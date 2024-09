Test Zenbook S 14 OLED : avec sa puce Intel Core Ultra 2e gen, l’ultrabook d’Asus offre une autonomie record !

9/10 Asus Zenbook S 14 OLED (UX5406) 1799,99€ > Asus Voir le verdict Format compact

Très grande autonomie

Performances du NPU

Performances graphiques

Excellente qualité d'affichage

Haut-parleurs convaincants

Pavé tactile multifonctions Dalle brillante

Pas de lecteur d'empreintes digitales

Jusqu’au début de l’année 2024, quasiment tous les Ultrabooks intégraient une puce Intel Core Ultra, de génération Meteor Lake (souvent le Core Ultra 7 155H). Puis, le marché a subi un gros bouleversement, avec l’arrivée effective – en juin dernier – des puces Qualcomm Snapdragon X Elite dans les PC ultraportables de nombreux constructeurs. Depuis, on constate que celles-ci offrent de bonnes performances bureautiques, une grande autonomie et – surtout – un NPU performant, qui permet d’accélérer les opérations liées à l’intelligence artificielle, présentes dans un nombre croissant d’applications, pour réaliser diverses opérations comme la génération d’images.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Or, comme le NPU qui était présent dans le Core Ultra 7 155H n’était pas aussi performant que celui des processeurs de Qualcomm, Intel se devait de réagir très rapidement. C’est chose faite aujourd’hui, avec l’arrivée dans les ultrabooks des puces de génération Lunar Lake (série Core Ultra 200V), annoncées à l’IFA de Berlin au tout début du mois de septembre.

Le nouveau Zenbook S 14 OLED qui fait l’objet de ce test embarque la nouvelle puce Intel Core Ultra 7 258V. La réponse d’Intel à Qualcomm est-elle à la hauteur ? Et, plus globalement, le nouvel ultrabook d’Asus convainc-t-il ? Voici nos réponses.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques de l’Asus Zenbook S 14 OLED ?

Ce Zenbook S 14 OLED d’Asus porte la référence UX5406. Et, comme nous l’avons déjà indiqué, sa principale originalité réside dans l’intégration du tout nouveau processeur Core Ultra 7 258V, censé redorer le blason d’Intel dans le domaine de l’intelligence artificielle. En effet, cette puce a pour vocation de reprendre l’avantage face au Snapdragon X Elite de Qualcomm, présent dans l’Asus Vivobook S 15, que nous avons testé en juin dernier (qui est proposé à 1499 €). Elle concurrence également le processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, que l’on a rencontré dans l’Asus Zenbook S 16 OLED, que nous avons testé il y a quelques semaines.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, le Zenbook S 14 OLED affiche des caractéristiques plutôt classiques pour un ultrabook signé Asus : format compact, design élégant, qualité d’affichage avec écran OLED, précis et fluide, et connectivité assez complète (compte tenu des dimensions du châssis).

Processeur : Intel Core Ultra 7 258V

Processeur graphique : Intel ARC 140V

Mémoire : 32 Go

Stockage : 1 To

Ecran : 14 pouces, OLED, 16:10, QHD+ (2880 x 1800 pixels), 120 Hz, 500 nits (pic)

Webcam : 1080p (compatible Windows Hello)

Connectivité : 2 USB C (compatibles Thunderbolt 4), 1 USB A 3.2, HDMI 2.1, jack 3,5 mm, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

Batterie : 72 Wh

Chargeur : USB C 65 W

Dimensions : 31 x 21,5 x 1,2/1,3 cm

Poids : 1,2 kg

Autre : 4 haut-parleurs

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de l’Asus Zenbook S 14 OLED ?

Pour l’instant, le Zenbook S 14 OLED n’est proposé sur le site d’Asus qu’avec le processeur Intel Core Ultra 7 258V. Son prix est de 1799 €, avec 32 Go de mémoire et SSD de 1 To.

Signalons qu’un autre modèle, équipé d’un écran tactile, est proposé chez Darty, pour 1999,99 €.

Ce dernier est à comparer avec le prix du Samsung Galaxy Book4 Edge, 1899 € (au format 16 pouces), qui intègre la puce Snapdragon X Elite la plus performante de Qualcomm (modèle X1E-84-100), ainsi que 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Un autre modèle, vendu 1649 €, intègre la puce Qualcomm Snapdragon E Elite X1E-80-100, avec un SSD de 512 Go (et toujours 16 Go de mémoire).

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un design compact et sophistiqué, à l’image des autres Zenbook

Avec son écran de 14 pouces, l’Asus Zenbook S 14 OLED présente un châssis ultra léger, de seulement 1,2 kg. Ce dernier est réalisé en “Ceraluminium” (céramique / aluminium), avec un revêtement doux au toucher, et qui ne retient que très peu les traces de doigts.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Classique, l’ultrabook est doté d’un clavier rétro éclairé, complété par un pavé tactile original, puisque ses bords peuvent être utilisés pour réaliser diverses manipulations : modification du volume sonore des haut-parleurs, de la luminosité d’affichage et pilotage de la lecture des fichiers multimédia.

Sa connectique est composée de 2 ports USB C (compatibles Thunderbolt 4), d’un port USB A, de la prise casque/micro et d’une sortie vidéo HDMI 2.1.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour la sécurité, le Zenbook S 14 OLED fait appel à une Webcam 1080p infra rouge, qui est donc compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft (déverrouillage du PC par reconnaissance du visage de l’utilisateur). Et si aucun volet de confidentialité n’est présent, une touche (avec indicateur lumineux) permet de désactiver la Webcam. Cette dernière est complétée par une touche qui coupe le micro. En revanche, l’ultrabook ne dispose pas d’un lecteur d’empreintes digitales.

Pour la restitution du son, le PC portable est équipé de 4 haut-parleurs. Bon point, ces derniers délivrent une excellente qualité audio, compte tenu des petites dimensions du châssis. Ainsi, on bénéficie d’un bon équilibre entre les différentes plages de fréquences, même si les basses sont quelque peu en retrait, comme très souvent.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De plus, l’application Dolby Access permet de modifier à tout moment le rendu audio selon plusieurs scénarios (Film, musique, voix), et de créer trois réglages personnalisés, grâce à un égaliseur à 10 bandes. Cerise sur le gâteau, la réserve de puissance est considérable, ce qui permet d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos sans casque dans des conditions très satisfaisantes.

Asus Zenbook S 14 OLED (UX5406) Asus 1,799.99€ Asus Zenbook S 14 OLED tactile (UX5406) Darty 1,999.99€

Une dalle OLED efficace en tous points

Le Zenbook S 14 OLED est doté d’un écran… OLED de 14 pouces (!). La dalle n’est pas tactile. En outre, elle est sujette aux reflets puisque son revêtement est brillant. C’est un inconvénient commun à un grand nombre de dalles OLED. Il rend l’utilisation du PC portable délicate dans des environnement très éclairés, surtout si on désire regarder des films ou des séries.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme cela s’avère très courant de nos jours, la définition d’affichage est de 2880 x 1800 pixels (format 16:10). Et la fréquence maximale est de 120 Hz. Il est toutefois possible de limiter celle-ci à 60 Hz, ou de faire appel à l’option de Windows qui active une fréquence de rafraichissement dynamique. Dans ce cas, le taux de rafraichissement varie automatiquement entre 48 et 120 Hz.

Pour ce qui est des performances de la dalle OLED, Asus annonce une luminosité de 400 nits, pouvant atteindre jusqu’à 500 nits en pic HDR. Nous avons bien sur vérifié ces affirmations, en effectuant plusieurs mesures à l’aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL, en mode HDR. Les résultats sont les suivants :

Luminosité maximale de 410 nits . Ce résultat – sans être décevant – s’avère moyennement satisfaisant, puisque certaines dalles OLED peuvent afficher des images avec une luminosité d’environ 500 nits, voire même 600 nits dans le cas de l’Asus Vivobook S 15 !

. Ce résultat – sans être décevant – s’avère moyennement satisfaisant, puisque certaines dalles OLED peuvent afficher des images avec une luminosité d’environ 500 nits, voire même 600 nits dans le cas de l’Asus Vivobook S 15 ! Température moyenne des couleurs de 6543 K . Sur ce point, le Zenbook S 14 OLED est irréprochable puisque cette valeur traduit une colorimétrie parfaitement neutre.

. Sur ce point, le Zenbook S 14 OLED est irréprochable puisque cette valeur traduit une colorimétrie parfaitement neutre. Delta E moyen de 1,1. Ce résultat est lui aussi excellent, puisqu’il indique que les couleurs affichées correspondent parfaitement aux teintes théoriques idéales.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Performances : un étonnant retour à 8 cœurs non multi threadés !

L’attrait principal de ce Zenbook S 14 OLED réside donc dans son processeur, qui n’est autre que le remplaçant du Core Ultra 7 155H (Meteor Lake), puisqu’il s’agit du Core Ultra 7 258V de la toute nouvelle génération Lunar Lake.

Les nouveaux Core Ultra se distinguent de leurs prédécesseurs, par une architecture interne totalement modifiée. Tout d’abord, le découpage entre les cœurs P multi-thread (performant), les cœurs E (efficace) et les cœurs E-LP (faible consommation électrique) n’est plus d’actualité. En effet, non seulement les cœurs E disparaissent, mais – en plus – les cœurs P ne sont plus en mesure de gérer deux tâches simultanément. Ils deviennent donc mono thread, comme les cœurs E et comme les cœurs E-LP (et comme les cœurs des puces Snapdragon X Elite d’ailleurs !).

D’autre part, les fréquences de fonctionnement de base ont été revues à la hausse. En effet, sur le Core Ultra 7 155H, les cœurs P et cœurs E-LP fonctionnaient respectivement à 1,4 GHz et 700 MHz. Désormais, sur le Core Ultra 7 258V, leurs fréquences passent à 2,2 GHz. De plus, la fréquence maxi (mode Turbo) des cœurs E-LP passe de 2,5 GHz à 3,7 GHz. En revanche, la fréquence maximale des cœurs P ne change pas, puisqu’elle est toujours de 4,8 GHz.

La conséquence, en termes de puissance de calcul brute, est quelque peu déroutante. En effet, les indices Cinebench 2024, de 591 (mono cœur) / 119 (multi cœurs), s’avèrent moins bons que les scores obtenus avec les puces Snapdragon X Elite, dont les scores Cinebench 2024 multi cœurs sont généralement compris entre 800 et 1000. Cela peut s’expliquer par le fait que les processeurs de Qualcomm intègrent – rappelons le – 12 cœurs.

On observe une tendance similaire avec l’application Geekbench 6. En effet, le score multi coeur du Core Ultra 7 258V – de 9581 – s’avère très inférieur à ceux observés avec les différents Snapdragon X Elite : entre 1300 et 1500 selon les modèles.

Toutefois, si on observe les performances de l’intégralité du Zenbook S 14 OLED, avec – par exemple – le benchmark PC Mark Applications (script qui utilise les applications Word, Excel, PowerPoint), on note qu’elles s’avèrent quasiment identiques (14529) à celle de la plus puissante des configurations Snapdragon X Elite que nous avons testée jusqu’à présent, le Samsung Galaxy Book4 Edge (équipé du Snapdragon X Elite X1E-84-100), qui a obtenu un score de 14420.

Le bon point, c’est que les TPD des nouveaux Core Ultra sont nettement inférieurs à ceux de leurs prédécesseurs : 17 W (base) et 37 W maxi (Turbo), alors qu’ils étaient de 28 W et 115 W sur le Core Ultra 7 155H. En l’occurrence, le Core Ultra 7 258V intégré à ce nouveau Zenbook S 14 OLED fonctionne à 17 W / 22 W.

Autre grosse nouveauté, l’arrivée d’un NPU plus performant. Il offre désormais une puissance de 47 TOPs (contre 10 TOPs pour celui du Core Ultra 7 155H). Le but d’Intel, qui était d’égaler, voire de dépasser, les performances IA du NPU Hexagon intégré aux puces Snapdragon X Elite de Qualcomm, est donc atteint, en théorie.

En théorie seulement, car avec le test AI Computer Vision de l’application Procyon, et en se plaçant dans le meilleur des cas (test OpenVino, NPU, Integer), le NPU du Core Ultra 7 258V obtient un score de 1389, qui est à comparer à celui des puces Snapdragon X Elite, qui est la plupart du temps compris entre 1700 et 1750, selon les configurations. Le NPU Hexagon des puces Qualcomm semble donc plus performant, d’environ 25%.

Toutefois, Intel indique également que les performances IA totales du Core Ultra 258V pourraient grimper jusqu’à 115 TOPs, si on cumule les prestations du CPU, du GPU et du NPU. Dans ce cas, Intel reprendrait l’avantage, car le Snapdragon X Elite plafonnerait à 75 TOPs.

Pour ce qui est des performances graphiques, le nouvel iGPU, appelé ARC 140V, poursuit sa progression. Ainsi, malgré une fréquence maxi légèrement en baisse (1,95 GHz contre 2,25 GHz pour l’iGPU ARC du Core Ultra 7 155H), ses performances s’avèrent en hausse par rapport à celles de l’iGPU ARC du Core Ultra 7 155H. Cela se traduit par exemple par des scores 3D Mark Time Spy / Time Spy Extreme de 4399 et 2084 (contre environ 3800 / 1900 pour l’iGPU ARC de la génération précédente).

Avec ces scores, Intel prend un peu plus le large par rapport aux puces Snapdragon X Elite, dont l’iGPU Adreno ne fait pas d’étincelles, avec des scores d’environ 1900 / 950.

En pratique, cela se traduit par des animations plus fluides dans les jeux. Par exemple, dans Fortnite, en définition native (2880 x 1800 pixels) et en qualité Moyenne, on obtient des animations comportant environ 50 images par seconde en moyenne. Cette excellente réactivité peut encore être améliorée, si on le désire, en passant en Full HD ou en baissant encore un peu la qualité d’affichage.

De plus, certains jeux peuvent tirer avantage de la technologie XeSS d’Intel, qui – à l’instar de la technologie DLSS de Nvidia – permet de booster la fluidité des animations, en effectuant les calculs sur des images en basse définition, avant de les afficher en plus haute définition, grâce à une interpolation effectuée par IA.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un saut de géant pour l’autonomie

L’Asus Zenbook S 14 OLED est équipé d’une batterie de 72 Wh. Comme toujours, nous avons mesuré l’autonomie de l’ultrabook après avoir ajusté la luminosité d’affichage à 200 nits, en mode 60 Hz.

Et, à l’aide du test Modern Office de l’application PC Mark, nous avons relevé une autonomie record, de 17 heures et 31 minutes !

Il s’agit donc d’une évolution très significative par rapport aux meilleurs scores que nous avions pu observer avec des ultrabooks dotés d’une puce Core Ultra de première génération (Meteor Lake), comme le Core Ultra 7 155H (autonomie mesurée à 13 heures et 37 minutes sur l’Asus Zenbook 14 OLED UX3405) ou Core Ultra 9 185H (autonomie de 13 heures et 11 minutes sur le Samsung Galaxy Book4 Ultra).

Malheureusement, comme le benchmark ne fonctionne pas avec les puces Qualcomm, il n’est pas possible de comparer l’autonomie en utilisation bureautique des deux plateformes.

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, il est possible de comparer leur autonomie en streaming vidéo. Ainsi, avec l’Asus Zenbook S 14 OLED, la lecture en boucle d’un film de 2 heures, en Wi-Fi, depuis Netflix, a fait baisser le niveau de la batterie de seulement 27 % au bout de 6 heures ! Cela permet donc d’envisager une autonomie totale d’environ 22 heures et 13 minutes.

Cette autonomie s’avère donc très largement supérieure à celle des configurations équipées de processeur Qualcomm que nous avons pu tester jusqu’à présent (entre 14 et 15 heures).

Asus Zenbook S 14 OLED UX5406 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Terminons ce tour d’horizon de ce Zenbook S 14 OLED en indiquant qu’il est livré avec un adaptateur secteur USB C d’une puissance de 65 W. Bon point, ce dernier est à peine plus gros que le chargeur d’un smartphone, ce qui facilite son transport.

Notre verdict