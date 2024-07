Test Asus Zenbook S 16 OLED : un ultrabook séduisant et performant, doté du processeur Ryzen AI d’AMD

9/10 Asus Zenbook S 16 OLED (UM5606) 1999,99€ > Asus Voir le verdict Design compact et séduisant

L’arrivée de Qualcomm et de son processeur ARM, le Snapdragon X Elite, a causé quelques bouleversements dans l’univers PC, où Intel et AMD se partageaient le marché des PC portables fonctionnant sous Windows. Rappelons que la principale nouveauté du processeur de Qualcomm réside dans l’intégration d’un NPU (Neural Processing Unit), très performant (45 TOPS). Il s’en est suivi l’avènement d’une nouvelle famille d’ordinateurs, spécialement conçus pour offrir de hautes performances en matière d’intelligence artificielle, appelés Copilot+ PC par Microsoft.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La réponse d’Intel va se concrétiser avec les puces de la génération Lunar Lake, qui devraient débouler dans les PC portables à partir de septembre prochain. Leur NPU sera autrement plus performant que celui présent actuellement dans les processeurs de la génération Meteor Lake (comme les Core Ultra 7 155H ou Core Ultra 9 185H). Ainsi, Intel annonce 48 TOPS, contre 12 TOPS pour les puces actuelles.

De son côté, AMD a été plus rapide, en dévoilant – dès le Computex de Taipei, début juin – un nouveau processeur, appelé Ryzen AI 9 HX 370, doté lui aussi d’un NPU performant (50 TOPS). C’est ce dernier qui est présent dans le nouvel ultrabook d’Asus, le Zenbook S 16 OLED, que nous venons de tester en détail. Voici nos impressions sur ce premier PC portable doté de la puce d’AMD à passer entre nos mains.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques de l’Asus Zenbook S16 OLED ?

Ce nouvel ultrabook se distingue principalement de ses concurrents actuels par sa puce AMD Ryzen AI 9 HX 370. Pour le reste, il a toutes les caractéristiques d’un ultrabook, de grand format certes, mais avec un poids et une épaisseur tout de même limités. Il embarque un équipement complet, auquel il ne manque que le traditionnel lecteur d’empreintes digitales, généralement intégré au bouton de démarrage.

Processeur : AMD Ryzen AI 9 HX 370, Ryzen AI 9 365

Processeur graphique : AMD Radeon 890M

Mémoire : 24, 32 Go

Stockage : 1 To

Ecran : 16 pouces, OLED, 16:10, QHD+ (2880 x 1800 pixels), 120 Hz, Dolby Vision, 500 nits (pic)

Webcam : 1080p (compatible Windows Hello)

Connectivité : 2 USB C (compatibles Thunderbolt 4), 1 USB A 3.2, HDMI 2.1, lecteur SD, jack 3,5 mm, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7

Batterie : 78 Wh

Chargeur : USB C 65 W

Dimensions : 35,4 x 24,3 x 1,2/1,3 cm

Poids : 1,5 kg

Autre : 6 haut-parleurs

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de l’Asus Zenbook S 16 OLED ?

Portant la référence UM5606, le Zenbook S 16 OLED est disponible sur le site d’Asus, mais aussi chez LDLCD. Le PC portable est décliné en deux modèles, qui se distinguent par la version de la puce AMD utilisée.

En effet, le premier modèle est doté d’un Ryzen AI 9 365, avec l’iGPU Radeon 880M. Il est proposé à 1899 € avec 24 Go de mémoire et un SSD de 1 To.

Le modèle que nous avons testé, quant à lui, est équipé du Ryzen AI 9 HX 370, qui intègre le processeur graphique Radeon 890M. Son prix est seulement supérieur de 100 € à son petit frère, puisqu’il est vendu 1999 €.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi les ultrabooks concurrents récents, on peut citer le Huawei Matebook X Pro 2024, vendu 2200 € avec Core Ultra 7 155H, 32 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Ce modèle doté d’un écran tactile de 14,2 pouces est ultra léger (moins d’un kilo !). Le Samsung Galaxy Book4 Edge est également un très sérieux challenger, commercialisé 2099 €, avec 16 Go de mémoire, un SSD de 1 To et – surtout – la puce Qualcomm Snapdragon X Elite haut de gamme. Son écran de 16 pouces est tactile (dalle mate) et il est doté d’un lecteur d’empreintes digitales.

Grand, fin, léger et sexy

Malgré son format 16 pouces, le châssis du Zenbook S 16 OLED en aluminium, ou plutôt Ceraluminum (sorte d’aluminium fusionné avec de la céramique), comme le clame Asus, s’avère plutôt léger (1,5 kg) et remarquablement fin (1,2 cm à l’avant à 1,3 cm à l’arrière). Ses dimensions (35,4 x 24,3 cm) et ses finitions s’avèrent quasiment identiques à celles du Galaxy Book4 Edge, ce qui est une très bonne chose car les ultrabooks de Samsung bénéficient d’une qualité de fabrication exemplaire.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Disponible en gris ou en blanc, avec un capot marqué du A stylisé caractéristique des PC portables de la gamme Zenbook, le PC portable offre une agréable sensation au toucher, douce et assez chaude. De plus, les traces de doigt restent assez peu visibles (sauf sur la pavé tactile !).

Le Zenbook S 16 OLED embarque un clavier à touches rétro éclairées, qui offrent une excellente qualité de frappe. Avec leur trois niveaux d’intensité lumineuse, celles-ci sont parfaitement lisibles lorsqu’on utilise l’ultrabook dans l’obscurité. Le clavier est complété par un très grand pavé tactile. Original et pratique, celui-ci offre la possibilité de réaliser certaines opérations (modification de la luminosité, réglage du volume audio, pilotage de la lecture des fichiers multimédia), en faisant glisser l’index sur ses bords.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On pourra juste regretter que – malgré un châssis plutôt large – Asus n’ai pas jugé utile d’intégrer au clavier un pavé numérique. Du coup, le clavier n’occupe pas toute la largeur du châssis, alors que c’est le cas sur le Galaxy Book4 Edge de Samsung (celui avec la puce Qualcomm Snapdragon X Elire), ce qui a permis au Coréen d’intégrer un pavé numérique, toujours pratique pour ceux qui doivent régulièrement saisir des valeurs. En revanche, la touche CoPilot est bien sur présente, ainsi qu’une autre qui procure un accès direct à l’application MyAsus.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique du PC portable est des plus classiques. Ainsi, elle comprend un port USB A sur le côté droit, auxquels s’ajoutent deux ports USB 4 de type C (compatibles DisplayPort et Power Delivery), la sortie vidéo HDMI 2.1 et la prise jack, à gauche. Il est donc possible de connecter jusqu’à 3 écrans externes. Et, une fois n’est pas coutume, on trouve également un lecteur SD plein format (et non pas un lecteur au format microSD comme c’est souvent le cas sur les ultrabooks). Le tout est complété par les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, pour les transferts de données sans fil.

D’autre part, si aucun lecteur d’empreintes digitales n’est intégré au bouton de démarrage, la Webcam infra rouge est compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft, afin de déverrouiller l’accès au système par reconnaissance du visage de l’utilisateur.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, signalons que six haut-parleurs (4 woofers et 2 tweeters), mis au point par Harman Kardon, se chargent de délivrer le son si vous ne désirez pas utiliser un casque audio. Et force est de constater que – dans ce domaine – l’Asus Zenbook S 16 OLED tire bien son épingle du jeu. En effet, qu’il s’agisse d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos, la qualité audio offerte s’avère très convaincante, avec une bonne puissance et un bon équilibre entre les différentes plages de fréquences (basses, médiums, aigus).

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un affichage OLED classique mais efficace

Presque tout est dis dans sa dénomination. L’Asus Zenbook S 16 OLED intègre un écran OLED de 16 pouces au format 16:10. Il affiche des images dans une définition de 2880 x 1800 pixels, ce qui permet d’obtenir des images précises à souhait sur cette diagonale d’écran. D’autre part, grâce à une fréquence maximale de 120 Hz (lorsque la configuration est alimentée), les défilements d’écran s’effectuent d’une façon parfaitement fluide, sans aucun à-coup. Un mode appelé Fréquence de rafraichissement dynamique peut être activé pour basculer automatiquement entre les modes 60 Hz et 120 Hz selon que l’adaptateur secteur est branché ou pas.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le seul point faible de cette technologie réside dans le fait que la dalle est brillante. Si cela ne pose pas de gros souci lorsqu’on travaille ou qu’on surfe sur le Web ou les réseaux sociaux, en visionnant des films, l’affichage peut toutefois être parasité par des reflets, dans les zones très sombres des images (voir photos ci-dessous). Pour le reste, cette technologie d’affichage a des avantages indéniables : noirs d’une profondeur inégalée, couleurs resplendissantes, temps de réponse très bas, larges angles de vision.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De plus, l’écran est compatible Dolby Vision et serait – d’après Asus – en mesure d’afficher des images lumineuses, avec entre 400 nits et 500 nits en pic HDR. Nous avons vérifié cela, à l’aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL. En mode SDR, plusieurs profils d’affichage peuvent être activés dans l’application MyAsus. Et, dans le mode par défaut (Normal, couleurs natives), la luminosité maximale est mesurée à 403 nits, ce qui s’avère très moyen (l’écran du Samsung Galaxy Book4 Edge a quasiment la même luminosité maximale). En effet, les dalles OLED des Vivobook S 15 d’Asus et Matebook X Pro 2024 de Huawei ont passé la barre des 600 nits. D’autre part, la température moyenne des couleurs a été mesurée à 7050 K, avec un Delta E moyen de 1,5 (la fidélité des couleurs est parfaitement assurée).

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on active le mode HDR, la luminosité maximale reste la même (ce qui est plutôt dommage), avec une colorimétrie parfaitement neutre (température moyenne des couleurs de 6553) et fidèle (Delta E moyen de 1,2).

Signalons enfin que pour minimiser les risques de marquage des pixels, qui est le gros point faible de la technologie OLED, l’application MyAsus comporte plusieurs options (comme Pixel Shift ou Pixel Refresh), activées par défaut. De plus, une option de Windows permet de faire baisser fortement la luminosité de l’écran au bout de 5 minutes d’inactivité.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une puce AMD équilibrée

Depuis l’annonce de Qualcomm en octobre 2023 et l’arrivée des premiers CoPilot+ PC équipés de la puce Snapdragon X Elite, on a l’impression qu’il est impératif de posséder une configuration dont le processeur intègre un NPU, afin de pouvoir réaliser les opérations liées à l’intelligence artificielle en local (sans envoyer ses données dans le cloud). Confidentialité et meilleure réactivité sont deux des avantages mis en avant pour que les utilisateurs adoptent ces nouvelles puces. Pourtant, rappelons que bon nombre d’utilisateurs font déjà appel tous les jours à des assistants comme Chat GPT ou à des solutions d’IA générative, graphique en particulier, en passant par le Cloud.

Toujours est-il que pour contrer le Snapdragon X Elite, AMD propose donc un nouvel APU (CPU et GPU regroupés en un seul composant), appelé Ryzen AI 9 HX 370 (nom de code Strix Point). Il intègre 12 cœurs multi-threadés (24 threads donc), cadencés à 2,0 / 5,1 GHz. Par défaut, son TDP est de 28 W (il peut toutefois être configuré entre 15 W et 54 W). Et pour gérer l’affichage, on peut compter sur l’iGPU AMD Radeon 890M, avec ses 16 cœurs graphiques cadencés à 2,9 GHz.

Les performances du CPU et du GPU, relevées dans le mode fonctionnement Pleine vitesse du PC portable, sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Ryzen AI 9 HX 370 Snapdragon X Elite X1E-78-100 Snapdragon X Elite X1E-84-100 Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 9 185H Cinebench 2024 873 / 114 780 / 104 988 / 128 767 / 101 847 / 106 Geekbench 6 13121 / 2823 14316 / 2346 15550 / 2918 12641 / 2337 17617 / 2894 3D Mark Time Spy 3581 1854 2143 3811 4126 3D Mark Time Spy Extreme 1805 921 – 1880 1967

Comme on peut le voir, les performances du CPU dépendent quelque peu du benchmark utilisé. Par exemple, avec Cinebench 2024, le mode multi coeurs du Ryzen AI 9 HX 370 s’avère très efficace, puisqu’il surpasse celui du Core Ultra 9 185H. En revanche, la puce Snapdragon X Elite haut de gamme de Qualcomm conserve la première place. Mais, si on utilise Geekbench 6, l’indice multi coeurs est moins flatteur, puisqu’il se situe à peine au dessus de celui du Core Ultra 7 155H, et bien loin des scores observés avec les puces Qualcomm ou le Core Ultra 9 d’Intel.

Le processeur graphique Radeon 890M, quant à lui, s’avère efficace. En effet, il se place quasiment au niveau de l’ARC d’Intel, présent dans les Core Ultra, et donc grosso modo deux fois plus performant que le GPU Adreno, présent au sein des Snapdragon X Elite.

Concrètement, si on désire jouer à un jeu comme Fortnite, cela se traduit par des animations très fluides, malgré la définition assez élevée de l’écran, comportant environ 40 à 60 images par seconde lorsqu’on utilise une qualité graphique Elevée.

Enfin, pour ce qui est des performances IA, le Ryzen AI 9 HX 370 embarque également un NPU (XDNA 2) capable de réaliser 50 trillions d’opérations par seconde (TOPS). Du moins, c’est ce qui est annoncé par AMD. La puce serait même capable d’offrir 80 TOPS, si on cumule la puissance du CPU et du GPU à celle du NPU.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En pratique, le test Procyon AI Computer Vision, qui montre une différence gigantesque entre le Core Ultra 9 185H (indice de 91) et le Snapdragon X Elite X1E-84-100 (indice de 1776), n’a pas l’air de prendre en compte – en l’état actuel des choses – le NPU du Ryzen AI 9 HX 370, puisque le score de ce dernier n’est que de 164, dans le meilleur des cas (précision Integer). Pas de quoi s’extasier, même si c’est mieux que le score – de 91 – obtenu avec le Core Ultra 9 185H ! Difficile de se faire une idée dans ces conditions de l’efficacité réelle de la nouvelle puce AMD en termes de performances IA.

De plus, si on fait appel très régulièrement aux outils qui exploitent l’IA, il est possible de gagner du temps en se procurant directement une configuration dotée d’un GPU Nvidia RTX, nettement plus performant dans ce domaine que les processeurs Intel, Qualcomm ou AMD, malgré leur NPU. En effet, une “simple” puce GeForce RTX 4050 a une puissance de 195 TOPS (233 TOPS pour la RTX 4060 et jusqu’à 686 TOPS pour la RTX 4090 !).

Rappelons que la dernière mise à jour de Windows permet de tirer parti de cette intelligence artificielle de différentes façons :

Faire appel à l’assistant intelligent CoPilot de Microsoft.

Ajouter des effets spéciaux en temps réel (Studio effects) aux vidéos capturées par la Webcam du PC portable et transmises à vos interlocuteurs.

Obtenir des sous-titres qui traduisent instantanément les dialogues d’une vidéo en langue étrangère (Live Captions).

Utiliser l’application StoryCube d’Asus, qui offre des fonctions de gestion avancées de vos fichiers photo et vidéo.

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une bonne autonomie, surtout pour le streaming vidéo

L’Asus Zenbook S 16 OLED est équipé d’une batterie de capacité élevée (pour un ultrabook), de 78 Wh.

Avec une luminosité d’affichage de 200 nits, la configuration a fait fonctionner le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark pendant 12 heures et 22 minutes. C’est un bon résultat, car il n’est que très légèrement inférieur aux meilleurs performances récentes : 13 heures et 11 minutes pour le Samsung Galaxy Book4 Ultra, qui intègre une puce Intel Core Ultra 9 185H, et 13 heures et 37 minutes pour l’Asus Zenbook 14 OLED UX3405 et son processeur Intel Core Ultra 7 155H. La configuration ne devrait donc avoir aucun souci à rester fonctionnelle pendant une grosse journée de travail, voire deux jours en utilisation légère.

Pour le streaming vidéo, après 2 heures de lecture, la batterie n’a perdu que 8 % de sa charge. Puis, au bout de 4 heures, son niveau est passé à 79 %. Enfin, après 6 heures de streaming vidéo, il restait 66 % de batterie, ce qui permet d’envisager une autonomie totale d’environ 18 heures (le calcul était facile). Il s’agit d’un excellent résultat, supérieur de plusieurs heures à ceux obtenus par les deux configurations à base de Snapdragon X Elite que nous avons testées jusqu’à présent (14 h 17 min pour l’Asus Vivobook S15 et 14 h 45 min pour le Samsung Galaxy Book4 Edge).

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La recharge de la batterie s’effectue par l’intermédiaire du chargeur USB C 65 W fourni. Ce dernier, à peine plus grand que ceux qui sont fournis avec certains smartphones, autorise une recharge à hauteur de 37 % en une demie heure, puis d’environ 73 % au bout d’une heure. Pas mal compte tenu de la grande capacité de la batterie !

Asus Zenbook S 16 OLED – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Notre verdict