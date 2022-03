Spider-Man No Way Home : une scène coupée tease une nouvelle réunification des 3 Spidey

En marge de la sortie numérique de Spider-Man : No Way Home, nous avons pu découvrir une scène coupée très intéressante. Celle-ci laisse supposer que Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient de nouveau se recroiser dans un futur film.

La réunification des trois Spidey dans No Way Home a été très appréciée. À tel point que les fans se demandent déjà si Garfield, Maguire et Holland se retrouveront de nouveau dans un futur film. Il faut dire que tout est possible, les possibilités offertes par le multivers étant de fait infinies. Alors que la sortie numérique de Spider-Man No Way Home était initialement prévue pour le 22 mars, celle-ci a été avancée au 15 mars outre-Atlantique à la suite de son partage sur des sites pirates.

Parmi les nombreux bonus, on retrouve notamment une scène coupée notable. Celle-ci devrait faire plaisir à tous ceux qui souhaitent ardemment voir le trio se reformer. En effet, le Spidey de Holland lance à ses deux variants : « Je vous reverrai plus tard ». Ce à quoi le Spidey d’Andrew Garfield s’empresse de répondre : « Tu sais où nous trouver ».

Vers une nouvelle réunification des trois Spider-Man

Il n’en fallait pas plus pour agiter les réseaux sociaux, les internautes voyant dans cette scène l’annonce d’une nouvelle réunification. On ne sait toutefois pas pourquoi cette séquence a été coupée du montage final. Son existence suggère en tout cas que Marvel et Sony songent sérieusement à réunir de nouveau les trois Tisseurs devant la caméra.

Après avoir ouvert la porte à un retour, Andrew Garfield avait toutefois souligné qu’il ne comptait pas endosser de nouveau le costume de Spidey à l’avenir. Il peut toutefois s’agir d’une fausse piste, l’acteur s’étant notamment amusé à nier les rumeurs de son retour dans No Way Home. Quoi qu’il en soit, certains aimeraient ardemment le voir au cœur d’un troisième opus de The Amazing Spider-Man, histoire de boucler la trilogie inachevée. Cela serait ainsi l’occasion de réunir de nouveau les trois Spider-Man.

De son côté, Tobey Maguire pourrait faire une apparition dans Doctor Strange 2, selon des bruits de couloir insistants.

