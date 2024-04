Test Xiaomi Watch 2 : la moins chère sous Wear OS, mais avec quelques sacrifices

Après une Xiaomi Watch 2 Pro, on pouvait s’attendre à un modèle plus basique, et c’est le cas. Xiaomi propose donc cette fois-ci un modèle avec un prix agressif mais au détriment de quelques fonctionnalités

Xiaomi a réussi à se faire une belle place sur le marché des wearables avec des montres et des bracelets connectés sans oublier les écouteurs sans fil.

Avec la Watch 2, Xiaomi vient encore une fois chambouler le marché des montres connectées en proposant la montre la moins chère sous Wear OS à sa sortie !

Mais pour parvenir à ce résultat, Xiaomi a dû faire quelques concessions. Alors, pari tenu ? On vous dit ça juste en dessous !

💸 Prix et disponibilités de la Xiaomi Watch 2

Cette fois-ci encore, à la manière de Google, Xiaomi ne propose qu’une seule Watch, avec une seule taille de boîtier et uniquement une version Bluetooth.

Elle est actuellement proposée à un prix fixe de 199 € sur le site de Xiaomi et les différentes plateformes d’eCommerce telles qu’Amazon, Fnac ou encore Boulanger, ce qui la place comme la montre connectée sous Wear OS la moins chère du marché à sa sortie !

Elle est disponible en 2 coloris, à savoir gris ou noir, et fournie avec un bracelet en caoutchouc de la couleur de votre boîtier. Il est toutefois possible de changer ce bracelet assez facilement, que ce soit avec les modèles proposés sur la boutique Xiaomi ou même n’importe quel bracelet trouvé dans le commerce de 22 mm.

En comparaison :

🎛️ Caractéristiques techniques

Comparée à sa grande sœur la Xiaomi Watch 2 Pro, on peut noter deux changements majeurs et même uniques :

la disparition de la molette latérale, ce qui est bien dommage,

le changement du cadre en acier inoxydable pour de l’aluminium.

Pour le reste on retrouve presque les même caractéristiques technique à savoir :

Ecran : AMOLED, toujours activé, 1,43 pouce

AMOLED, toujours activé, 1,43 pouce Surface d’affichage : 466×466 pixels

466×466 pixels Résolution : 326 pixels par pouce

326 pixels par pouce Luminosité : jusqu’à 600 cd/m2

jusqu’à 600 cd/m2 Dimensions : 47,5 x 45,9 x 11,8 mm

47,5 x 45,9 x 11,8 mm Poids : 36,8 g (sans le bracelet)

36,8 g (sans le bracelet) Puce : Snapdragon W5+ Gen 1

Snapdragon W5+ Gen 1 Stockage : 32 Go

32 Go Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC

Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC Batterie : 495 mAh, jusqu’à 65 h d’autonomie

495 mAh, jusqu’à 65 h d’autonomie Capteurs : capteur de fréquence cardiaque optique, SPO2, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, baromètre, boussole, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

capteur de fréquence cardiaque optique, SPO2, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, baromètre, boussole, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Protection et résistance : 5 ATM

5 ATM Moyens d’interaction : 2 boutons, écran tactile

2 boutons, écran tactile Autres : haut-parleur et micro

On remarque donc une baisse très importante du poids du boîtier (36,8 vs 54,5 g pour la Xiaomi Watch 2 Pro) notamment grâce à l’abandon de l’acier pour l’aluminium, ce qui la rend particulièrement agréable à porter et ne se fait pas ressentir pendant la nuit contrairement à d’autres modèles comme la Galaxy Watch 6 Classic de chez Samsung.

Elle n’intègre que 2 boutons latéraux ce qui peut rendre la prise en main un peu ardue au début. Mais après quelque temps, on s’y retrouve assez facilement même si certains gestes ne sont pas totalement intuitifs.

Nous avons donc pour le bouton du bas :

Appui simple : retour à la dernière application

: retour à la dernière application Appui long : menu d’extinction/redémarrage et appels d’urgence

: menu d’extinction/redémarrage et appels d’urgence Double appui : Google Wallet

Et pour le bouton du haut :

Appui simple : liste d’applications ou retour à l’accueil

: liste d’applications ou retour à l’accueil Appui long : Google Assistant

: Google Assistant Double appui : dernières applications ouvertes

Enfin sur l’écran d’accueil :

Swipe vers le haut : volet des raccourcis

: volet des raccourcis Swipe vers le bas : notifications

: notifications Swipe à droite ou à gauche : Vignette d’application

Le reste du temps :

Swipe à droite : retour en arrière

Et fonction bien pratique pour les gauchers, lorsqu’on porte la montre au poignet droit, il est possible de configurer la montre pour la porter à l’envers et avoir les boutons à gauche du cadran. Par contre, à vous d’intervertir les commandes entre celles du bouton haut et celles du bas, car leurs fonctions ne s’inversent pas.

⚙️Design et interface

Au premier abord, la Xiaomi Watch 2 aborde un design très premium dans sa version noire métallisée et son écran presque sans bordure.

Après une première prise en main la chose la plus marquante est son poids assez léger de 36,8 g (sans le bracelet) en comparaison :

Pixel Watch 2 avec 31 g (41 mm vs 47 pour la xiaomi)

Apple Watch Series 9 avec 31,9 g (41mm) / 38,7 g (45mm)

Samsung Galaxy Watch 6 Classic avec 52 g (43mm) / 59 g (47mm)

Samsung Galaxy Watch 6 avec 28,7 g (40 mm) / 33,3 g (44 mm)

Apple Watch Ultra 2 avec 61,4 g

Au final, on a une montre qui n’a rien à envier à ses concurrentes plus haut de gamme, en tout cas visuellement, même si le bracelet en caoutchouc vient un peu casser l’effet Waouh. De même, le boîtier en aluminium n’offrira pas la même résistance aux rayures que la Watch 2 Pro qui propose de l’acier inoxydable.

Concernant l’interface, ceux qui connaissent les montres Android ne seront pas dépaysés. La mise en page est des plus classiques avec un écran pour les raccourcis et un autre pour les notifications. Bien évidemment, on y retrouve également différentes applications Android telles que Google Maps ou Google Wallet.

On regrettera cependant quelques maladresses de conception comme le tiroir d’applications qui n’est pas accessible via un simple swipe.

Mis à part quelques petits désagréments qui sauront s’effacer avec l’habitude, l’interface est tout de même assez aboutie même si on aurait aimé plus de choix de personnalisation d’écran ainsi qu’un nombre plus important de tuiles (ou Widgets) de raccourcis.

⌚Un grand écran de qualité mais avec quelque défauts

La Xiaomi Watch intègre un cadran de 46 mm avec une surface totalement plate sans aucun anneau contrairement à certaines de ses concurrentes comme les Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Elle intègre un écran Amoled de 1,43 pouce avec une résolution assez bonne de 466 x 466 pixels (326 PPI) exactement comme sa grande sœur.

Xiaomi annonce toujours une luminosité maximale assez élevée de 600 nits, même si on reste loin des 3 000 nits de l’Apple Watch Ultra 2 ou des 2000 nits de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Cela reste tout de même suffisant pour une utilisation classique en intérieur ou en extérieur par temps pas trop ensoleillé.

Gros point négatif, le capteur de luminosité est placé sur la bordure gauche de l’écran, ce qui nous amène souvent à avoir une mauvaise luminosité du fait que cette partie reste sous la manche. Une erreur de conception ou un choix délibéré, cela reste en suspend. A voir sur les prochaine montres.

Mis à part ces petits soucis de luminosité, on a là un écran de très bonne qualité avec de belles couleurs et un très beau contraste comme presque tous les écrans amoled.

🛜Application et connectivité

Pour pouvoir utiliser votre montre, la configurer ou encore simplement la lier à votre smartphone pour recevoir vos notifications ou passer des appels, il faudra installer et utiliser l’application Mi Fitness.

La montre est bien évidemment optimisée pour les appareils Xiaomi, Redmi ou encore Poco, tout comme le font actuellement Apple ou Samsung. De ce fait, dès le démarrage une notification vous propose d’associer votre montre à votre smartphone et d’installer Mi fitness (si ce n’est pas déjà fait). Ensuite vous n’aurez qu’à suivre quelques étapes simples comme vous connecter à votre compte google et votre montre sera prête à l’emploi.

C’est également dans cette application, dans l’onglet Appareil, que vous pourrez plus facilement changer les cadrans de la montre, gérer les notifications, modifier vos vignettes ou encore installer ou mettre à jour vos applications.

Mi Fitness propose aussi trois autres onglets :

Santé

Entrainement

Profils

Santé regroupe toutes vos données collectées par les capteurs de la Xiaomi Watch 2. On y retrouve donc aussi bien l’activité quotidienne, le temps de sommeil ou encore la fréquence cardiaque, les mesures de SpO2 voir même votre niveau de stress (attention toutes ses mesures ne remplacent pas des données médicales).

L’interface a le mérite d’être simple et permet pour les plus intéressés d’avoir des explications précises sur la signification et l’interprétation de chaque mesure.

Entraînement quant à lui permet de lancer une activité depuis le smartphone, ce qui a pour effet de la lancer automatiquement sur la montre, pourquoi pas.

Comme on peut l’imaginer l’onglet profil sert principalement à gérer ses informations personnelles (taille, poids, sexe, âge, etc.) et même à créer une carte médicale d’urgence (même si le moyen du partage de cette dernier n’est pas très clair). Il permet également de lier Mi-fitness à d’autres applications de sport comme Google Fit (que vous pouvez d’ailleurs installer sur votre montre), Strava et même Sunto.

Du côté des applications, on est plutôt bien servi grâce à l’intégration du Playstore nous permettant d’installer un bon nombre d’applications, en plus de celles déjà préinstallées par défaut, comme Spotify, Keep (note de Google) ou encore Google agenda.

On y retrouve par défaut des applications entre autres comme Google Maps, YouTube Musique, Contact, Message et des applications plus spécifiques à Xiaomi comme l’appareil photo qui vous permettra de prendre des photos ou vidéos avec votre Smartphone directement depuis votre poignet. Toutefois, pour en profiter pleinement il vous faudra posséder l’un des smartphones suivants :

Vous aurez ainsi un aperçu de la photo.

Seuls 2 de ces smartphones, pour l’instant, permettent de prendre et de visualiser des vidéos directement depuis votre montre :

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

En dernier lieu, il convient de signaler la présence de Google Wallet qui vous permettra d’effectuer des paiements sans contact. Précisons que cela ne fonctionne que si vous avez paramétré au préalable un mode de verrouillage sur votre montre. Ce dernier s’avère très efficace et s’active dès que vous le désirez via un bouton, ou dès que la montre est retirée du poignet et ne reste déverrouillée que lorsqu’elle est portée.

🏃Du sport toujours plus de sport ?

La Xiaomi Watch 2 prend en charge plus de 160 modes sport, encore un nouveau record !

Quand on navigue dans les différentes catégories de sport, on y trouve évidemment les sports classiques et incontournables, comme la course à pied, le vélo, la natation, l’escalade et même le fitness en salle.

C’est une bonne chose car, a priori, pour chaque activité un algorithme dédié permet d’optimiser les mesures que vont prendre les capteurs.

Mais il semble que Xiaomi soit allé un peu trop loin. Si on peut apprécier la présence des fléchettes ou du cerf-volant, on devient dubitatif en voyant des sports comme les échecs, les dames et les jeux de société.

📍GPS et Capteur

Comme mentionné plus haut, le GPS est bi-bande et contrairement aux mesures prises lors de notre test de la Watch 2 Pro, les résultats s’avèrent convaincants.

Même dans des endroits entourés d’arbres le suivi GPS s’avère très précis et va même jusqu’à détecter le trottoir où l’on se trouve sur des routes assez étroites !

Mais là où la situation se détériore, c’est en cas de pluie ! Le GPS ne sait plus du tout où l’on est et va même nous détecter entre des bâtiments de l’autre côté de la route !

Le capteur cardiaque optique embarqué s’en sort plutôt bien même s’il ne remplace pas un réel capteur cardiaque, tout comme le capteur SPO2 qui nous donne des informations qui ont l’air précises même s’il nous est impossible de les vérifier.

Vous avez le choix d’activer le suivi SPO2 toute la journée ou de prendre des mesures manuellement. Pour la fréquence cardiaque, vous avez le choix entre un mode intelligent (qui n’a pas fonctionné lors de notre test en ne prenant aucune mesure) ou un intervalle de 1, 10 ou 30 min entre chaque mesure tout au long de la journée.

🔋 Une autonomie dignes des meilleurs

Bien trop souvent les montres connectées sous Wear OS ont des scores d’autonomie assez faibles qui tombent sous les 24 heures lorsqu’on les sollicite un tant soit peu que ce soit avec la réception d’appels, le suivi cardiaque, des exercices physiques ou encore la gestion de la musique.

Avec sa batterie de 495 mAh, la Xiaomi Watch 2 se place parmi les premières même dans le segment du haut de gamme, en dépassant facilement le cap des 24 h, là où Apple ou Samsung affichent plutôt 18 h.

Xiaomi annonce sur une utilisation standard une durée pouvant aller jusqu’à 65 h !

Dans les faits en utilisant la montre plus ou moins modérément avec la lecture de notifications, un peu de sport et de la gestion de musique, avec la fréquence cardiaque en continu en arrière plan ainsi que l’Always on display activé et le NFC désactivé, nous avons tenu près de 16h avant d’atteindre les 50 % et 37 h pour que la montre s’éteigne complètement.

Dans d’autres conditions avec une utilisation plus poussée, nous avons tenu presque une journée avant d’atteindre les 30 % et, en activant l’économiseur de batterie, nous avons pu tenir presque une journée complète de plus.

De plus, le chargeur fourni, à une charge des plus rapides, en effet, en partant de 0 % (montres éteintes) il ne s’est écoulé que 15 min avant d’atteindre les 50 % et 33 min pour une charge complète !

De plus, cette rapidité de charge vous permettra de récupérer de la batterie en quelques minutes le temps d’une douche pour la récupérer entièrement chargée.

On notera, que s’il est puissant, le chargeur est extrêmement léger et a l’air peu solide. Mieux vaut donc éviter de le laisser traîner par terre, à la tête du lit, par exemple.

