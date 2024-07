Windows 11 24H2 arrive bientôt, les voitures de plusieurs marques risquent l’incendie : c’est le récap’ !

Microsoft apporte des précisions sur la date de sortie de la prochaine version de Windows, des voitures Citroën, Fiat, Peugeot, Opel et Toyota sont rappelées à cause de défauts, Elon Musk annonce le départ des sièges de X et de SpaceX de Californie pour protester contre une loi : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que CANAL+ lançait 30 nouvelles chaînes, la bêta publique d’iOS 18, et que Steam offrait un jeu qui pourrait plaire aux fans de jeux d’infiltration comme Metal Gear Solid. Ce jeudi, c’est Windows 11, rappel de voitures, et Elon Musk. Bonne lecture !

Les sièges de SpaceX et de X quittent la Californie pour le Texas

Crédit : Marcel Grabowski / UK Government

Elon Musk s’oppose à une loi sur la protection des personnes transgenres. Signée lundi par le gouverneur démocrate Gavin Newsom, ce texte interdit aux établissements scolaires d’exiger des enseignants qu’ils informent les parents si leur enfant change d’identité sexuelle. En réaction, Elon Musk a déclaré que c’est “la goutte d’eau qui fait déborder le vase“. En protestation, les sièges de X et de SpaceX vont déménager. Celui du réseau social, actuellement situé à San Francisco, se déplacerait à Austin au Texas. Quant au siège de SpaceX à Hawthorne, il rejoindrait la Starbase de Boca Chica, également au Texas.

Des Citroën, Fiat, Peugeot, Opel et Toyota rappelées pour trois défauts majeurs

DR

Depuis la fin de la semaine dernière, les autorités européennes ont lancé une campagne de rappel massif pour des véhicules présentant des défauts de fabrication critiques. Selon le site gouvernemental Rappel Conso, ces problèmes techniques peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les occupants des véhicules concernés. Le premier défaut concerne un problème logiciel sur l’unité de contrôle de gestion de la batterie, affectant spécifiquement l’Opel Grandland X. Ce dysfonctionnement empêche le système de détecter les défaillances de la batterie haute tension, augmentant ainsi le risque de surchauffe et d’incendie. Les deux autres défauts sont à découvrir dans l’article.

Windows 11 24H2 sera disponible en version stable au 4e trimestre

DR

Accessible en version préliminaire pour les Insiders, Windows 11 24H2 est déjà effective sur les PC Copilot+ commercialisés depuis peu. Mais quand arrivera-t-elle chez l’ensemble des utilisateurs ? La fenêtre de sortie vient tout juste de s’éclaircir. Dans un document officiel, Microsoft précise que la version stable sera disponible “sur tous les appareils plus tard cette année”. Si le géant ne donne pas d’indication claire sur le mois et la date de sortie de 24H2, on a désormais la confirmation qu’elle arrivera comme prévu au cours du quatrième trimestre 2024. Cette nouvelle mouture réserve un paquet de nouveautés, à découvrir dans l’article.