise pour atteindre la moindre poussière… des virevoltes parfois totalement exclues chez les modèles grands formats pour lesquels on est obligé de déplacer les chaises. En revanche, le K10+ reste presque aussi haut. Il ne passera que s’il profite d’un espace d’au moins 10 cm. D’une manière générale, comme nous allons le voir plus loin, mieux vaut lui éviter certaines déconvenues. En tentant un passage en force, le robot qui n’est pas équipé d’une caméra et ne détecte pas les obstacles de moins de 10 centimètres, a totalement éraflé son capot supérieur.

Les pièges à éviter pour une performance satisfaisante

Sous un meuble TV jonché de câbles et perché sur une structure en fer qui créait une surépaisseur d’un peu plus d’un centimètre, le K10+ s’est retrouvé piégé. Mieux vaut bannir les zones qui pourraient poser problème depuis l’appli. Le robot peut escalader un à deux centimètres mais ne fera pas de miracle s’il n’a pas suffisamment d’espace pour se mouvoir et des câbles sur le parcours. Il peut éviter des objets de plus assez hauts comme un pot de fleurs ou un gros sac. Si l’objet est plus petit et assez léger (moins de 10 cm), il se contentera de le pousser sans vraiment le percevoir.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Mieux vaut donc libérer autant que possible le passage et éviter de lâcher le K10+ sur une trop grande superficie à nettoyer d’une traite. Dans les paramètres, on peut le forcer à vider son bac, avant la fin d’une tâche, toutes les 90, 75 ou 60 minutes mais pas en dessous. Si la superficie est vaste, avec beaucoup de débris à aspirer (poils d’animaux, litière, etc.), la petite contenance du bac, soit 150 ml, posera problème.

La brosse centrale du SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

De plus, si SwitchBot affirme que le vidage automatique de la poussière dans la station assure une autonomie de 70 jours, il vous faudra vérifier bien avant l’état de la brosse principale. Au bout de quelques jours d’utilisation, il a fallu retirer les poils du chat et du tapis qui s’y étaient emmêlés. Tout dépendra bien sûr du niveau de saleté à nettoyer régulièrement. Mais il existe des robots mieux adaptés que d’autres aux animaux domestiques très poilus et le K10+ n’en fait sans doute pas partie.

SwitchBot aspirateur-robot K10+ € SwitchBot aspirateur-robot K10+ 349.99€

Amazon 349.99€

Le lavage : une fonction qui laisse à désirer

Comme nous l’expliquions précédemment, le K10+ ne peut pas aspirer et laver à la fois. Pour passer en mode lavage, il faut fixer une des lingettes humiques fournies (dans un sac de 30) sur un support rangé sous le capot de la station. L’ensemble viendra ensuite se clipser au-dessus de la brosse principale, empêchant toute aspiration. On vous le dit tout de suite, fixer la lingette n’est pas une partie de plaisir. Elle a l’apparence et la texture d’une vulgaire lingette pour balai Swiffer, sans en avoir l’efficacité. Et pour cause, le robot n’exerce pas une pression suffisante, la lingette est trop fine, seulement humide.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Si vous attendiez un lavage à grande eau, c’est raté. Quant au système de fixation de la lingette, il frise l’amateurisme. Tout au plus, le passage de cette lingette peaufinera la tâche d’aspiration en enlevant les poussières et menus débris qui n’auraient pas été aspirés. Il se révèle incapable, en revanche, de nettoyer une simple tâche de café qui aurait séché. Pour autant, la lingette permet bien de liquider quelques saletés, mais elle est très vite hors d’usage. Ce qui n’est ni économique ni écologique. On peut au moins acheter n’importe quelle lingette moins chère. On est toutefois en droit de se demander si cette fonction était vraiment indispensable.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Précisons de plus qu’il faut penser à signaler les tapis dans l’appli pour que le robot n’y passe pas la lingette. Lors de la cartographie, le robot ne les a pas détectés automatiquement. Nous avons donc dû tâtonner un peu pour en dessiner les limites dans l’appli (après avoir appuyé sur l’icône “Zone à ne pas laver”) en nous repérant grâce aux pieds de la table et du canapé. D’un autre côté, les fameux tapis ne risquent pas grand-chose, tant la lingette est juste humide.

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

À lire aussi : notre guide des meilleurs aspirateurs laveurs

Une autonomie correcte et une charge assez rapide

Avec sa batterie de 3200 mAh, le K10+ ne fait pas de miracle en termes d’autonomie, mais offre suffisamment d’endurance pour aspirer une surface d’environ 120 m² en mode standard. En mode Max, comptez plutôt une soixantaine de m², guère plus. Le robot sera beaucoup plus endurant en mode lavage, mais comme il faudra probablement changer votre lingette au bout de 10 ou 20 m², cet avantage n’en est pas vraiment un…

SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide SwitchBot K10+ / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Si lors d’une programmation, le K10+ tombe en panne de batterie, il retourne de toute façon à sa station pour se recharger, avant de reprendre le travail. La recharge est relativement rapide. Il ne nous a fallu que 1h25 pour recharger 64 %. On peut donc envisager le plein complet en à peine plus de 2 heures.

Notre verdict