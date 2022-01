The Boys saison 3 : voici comment Soldier Boy sera introduit dans la série

La saison 3 de The Boys sera bientôt diffusée sur Amazon Prime Video. Parmi les nouveaux personnages attendus, on aura notamment affaire à Soldier Boy. L’acteur Jensen Ackles vient de révéler comment il sera introduit dans le programme.

Jensen Ackles incarnera Soldier Boy dans la saison 3 – Crédit : Amazon Prime Vidéo

La saison 3 de The Boys débarquera le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video. Un troisième acte qui sera notamment marqué par l’apparition de plusieurs personnages à l’instar de Soldier Boy. Sorte de Captain America au rabais, celui-ci sera campé par l’acteur Jensen Ackles. Dans les comics, il s’agit d’un Supe naïf et patriotique aspirant à rejoindre les Sept. Invité dans le podcast « Inside of You with Michael Rosenbaum », le comédien a révélé quelques détails croustillants sur son introduction dans l’intrigue.

Soldier Boy, qui devrait rendre The Boys bien plus sombre, commencera son aventure en détention. « Lorsqu’ils me trouvent, je suis en captivité depuis un certain temps. Je suis barbu et j’ai l’air d’un naufragé comme dans le film Seul au Monde. Ensuite, ils me nettoient, je remets ma tenue de super-héros et je me rends en ville », confie l’acteur qui indique en outre que son personnage sera un « crétin ».

The Boys : Soldier Boy sera un personnage central de la saison 3

On se demande notamment pourquoi Soldier Boy a-t-il été emprisonné. Vought a-t-il décidé de le placer en détention car le Supe était devenu gênant pour l’entreprise ? Et qui viendra à sa rescousse ? Si le Supe entretient bel et bien de la rancœur à l’encontre de Vought, il pourrait être une recrue de choix pour la clique de Butcher. Il faudra évidemment attendre la diffusion de la saison 3 pour en avoir le cœur net. En guise d’apéritif, voici à quoi ressemblera le bouclier de Soldier Boy.

Jensen Ackles sera en tout cas scruté de près, l’introduction de son personnage étant attendue de pied ferme par les fans de la série. En août dernier, le showrunner Eric Kripke avait dévoilé les coulisses du casting de Soldier Boy. L’occasion d’apprendre que l’acteur avait rejoint l’aventure grâce à un heureux concours de circonstances. « J’ai eu Jensen au téléphone et je lui ai demandé s’il voulait le faire. Je lui ai donc envoyé le script et il a tout de suite accepté. S’il ne m’avait pas appelé ce jour-là, jamais il n’aurait eu le rôle ».

Source : Screen Rant